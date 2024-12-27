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Роботи з будівництва фортифікацій у Запорізькій області виконані на 100%, - Шмигаль

шмигаль оглянув будівництво фортифікацій

Стан виконання робіт з будівництва фортифікацій у Запорізькій області складає 100%. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Стан виконання робіт складає 100%. 358 військових опорних пунктів було підготовлено. Також зроблено сотні кілометрів оборонних ліній.

Цього року Уряд виділив Запоріжжю 1,9 млрд грн на ці потреби", - розповів Шмигаль.

Читайте також: ОВА докладають зусиль для облаштування третьої лінії фортифікацій, зараз встановлено 760 опорних пунктів, - Сирський

Автор: 

Запорізька область (3605) Шмигаль Денис (4573) фортифікації (144) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+15
Щось стрьомно від таких заяв...
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27.12.2024 18:01
+14
100% бабла попиляно. Це перекад зі щурячої мови на людську
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27.12.2024 18:02
+9
Фото якого року? Щось легко як на грудень вдягнений
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27.12.2024 18:03
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Щось стрьомно від таких заяв...
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27.12.2024 18:01 Відповісти
відкриті зверху окопи при дроновій війні це - саботаж !!!!!
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27.12.2024 18:42 Відповісти
фортифікацією має займатись спецуправління Генштабу укомплектоване військовими інженерами.

так було в усі часі в усіх країнах!
не вірите?
то спитайте у Мажіно та Маннергейма!

це вони особисто опікувались фортифікацією своїх країн, в не перепоручали цю надважливу справу фірмам-крадіям на чолі із мега-злодієм кирилкою тимошенкою
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27.12.2024 18:52 Відповісти
***. в мене аж мороз по шкір від шиї до ж..и. Цікаво, там зроблено хоть що-небудь? Скілььки вкражено? А оборона залишків доенцької області (краматорська агломерація) будууь щось робити? Чи вже вони в своїй голові донецбьку областьь вже здали пуйлостану? Запитання без відповіді
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27.12.2024 23:15 Відповісти
Це чудово! Вже одні фортифікації здали, чекаємо новин.
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27.12.2024 18:02 Відповісти
навіть асфальт до них проклали...
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27.12.2024 18:25 Відповісти
100% бабла попиляно. Це перекад зі щурячої мови на людську
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27.12.2024 18:02 Відповісти
Фото якого року? Щось легко як на грудень вдягнений
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27.12.2024 18:03 Відповісти
Ще і дерева зерені на фоні
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27.12.2024 18:19 Відповісти
Лінія Мажино нервово курить у сторонці...
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27.12.2024 18:04 Відповісти
якце бклоб так
то Бердянськ,Мелітополь,Енергодар
не були би 3 роки під окупацієй
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27.12.2024 18:04 Відповісти
То що, в Запоріжжі весна? Що Шмагаль в футболці. Такий самий пафос був і в Харківській області. Але щось пішло не так, підари обійшли фортифікації
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27.12.2024 18:06 Відповісти
ну що ж..
побудував на всі 100% каже..
цікаво що (фортифікації?), і для кого..
тепер залазь туди, та тримай оборону..
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27.12.2024 18:06 Відповісти
Дурить звісно - але очі такі чесні - чесні
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27.12.2024 18:07 Відповісти
Чудово ! Най тепер волонтери з фахівцями з військових у запасі перевірять ці 100 %. Друзі, не линіться. Треба зібрати багато ДОКАЗІВ відвертої брехні уряду й ОПісу. Щоб їх повісити як муссоліні з коханкою.
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27.12.2024 18:08 Відповісти
На війні як на війні. Брехню треба вивести на ЧИСТУ ВОДУ.
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27.12.2024 18:09 Відповісти
шо на фото то не фортификація.....то гімно та палки...де бетон та арматура падлюка брехлива....
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27.12.2024 18:15 Відповісти
Та цьому фото вже сто років. Але це не відміняє суті вашого коментаря.
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27.12.2024 18:21 Відповісти
ну та да !
бєтон згнив, а соснові палки стирчать
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27.12.2024 18:44 Відповісти
Це означає що гроші вкрали а нормальних укріпленнь немає.
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27.12.2024 18:19 Відповісти
Давно было. Дивизию принял новый командир и приказал обкатать танками. Начальство моё поставило задачу : - Построить полосу и приготовить "коробочки".-
В назначенное время прибыл с л/составом на полигон ,выкопали окопы и обвязали кругляком-10-12 см. Доложил проверяющему.
А он даёт приказ:- «Ну вот и испытаем ваше творение. Займите позиции в окопах.»-Даю команду на занятие позиции и сам иду вслед.
Тут проверяющий меня отзывает и спрашивает :
-« Старшой, а какой у тебя класс ?»-
Я и отвечаю : -« Второй , мех.вода»-.
Тогда Он и говорит : - «Ну и садись за рычаги и катай по своим. Задавишь,сам повезёшь гробы домой.»-А у меня л/состав почти весь из Ср.Азии и Кавказа.
Стоявшие у коробочек механики советуют - " Первая , вторая и не переключайся "
Тронулся , переключился и пошел. Переехал окоп и через метров 30 развернулся.Так же и обратно. Подъехал к майору. Остановился , вылез. А он и говорит--" Ну , и иди . Откапывай своих."
Вот такое ОТК было тогда.Все целы,только признались,что было страшно. А окопы рыли по "Наставлению обеспечения общевойскового боя "
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27.12.2024 18:28 Відповісти
Що ж не сказав, що на 126%? Напевне 126 залишив Зені для новорічного гундосіння про "дагналі і пєрєгналі, і скора сравняємся".
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27.12.2024 18:30 Відповісти
Чергова стіна яценюка від яйцеголового
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27.12.2024 18:30 Відповісти
Як дихне , так і брехне .
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27.12.2024 18:38 Відповісти
Всі виділені кошти.освоєні на 100%.але міни браковані і не придатні до використання.а після розголосу ,за додаткову плату "підшаманені" пару ящиками силікону і знову повернулися захисникам України .Так само мабуть і з фортифікаційними спорудами,котрих більшу половину вже змив дощ...
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27.12.2024 18:39 Відповісти
Десь я таке вже чув....
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27.12.2024 19:18 Відповісти
А хто такий Шмигаль? Ішака випускайте на екскурсію. Воно у всьому "волоче".
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27.12.2024 19:20 Відповісти
А у Шмигаля є відповідна кваліфікація, щоб ходити по окопах і давати оцінку виконаній роботі ?
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27.12.2024 19:35 Відповісти
Спеціально для шмигаля ще літом один окоп зварганили...
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27.12.2024 20:23 Відповісти
Щось мені не по нутру і Шмигаль і їх провірка. Ці зрадники заслуговують на покарання де би вони не сховались опісля. Адже скоро будуть втікати як і пшонка з януковичем.
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28.12.2024 17:45 Відповісти
 
 