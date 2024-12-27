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У російському полоні з початку широкомасштабного вторгнення померли 184 українці, - Координаційний штаб. ІНФОГРАФІКА

З 24 лютого 2022 року у російському полоні загинули 184  військових та цивільних українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Російський полон убив 169 військових та 15 цивільних українців. Держава-злочинець повинна бути зупинена",  - йдеться в повідомленні.

Генштаб

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Автор: 

Генштаб ЗС (6578) полон (1562) жертви (1793)


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Нажаль набагато більше(
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27.12.2024 12:32 Відповісти
а в українському полоні свино-собак блинами кормлять, на 10 тис грн/місяці
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27.12.2024 12:37 Відповісти
Ну зате в нас не нарадуются в яких гарних умовах утримують рашиських вбивць ,ще і Червоний хрест регулярно перевіряє хоч до наших полонених їх не пускають.
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27.12.2024 14:46 Відповісти
Оголошення завідомо багатократно меньших цифр жертв є участю у кампанії по приховуванні злочинів.
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27.12.2024 15:47 Відповісти
Царство небесное мученикам
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27.12.2024 19:43 Відповісти
 
 