Секретар Черкаської міської ради Тренкін записав люксові автівки на водія, а його дружина носить брендові сумки за десятки тисяч євро, - ЗМІ

Наприкінці листопада на вшанування жертв Голодомору в Черкасах дружина секретаря Черкаської міської ради, лідера обласного осередку партії "Батьківщина" Юрія Тренкіна -Тренкіна прийшла із сумкою, схожою на Hermes Birkin, ціна якої 70 тис. євро. Це привернуло увагу місцевих журналістів, які провели розслідування щодо доходів Юрія Тренкіна.

Про це йдеться у розслідуванні видання "18000", повідомляє Цензор.НЕТ.

Брендові сумки дружини

Журналісти звернули увагу, що на вшанування жертв Голодомору в Черкасах дружина Юрія Тренкіна - Марія Тренкіна прийшла із сумкою, схожою на Hermes Birkin, ціна якої 70 тис. євро.

Також на світлинах, зроблених під час вшанування жертв Голодомору, на руці Марії Тренкіної, схоже, годинник Rolex, ще за кілька десятків тисяч доларів.

Доступ до інстаграму Марії Тренкіної обмежений. Однак зі світлини її знайомої можна зрозуміти, що черкащанка має не один коштовний аксесуар. Йдеться про ще одну сумку. Як зазначається в розслідуванні, вартість її оригіналу – декілька десятків тисяч євро.

На ще одній світлині Тренкіної із соцмереж помітно сумку, схожу на іншу модель того ж бренду. Ціна подібної на профільних сайтах – ще декілька десятків тисяч євро.

Тож, як йдеться в розслідуванні, лише сумки Марії Тренкінкої на вигляд можна оцінити ледь не в понад сотню тисяч доларів. А є ще одяг. Наприклад, лофери, в яких вона прийшла на вшанування пам’яті, можуть коштувати до декількох тисяч євро. Це лише частина гардеробу з публічно доступних світлин.

Сам Тренкін одягається скромніше за свою дружину. На той захід, де Марія Тренкіна була з елегантною сумкою, він прийшов у пальто, схоже, за тисячу євро.

А жилет, у якому секретар Черкаської міської ради отримує з рук священника нагороду за "благодійну діяльність", як пише видання, може коштувати 700 євро. Приблизно стільки ж коштують і кросівки Louis Vuitton і, ймовірно, Тренкін у них.

НАЗК перевірило Тренкіна

До політичної діяльності Юрій Тренкін займався бізнесом і працював керівником двох підприємств. Такий бекграунд ніби переконує у легальності коштів на різну розкіш.

Однак, за інформацією джерел "18000", за останні роки Юрій Васильович заробив, принаймні офіційно, п’ять мільйонів гривень. Левову частину грошей Тренкін заробив уже на посаді секретаря міської ради.

Цих легально задекларованих заробітків недостатньо, щоб обґрунтувати все майно, яким користується політик.

Люксові автівки на водія

У матеріалі йдеться, що в користуванні родини Тренкіна є дві люксові автівки ціною у майже дві сотні доларів – позашляховик BMW X7 та седан Mercedes S400. Офіційно вони належать не Тренкіну: щоб їх придбати, потрібно мати набагато більші заробітки і ще має вистачати грошей на інші потреби, наголошується в розслідуванні. Тому на поміч прийшов Василь Монастирецький – водій Юрія Васильовича.

На початку 2019 року водій Тренкіна купив BMW, а після початку повномасштабного вторгнення ще і Mercedes. Після розслідування "18000" НАЗК перевірило декларацію Тренкіна та встановило, що його водій Василь Монастирецький за декілька десятків років трудового життя заробив лише 250 тисяч гривень. Офіційно.

Утім ключове те, що особливих порушень у цьому НАЗК не виявило.

Улітку 2024 року матір Юрія Тренкіна - Людмила Тренкіна стала власницею позашляховика, який поповнив родинний автопарк доступних для користування Тренкінку.

Уже на початку грудня 2024 року ТОВ "Авто-мастерок", власницею якого є матір Тренкіна, придбало позашляховик BMW X7 2024 року випуску. Це єдиний автомобіль у власності компанії, яка офіційно надає послуги авторемонту та автосервісу.

За інформацією "18000", новеньким BMW X7 2024 із салону нині користується дружина секретаря міськради – Марія Тренкіна.

Аби це перевірити, автор розслідування зателефонував до директора компанії "Авто-мастерок". У розмові Віталій Горбівненко підтвердив, що авто нібито перебуває в оренді і ним користується жінка, втім її імені не назвав, обмежившись тим, що вона стовідсотково блондинка.

Також, судячи із оголошень на сайті продажу авто, у жовтні 2024 року водій Тренкіна Василь Монастирецький продав BMW X7 2019 року за понад 60 тисяч доларів.

У матеріалі видання йдеться, що орієнтовно через два місяці після цього компанія, пов’язана із матір’ю Тренкіна, придбала нову автівку, ціна якої може перевищувати 120 тисяч доларів.

Статки дружини та матері

Влітку 2021 року Юрій Тренкін і Марія одружилися. Їхнє весілля називають одним із найкоштовніших у нашому регіоні: були залучені десятки підрядників, на декілька днів орендували розважальний комплекс, виступала Гайтана, вітала Юлія Тимошенко, був присутній політичний і бізнесовий бомонд. Очевидно, що це свято не могло не вплинути на статки політика, зазначає видання.

Проте у декларації Тренкіна за той рік жодних видатків на весілля немає. У 2021 році у його "заначці" було 190 тисяч доларів, а в декларації за попередній рік – 180 тисяч доларів. Заробив за рік Тренкін дещо менше мільйона гривень або ж 40 тисяч доларів за тодішнім курсом. Тобто, як зауважує "18000", секретар міськради рік жив за ці гроші, заплатив за гучне весілля і ще 10 тисяч додав до своїх збережень.

У той же 2021 рік у декларації Тренкіна з’явилася дружина – Марія Тренкіна і, звісно, її багатства. За декларацією, жінка за рік отримала 700 тисяч гривень доходу і мала ще 200 тисяч доларів заощаджень. Успішна бізнесменка зареєструвалася підприємицею у 2018 році, за кілька років до одруження. За інформацією з податкової, до цього Марія декларувала по кілька сотень тисяч гривень на рік. Займалася торгівлею.

У матеріалі йдеться, що після одруження справи Марії стрімко покращилися і вона почала заробляти п’ять мільйонів гривень на рік. Після того, як восени 2024 року НАЗК перевірило декларацію Тренкіна за 2021 рік, він згадав, що дружина в рік весілля заробила не 700 тисяч гривень, як він вказував раніше, а п’ять мільйонів гривень.

Матір Тренкіна - Людмила теж бізнесвумен. Вона є власницею ТОВ "Авто-мастерок".

Фігурант розслідування Юрій Тренкін відмовив у спілкуванні на камеру з журналістами.

Розслідування про Тренкіна і його багатства дивіться тут:

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