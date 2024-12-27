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Новини Війна
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Безпілотник знову залетів до Румунії: підняти винищувачі не встигли

БПЛА знову залетів до Румунії

У Румунії знову зафіксували літаючий об'єкт, ймовірно БПЛА, що порушив повітряний простір на відстані до 6 км углиб країни.

Про це повідомила пресслужба Міноборони країни, інформує Цензор.НЕТ.

Так, о 21:04 за 15 км на схід від Кілії Веке в повіті Тулча радар зафіксував сигнал малої повітряної цілі.

Згодом населення сповістили про тривогу та почали процедуру виклику винищувачів.

Проте о 21:09 радар втратив сигнал. О 21:30 був поданий сигнал про відбій повітряної тривоги.

"Уточнюємо, що хоча бойові літаки були підготовлені до втручання в передбачені нормативами терміни, ситуація не вимагала їхнього зльоту. Інформації про можливе попадання цілі на територію країни наразі немає", - зазначили у міністерстві.

Читайте: Румунія не підтверджує проліт російської ракети над своєю територією

Автор: 

безпілотник (4165) війна (1400) Румунія (1160)


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Топ коментарі
+6
"Законопроект" тільки. Ще треба закон прийняти, президенту підписати, розіслати по підрозділах ППО, а ще з НАТО узгодити. Довга й кропітка робота.
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27.12.2024 10:53
+5
навіщо їх підіймати
коли немає наказу збивати??
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27.12.2024 10:17
+4
процедури то наше все..., з такими процедурами реагування на ******* загрози Європа може програти ще до початку війни... НАТО не НАТО, а реагувати треба якось швидше, ракета чекати не буде, коли настане той консенсус...
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27.12.2024 10:46
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Та то вони солярку економлять, на випадок, якщо "путін нападе".
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27.12.2024 10:08 Відповісти
Винищувачі літають на керосині.
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27.12.2024 10:26 Відповісти
А я гадав: там дизель стоїть...
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27.12.2024 10:50 Відповісти
Нє-нє, ви переплутали. Дизель стоїть на кацапаському Арєшніку.
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27.12.2024 10:52 Відповісти
навіщо їх підіймати
коли немає наказу збивати??
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27.12.2024 10:17 Відповісти
Вони доганяли безпілотник чи в них була операція "килим".Рятували ф-16 від можливого удару
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27.12.2024 10:18 Відповісти
21:04 і 21:09 - за 5 хвилин пілоти навіть до літаків не добігли....!
Щоб перехоплювати БПЛА потрібно чергувати в повітрі...
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27.12.2024 11:03 Відповісти
Пора вже цим бпл кокретно приземлятися на дахи і вікна за кордоном!!! Щоб вони не ,,втомлювались" від війни!!!
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27.12.2024 10:20 Відповісти
я б їх ребом приземляв. Щоб чухатися почали
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27.12.2024 19:02 Відповісти
процедури то наше все..., з такими процедурами реагування на ******* загрози Європа може програти ще до початку війни... НАТО не НАТО, а реагувати треба якось швидше, ракета чекати не буде, коли настане той консенсус...
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27.12.2024 10:46 Відповісти
Уряд Румунії ухвалив законопроєкт щодо збиття дронів, які порушують повітряний простір Джерело: https://censor.net/ua/n3524823
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27.12.2024 10:48 Відповісти
"Законопроект" тільки. Ще треба закон прийняти, президенту підписати, розіслати по підрозділах ППО, а ще з НАТО узгодити. Довга й кропітка робота.
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27.12.2024 10:53 Відповісти
Ручнік у їх конкретно затягнутий
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27.12.2024 11:08 Відповісти
мамалижники не встигли мамалигою заправитись!
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27.12.2024 11:34 Відповісти
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27.12.2024 12:06 Відповісти
Панове!
Ну для чого цей, перепрошую, словесний срач, з приводу дій цілком дружньої до нас країни.
Подивіться на мапу в районі Тулчі. Там звивистий Дунай, а відповідно і кордон. Дрон "зрізав" кут. Зайшов на 6 км. Навіть якщо брати загальну дистанцію у 12 км, то при швидкості 150 км/год це менше 5 хвилин на реакцію країни, в якій, увага, немає війни.
Порівняйте, у нас цей же дрон може долетіти до Вінниці або й Закарпаття аж поки його зіб'ють. І це не 5 хвилин.
Вочевидь, що язиком на дивані патякати - це не з кулеметом бігати за тим дроном.
Тому, будь ласка, заткніть свою пельку. Я вас прошу.
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27.12.2024 15:47 Відповісти
срач бо країна нато сс*ть у памперси, щоб просто збити якийсь вшивий дрон. В результаті він вертається до нас і падає нам на голову!
Тому, будь ласка, заткніть свою пельку. Я вас прошу.
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27.12.2024 19:04 Відповісти
 
 