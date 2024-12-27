РФ планує пропагандистський телеміст із агентами впливу на Заході, розповідатимуть про "нацизм" в Україні, - ЦНС
На честь 80-річчя Ялтинської конференції Кремль планує провести пропагандистський телеміст, де просуватимуться пропагандистські меседжі про "нацизм" в Україні та застарілий світовий порядок.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на честь 80-річчя завершення Другої світової війни Кремль планує знову розігрувати тему "борця з нацизмом", спекулюючи на історичних питаннях, для виправдовування своєї агресії.
Для цього росіяни планують залучати своїх агентів впливу у світі, які мають своєю присутністю на цих акціях формувати імідж РФ як країни, яка є головним "борцем з нацизмом".
У ЦНС наголошують, що Росія прагне виставити себе в ролі єдиного арбітра, який визначає, кого у світі вважають "нацистом", що, на думку російської влади, нібито виправдовує втручання у внутрішні справи інших держав.
Так, на лютий 2025 року заплановано телеміст, присвячений річниці Ялтинської конференції, за участю студій у Сімферополі, а також у Великій Британії, Франції та США.
Під час ефіру російська влада збирається просувати тези про "нацизм" в Україні й заявляти про нібито застарілий світовий порядок. Нині Росія активно шукає партнерів на Заході для участі в цьому заході.
Центр національного спротиву зауважує, що росіянам не вдасться розіграти цю картку на міжнародній арені, адже "сучасна Росія і є головною загрозою світовій безпеці".
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Контррозвідки Заходу вже приготували блокноти та олівці
втім, деякі персонажі вже відомі наперед - орбан, фіцо, сорочка вагенкнехт, АдГ.... - всі із фашистко-нациських країн Другої світової
У нас же, з повагою - російські війська, російські солдати, російська федерація. Видумали якийсь недолугий термін рашизм до якого ще треба пояснення на пів сторінки.
Враження що "українські" журнашлюх готують собі соломку на випадок перемоги братушок...
А іпучі "вяликороси", яким "язик" придумав Пушкін в XIX столітті, всі меншини змушують на ньому розмовляти, поступово вбиваючи освіту на національних мовах меншин рф, вони не нацисти? А , вони "місіонери", ібо задача "вяликороса" - весь світ під длань мацкви.
Гітлер і Муссоліні у порівнянні з ********* кацапами, це дітки з дитячого садка.
Разбудить человечество можно будет только дав ему ракетами по башке, по другому, никак.
Сталін:
Это сообщение агентства Гавас, как и многие другие его сообщения, представляет вранье. Я, конечно, не могу знать, в каком именно кафе-шантане сфабриковано это вранье. Но как бы ни врали господа из агентства Гавас, они не могут отрицать того, что:
а) Не Германия напала на Францию и Англию, а Франция и Англия напали на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю войну;
б) После открытия военных действий Германия обратилась к Франции и Англии с мирными предложениями, а Советский Союз открыто поддержал мирные предложения Германии, ибо он считал и продолжает считать, что скорейшее окончание войны коренным образом облегчило бы положение всех стран и народов;
в) Правящие круги Франции и Англии грубо отклонили как мирные предложения Германии, так и попытки Советского Союза добиться скорейшего окончания войны.
Таковы факты.
Что могут противопоставить этим фактам кафе-шантанные политики из агентства Гавас?