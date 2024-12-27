РФ планує пропагандистський телеміст із агентами впливу на Заході, розповідатимуть про "нацизм" в Україні, - ЦНС

На честь 80-річчя Ялтинської конференції Кремль планує провести пропагандистський телеміст, де просуватимуться пропагандистські меседжі про "нацизм" в Україні та застарілий світовий порядок.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на честь 80-річчя завершення Другої світової війни Кремль планує знову розігрувати тему "борця з нацизмом", спекулюючи на історичних питаннях, для виправдовування своєї агресії.

Для цього росіяни планують залучати своїх агентів впливу у світі, які мають своєю присутністю на цих акціях формувати імідж РФ як країни, яка є головним "борцем з нацизмом".

У ЦНС наголошують, що Росія прагне виставити себе в ролі єдиного арбітра, який визначає, кого у світі вважають "нацистом", що, на думку російської влади, нібито виправдовує втручання у внутрішні справи інших держав.

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Так, на лютий 2025 року заплановано телеміст, присвячений річниці Ялтинської конференції, за участю студій у Сімферополі, а також у Великій Британії, Франції та США.

Під час ефіру російська влада збирається просувати тези про "нацизм" в Україні й заявляти про нібито застарілий світовий порядок. Нині Росія активно шукає партнерів на Заході для участі в цьому заході.

Центр національного спротиву зауважує, що росіянам не вдасться розіграти цю картку на міжнародній арені, адже "сучасна Росія і є головною загрозою світовій безпеці".

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