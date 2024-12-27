Роботи з будівництва фортифікацій у Запорізькій області виконані на 100%, - Шмигаль

Стан виконання робіт з будівництва фортифікацій у Запорізькій області складає 100%.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Стан виконання робіт складає 100%. 358 військових опорних пунктів було підготовлено. Також зроблено сотні кілометрів оборонних ліній.

Цього року Уряд виділив Запоріжжю 1,9 млрд грн на ці потреби", - розповів Шмигаль.

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