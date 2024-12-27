Безпілотник знову залетів до Румунії: підняти винищувачі не встигли
У Румунії знову зафіксували літаючий об'єкт, ймовірно БПЛА, що порушив повітряний простір на відстані до 6 км углиб країни.
Про це повідомила пресслужба Міноборони країни, інформує Цензор.НЕТ.
Так, о 21:04 за 15 км на схід від Кілії Веке в повіті Тулча радар зафіксував сигнал малої повітряної цілі.
Згодом населення сповістили про тривогу та почали процедуру виклику винищувачів.
Проте о 21:09 радар втратив сигнал. О 21:30 був поданий сигнал про відбій повітряної тривоги.
"Уточнюємо, що хоча бойові літаки були підготовлені до втручання в передбачені нормативами терміни, ситуація не вимагала їхнього зльоту. Інформації про можливе попадання цілі на територію країни наразі немає", - зазначили у міністерстві.
Топ коментарі
+6 Ol Ol #584272
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+5 евгений коноваленко #556652
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+4 Hanka Panyanka
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коли немає наказу збивати??
Щоб перехоплювати БПЛА потрібно чергувати в повітрі...
Ну для чого цей, перепрошую, словесний срач, з приводу дій цілком дружньої до нас країни.
Подивіться на мапу в районі Тулчі. Там звивистий Дунай, а відповідно і кордон. Дрон "зрізав" кут. Зайшов на 6 км. Навіть якщо брати загальну дистанцію у 12 км, то при швидкості 150 км/год це менше 5 хвилин на реакцію країни, в якій, увага, немає війни.
Порівняйте, у нас цей же дрон може долетіти до Вінниці або й Закарпаття аж поки його зіб'ють. І це не 5 хвилин.
Вочевидь, що язиком на дивані патякати - це не з кулеметом бігати за тим дроном.
Тому, будь ласка, заткніть свою пельку. Я вас прошу.
Тому, будь ласка, заткніть свою пельку. Я вас прошу.