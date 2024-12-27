Роботи з будівництва фортифікацій у Запорізькій області виконані на 100%, - Шмигаль
Стан виконання робіт з будівництва фортифікацій у Запорізькій області складає 100%.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Стан виконання робіт складає 100%. 358 військових опорних пунктів було підготовлено. Також зроблено сотні кілометрів оборонних ліній.
Цього року Уряд виділив Запоріжжю 1,9 млрд грн на ці потреби", - розповів Шмигаль.
Топ коментарі
+15 Ol Ol #584272
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+14 Alexei Alex
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+9 superdexter sidorov
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так було в усі часі в усіх країнах!
не вірите?
то спитайте у Мажіно та Маннергейма!
це вони особисто опікувались фортифікацією своїх країн, в не перепоручали цю надважливу справу фірмам-крадіям на чолі із мега-злодієм кирилкою тимошенкою
то Бердянськ,Мелітополь,Енергодар
не були би 3 роки під окупацієй
побудував на всі 100% каже..
цікаво що (фортифікації?), і для кого..
тепер залазь туди, та тримай оборону..
бєтон згнив, а соснові палки стирчать
В назначенное время прибыл с л/составом на полигон ,выкопали окопы и обвязали кругляком-10-12 см. Доложил проверяющему.
А он даёт приказ:- «Ну вот и испытаем ваше творение. Займите позиции в окопах.»-Даю команду на занятие позиции и сам иду вслед.
Тут проверяющий меня отзывает и спрашивает :
-« Старшой, а какой у тебя класс ?»-
Я и отвечаю : -« Второй , мех.вода»-.
Тогда Он и говорит : - «Ну и садись за рычаги и катай по своим. Задавишь,сам повезёшь гробы домой.»-А у меня л/состав почти весь из Ср.Азии и Кавказа.
Стоявшие у коробочек механики советуют - " Первая , вторая и не переключайся "
Тронулся , переключился и пошел. Переехал окоп и через метров 30 развернулся.Так же и обратно. Подъехал к майору. Остановился , вылез. А он и говорит--" Ну , и иди . Откапывай своих."
Вот такое ОТК было тогда.Все целы,только признались,что было страшно. А окопы рыли по "Наставлению обеспечения общевойскового боя "