Ворог не полишає спроб захопити острови на Дніпрі, - Сили оборони півдня
В оперативній обстановці на Півдні України за минулу добу суттєвих змін не відбулось. Склад і характер дій військ противника залишається незмінним, ознак формування ним наступальних угрупувань не виявлено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.
Минулої доби на Придніпровському напрямку окупанти 3 рази вдавалися до штурмів острівної зони в гирлі Дніпра. Вже протягом кількох тижнів ворог намагається взяти під контроль острів Козацький. Проте спроби його штурмових дій успіху не мали. Атакував ворог і острів Великий Потьомкін, теж зазнав втрат і відступив.
На Гуляйпільському і Оріхівському напрямках ворог активно проводить інженерну і повітряну розвідку та продовжує тренувати групи штурмовиків. Крім того, за минулу добу противник частково проводив ротаційні заходи на позиціях переднього краю і поповнював запаси боєкомплекту.
Минулої доби зафіксовано 293 обстріли, майже дві сотні з них на Запорізькому напрямку. Крім того, противник використав 298 FPV-дронів різних модифікацій, в тому числі і баражуючі боєприпаси типу "Ланцет" та скинув понад 200 осколкових боєприпасів з уражаючими властивостями.
Нагадаємо, російські окупанти на півдні збільшили кількість артилерійських обстрілів приблизно на третину, зокрема минулої доби завдали від 350 до 370 ударів.
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