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Новини Оборона
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Всюдихід "Равлик" допущено до використання у ЗСУ, - Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у військах наземний роботизований комплекс вітчизняного виробництва "Равлик".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Невеликі розміри "Равлика" дозволяють його легко транспортувати на автомобільному причепі. 

Всюдихід "Равлик" поповнив парк ЗСУ

Важить комплекс трохи більше 500 кг та може перевозити декілька сотень кілограмів вантажу або тягнути майже двотонний причіп.

"Герметична пило- і вологозахищена платформа безвідмовно працює у складних погодних умовах. Її електричний двигун і м’які всюдихідні шини дозволяють рухатись тихо. Завдяки конструктивним особливостям та впровадженням сучасних інженерних рішень "Равлик" без проблем долає бездоріжжя, трясовину, піщані насипи, неширокі канави  та невисокі вертикальні перешкоди. Цього робота можна використовувати як універсальну платформу для виконання широкого спектра завдань", - розповіли у міністерстві.  

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Автор: 

Міноборони (7371) робот (104)


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Мотилига? - гарнии всюдихід
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27.12.2024 12:07 Відповісти
дебильноватые названия мо умеровское высасывает из своей ж опы
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27.12.2024 12:09 Відповісти
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27.12.2024 12:11 Відповісти
А до чого тут умеров ? Може то виробник його так назвав ? Має правао. Чи він має називатися якось типу ВКНМГ-4.24.1.2 ?
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27.12.2024 13:50 Відповісти
Всюдихід "Равлик".

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27.12.2024 12:13 Відповісти
Abbey Road👍
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27.12.2024 12:45 Відповісти
як впаде на бік або перевернеться то всьо
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27.12.2024 12:21 Відповісти
Його ще при попередниках випробували в кінці 2018 і допустили до експлуатації в ЗСУ. Це що, друге коло пішло? Доречі при попередниках була і озброєна модель з кулеметом і оптичним прицільним комплексом.
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27.12.2024 12:26 Відповісти
Прикольна назва 👍
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27.12.2024 15:40 Відповісти
 
 