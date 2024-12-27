У російському полоні з початку широкомасштабного вторгнення померли 184 українці, - Координаційний штаб. ІНФОГРАФІКА
З 24 лютого 2022 року у російському полоні загинули 184 військових та цивільних українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"Російський полон убив 169 військових та 15 цивільних українців. Держава-злочинець повинна бути зупинена", - йдеться в повідомленні.
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Саня Мантула #401270
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