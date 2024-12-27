Всюдихід "Равлик" допущено до використання у ЗСУ, - Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у військах наземний роботизований комплекс вітчизняного виробництва "Равлик".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Невеликі розміри "Равлика" дозволяють його легко транспортувати на автомобільному причепі.

Важить комплекс трохи більше 500 кг та може перевозити декілька сотень кілограмів вантажу або тягнути майже двотонний причіп.

"Герметична пило- і вологозахищена платформа безвідмовно працює у складних погодних умовах. Її електричний двигун і м’які всюдихідні шини дозволяють рухатись тихо. Завдяки конструктивним особливостям та впровадженням сучасних інженерних рішень "Равлик" без проблем долає бездоріжжя, трясовину, піщані насипи, неширокі канави та невисокі вертикальні перешкоди. Цього робота можна використовувати як універсальну платформу для виконання широкого спектра завдань", - розповіли у міністерстві.

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