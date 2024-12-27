Безпілотник знову залетів до Румунії: підняти винищувачі не встигли

У Румунії знову зафіксували літаючий об'єкт, ймовірно БПЛА, що порушив повітряний простір на відстані до 6 км углиб країни.

Про це повідомила пресслужба Міноборони країни, інформує Цензор.НЕТ.

Так, о 21:04 за 15 км на схід від Кілії Веке в повіті Тулча радар зафіксував сигнал малої повітряної цілі.

Згодом населення сповістили про тривогу та почали процедуру виклику винищувачів.

Проте о 21:09 радар втратив сигнал. О 21:30 був поданий сигнал про відбій повітряної тривоги.

"Уточнюємо, що хоча бойові літаки були підготовлені до втручання в передбачені нормативами терміни, ситуація не вимагала їхнього зльоту. Інформації про можливе попадання цілі на територію країни наразі немає", - зазначили у міністерстві.

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