УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13231 відвідувач онлайн
Новини Окупація Криму
3 281 32

РФ планує пропагандистський телеміст із агентами впливу на Заході, розповідатимуть про "нацизм" в Україні, - ЦНС

РФ планує пропагандистський телеміст до річниці Ялтинської конференції

На честь 80-річчя Ялтинської конференції Кремль планує провести пропагандистський телеміст, де просуватимуться пропагандистські меседжі про "нацизм" в Україні та застарілий світовий порядок.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на честь 80-річчя завершення Другої світової війни Кремль планує знову розігрувати тему "борця з нацизмом", спекулюючи на історичних питаннях, для виправдовування своєї агресії.

Для цього росіяни планують залучати своїх агентів впливу у світі, які мають своєю присутністю на цих акціях формувати імідж РФ як країни, яка є головним "борцем з нацизмом".

У ЦНС наголошують, що Росія прагне виставити себе в ролі єдиного арбітра, який визначає, кого у світі вважають "нацистом", що, на думку російської влади, нібито виправдовує втручання у внутрішні справи інших держав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія організовує вивезення українських старшокласників до своїх університетів, - ЦНС

Так, на лютий 2025 року заплановано телеміст, присвячений річниці Ялтинської конференції, за участю студій у Сімферополі, а також у Великій Британії, Франції та США.

Під час ефіру російська влада збирається просувати тези про "нацизм" в Україні й заявляти про нібито застарілий світовий порядок. Нині Росія активно шукає партнерів на Заході для участі в цьому заході.

Центр національного спротиву зауважує, що росіянам не вдасться розіграти цю картку на міжнародній арені, адже "сучасна Росія і є головною загрозою світовій безпеці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни відкрили представництво "ДНР" у Санкт-Петербурзі для легалізації окупації, - ЦНС

Автор: 

Крим (14147) пропаганда (2802) росія (65191) телеміст (55) Центр національного спротиву (815) війна в Україні (3899)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
27.12.2024 12:03
+12
Нажаль наша зовнішня політика клоунами повністю знищена. Протистояти цьому ми не можемо.
показати весь коментар
27.12.2024 11:55
+10
Ну коли українська влада нічого не робить що б доносити до світової спільноти правду про злочини рашизму ,про геноцид проти українського народу ,тоді ворог виносить брехню і її просуває. Навчітся вже злочинців називати злочинцями ,головного світового терориста путіна злочинцем вбивцею українців.Таке враження що президент чи МЗС свідомо це роблять що б пременшити рашиські злочини проти людяності.
показати весь коментар
27.12.2024 12:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нажаль наша зовнішня політика клоунами повністю знищена. Протистояти цьому ми не можемо.
показати весь коментар
27.12.2024 11:55 Відповісти
А на Заході можуть? Чи можуть, але не хочуть?
показати весь коментар
27.12.2024 12:04 Відповісти
Захід дуже часто пливе за течією.
показати весь коментар
27.12.2024 12:16 Відповісти
Як це знищена? Он, Кулеба з лопатою, в штатах її просуває....
показати весь коментар
27.12.2024 12:04 Відповісти
Зараз ділиться досвідом використання лопат у Центрі Белфера в США, а з січня 2025 ще і в французському Інституті політичних досліджень......
показати весь коментар
27.12.2024 14:07 Відповісти
Легалізація консервованого кацапського гів..на?

Контррозвідки Заходу вже приготували блокноти та олівці

втім, деякі персонажі вже відомі наперед - орбан, фіцо, сорочка вагенкнехт, АдГ.... - всі із фашистко-нациських країн Другої світової
показати весь коментар
27.12.2024 14:58 Відповісти
Розкаже якии повинен бути правопорядок по иого скрєпах - Захід піддастя?
показати весь коментар
27.12.2024 11:59 Відповісти
Новий Орднунг китайсько-рашиський із буча-сінцзянськими концтаборами
показати весь коментар
27.12.2024 15:00 Відповісти
показати весь коментар
27.12.2024 12:03 Відповісти
Ну коли українська влада нічого не робить що б доносити до світової спільноти правду про злочини рашизму ,про геноцид проти українського народу ,тоді ворог виносить брехню і її просуває. Навчітся вже злочинців називати злочинцями ,головного світового терориста путіна злочинцем вбивцею українців.Таке враження що президент чи МЗС свідомо це роблять що б пременшити рашиські злочини проти людяності.
показати весь коментар
27.12.2024 12:03 Відповісти
А шо треба робити?
показати весь коментар
27.12.2024 12:05 Відповісти
Ну хоча би спочатку поміняти на послів зрадників тарана та венедиктову та інших зелених хвойд.
показати весь коментар
27.12.2024 12:24 Відповісти
Так, а який сенс міняти одних на інших?
показати весь коментар
27.12.2024 15:17 Відповісти
Тих що крадуть і не працюють міняти на тих хто працює. Зрозуміло чи теж ні?
показати весь коментар
27.12.2024 19:21 Відповісти
А у них такі є?
показати весь коментар
27.12.2024 19:24 Відповісти
У зелених 100% не має, тому їх теж треба міняти(за грати)
показати весь коментар
27.12.2024 21:31 Відповісти
Ну, тому я і написав. А що треба робити?
показати весь коментар
27.12.2024 21:37 Відповісти
фіцо і орбан вже твердо запевнили свого старшого брата, про своє "скромноє участіє"
показати весь коментар
27.12.2024 12:05 Відповісти
Це вони роблять телеміст, щоб як в радянські часи, знову на всю планету заявити - "В россії сєкса нєт" !?
показати весь коментар
27.12.2024 12:11 Відповісти
Тепер рабсіяни висунуть нову тезу: "Всі, у кого секс є - нацисти".
показати весь коментар
27.12.2024 16:46 Відповісти
Якщо подивитися рос. новасті там тільки нацисти, украінскіє баєвікі, терорісти, кієфскій рєжим.
У нас же, з повагою - російські війська, російські солдати, російська федерація. Видумали якийсь недолугий термін рашизм до якого ще треба пояснення на пів сторінки.
Враження що "українські" журнашлюх готують собі соломку на випадок перемоги братушок...
показати весь коментар
27.12.2024 12:11 Відповісти
Ні не готують. Просто у нас вся інформполітика в державі іде від одного крота ФСБ з офісу клоунів.
показати весь коментар
27.12.2024 12:20 Відповісти
Українець , якщо він розмовляє українською - нацист.
А іпучі "вяликороси", яким "язик" придумав Пушкін в XIX столітті, всі меншини змушують на ньому розмовляти, поступово вбиваючи освіту на національних мовах меншин рф, вони не нацисти? А , вони "місіонери", ібо задача "вяликороса" - весь світ під длань мацкви.
Гітлер і Муссоліні у порівнянні з ********* кацапами, це дітки з дитячого садка.
показати весь коментар
27.12.2024 12:23 Відповісти
Кремлёвский параноик вкладывает деньги в пропаганду и оружие, эти две вещи равнозначны, по своему действию, он давно скупил оптом и в розницу многих бывших и нынешних государственных чиновников во многих странах мира, на него работают сотни и тысячи щелкопёров, в разных уголках мира, они загаживают мозги и без того дебильному народу, а результат мы видим на лицо - мир молчаливо участвует во всех путлеровских преступлениях.

Разбудить человечество можно будет только дав ему ракетами по башке, по другому, никак.
показати весь коментар
27.12.2024 12:28 Відповісти
Треба хакерську атаку здійснити, щоб на екрані були злочини рашистів.
показати весь коментар
27.12.2024 13:03 Відповісти
Німецький нацизм,італійський фашизм,єврейський сіонізм,російський шовінізм (тепер рашизм) і т.д. - то різні назви одного і того ж політично-соціального явища яке ми звично називаємо одним словом - фашизм.Це явище вивчав Умберто Еко,італійський вчений і філософ.Дав цьому явищу як не помиляюсь чотирнадцять визначень.Якісь з них є в кожній країні,але якщо є перші три - то ця країна точно є фашистською.Перераховую - культ традицій,незмінність влади і агресивна політика щодо інших держав,в тому числі і військова.Хоча мені здається,що всі признаки фашизму виходять з одного - влада не змінюється.І як тільки якийсь лідер держави починає чіплятись за своє крісло тут же появляться і культ традицій,і агресія,і війни...як фактори що сприяють прилипанню поважної задниці до головного крісла...
показати весь коментар
27.12.2024 13:09 Відповісти
Кацапи витрачають шалені гроші на пропаганду та промивання мізків в той час коли простиє ґражданє жеруть лайно, запивають бояришником в зариганих халупах
показати весь коментар
27.12.2024 14:08 Відповісти
Хто власне «агент впливу» на Заході?
показати весь коментар
27.12.2024 15:44 Відповісти
Який «телеміст»!? Ці кацапські ідіоти живуть в віртуальному світі! Хто тут буде дивитись цей телеміст із дикунам!?
показати весь коментар
27.12.2024 15:47 Відповісти
побачите скільки буде бажаючих!
показати весь коментар
27.12.2024 18:38 Відповісти
Ці дятли навіть методичок з часів Сталіна міняти не будуть.

Сталін:
Это сообщение агентства Гавас, как и многие другие его сообщения, представляет вранье. Я, конечно, не могу знать, в каком именно кафе-шантане сфабриковано это вранье. Но как бы ни врали господа из агентства Гавас, они не могут отрицать того, что:

а) Не Германия напала на Францию и Англию, а Франция и Англия напали на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю войну;

б) После открытия военных действий Германия обратилась к Франции и Англии с мирными предложениями, а Советский Союз открыто поддержал мирные предложения Германии, ибо он считал и продолжает считать, что скорейшее окончание войны коренным образом облегчило бы положение всех стран и народов;

в) Правящие круги Франции и Англии грубо отклонили как мирные предложения Германии, так и попытки Советского Союза добиться скорейшего окончания войны.

Таковы факты.

Что могут противопоставить этим фактам кафе-шантанные политики из агентства Гавас?
показати весь коментар
27.12.2024 18:29 Відповісти
 
 