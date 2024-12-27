Ворог не полишає спроб захопити острови на Дніпрі, - Сили оборони півдня

В оперативній обстановці на Півдні України за минулу добу суттєвих змін не відбулось. Склад і характер дій військ противника залишається незмінним, ознак формування ним наступальних угрупувань не виявлено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Минулої доби на Придніпровському напрямку окупанти 3 рази вдавалися до штурмів острівної зони в гирлі Дніпра. Вже протягом кількох тижнів ворог намагається взяти під контроль острів Козацький. Проте спроби його штурмових дій успіху не мали. Атакував ворог і острів Великий Потьомкін, теж зазнав втрат і відступив.

На Гуляйпільському і Оріхівському напрямках ворог активно проводить інженерну і повітряну розвідку та продовжує тренувати групи штурмовиків. Крім того, за минулу добу противник частково проводив ротаційні заходи на позиціях переднього краю і поповнював запаси боєкомплекту.

Минулої доби зафіксовано 293 обстріли, майже дві сотні з них на Запорізькому напрямку. Крім того, противник використав 298 FPV-дронів різних модифікацій, в тому числі і баражуючі боєприпаси типу "Ланцет" та скинув понад 200 осколкових боєприпасів з уражаючими властивостями.

Нагадаємо, російські окупанти на півдні збільшили кількість артилерійських обстрілів приблизно на третину, зокрема минулої доби завдали від 350 до 370 ударів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни не зібрали достатньо наступальних сил і засобів для форсування Дніпра на Херсонщині, - Сили оборони Півдня