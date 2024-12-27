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Новини
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Секретар Черкаської міської ради Тренкін записав люксові автівки на водія, а його дружина носить брендові сумки за десятки тисяч євро, - ЗМІ

незаконне збагачення Тренкіних

Наприкінці листопада на вшанування жертв Голодомору в Черкасах дружина секретаря Черкаської міської ради, лідера обласного осередку партії "Батьківщина" Юрія Тренкіна -Тренкіна прийшла із сумкою, схожою на Hermes Birkin, ціна якої 70 тис. євро. Це привернуло увагу місцевих журналістів, які провели розслідування щодо доходів Юрія Тренкіна.

Про це йдеться у розслідуванні видання "18000", повідомляє Цензор.НЕТ.

Брендові сумки дружини

Журналісти звернули увагу, що на вшанування жертв Голодомору в Черкасах дружина Юрія Тренкіна - Марія Тренкіна прийшла із сумкою, схожою на Hermes Birkin, ціна якої 70 тис. євро.

незаконне збагачення

Також на світлинах, зроблених під час вшанування жертв Голодомору, на руці Марії Тренкіної, схоже, годинник Rolex, ще за кілька десятків тисяч доларів.

незаконне збагачення

Доступ до інстаграму Марії Тренкіної обмежений. Однак зі світлини її знайомої можна зрозуміти, що черкащанка має не один коштовний аксесуар. Йдеться про ще одну сумку. Як зазначається в розслідуванні, вартість її оригіналу – декілька десятків тисяч євро.

незаконне збагачення

На ще одній світлині Тренкіної із соцмереж помітно сумку, схожу на іншу модель того ж бренду. Ціна подібної на профільних сайтах – ще декілька десятків тисяч євро.

Тож, як йдеться в розслідуванні, лише сумки Марії Тренкінкої на вигляд можна оцінити ледь не в понад сотню тисяч доларів. А є ще одяг. Наприклад, лофери, в яких вона прийшла на вшанування пам’яті, можуть коштувати до декількох тисяч євро. Це лише частина гардеробу з публічно доступних світлин.

Сам Тренкін одягається скромніше за свою дружину. На той захід, де Марія Тренкіна була з елегантною сумкою, він прийшов у пальто, схоже, за тисячу євро.

незаконне збагачення

А жилет, у якому секретар Черкаської міської ради отримує з рук священника нагороду за "благодійну діяльність", як пише видання, може коштувати 700 євро. Приблизно стільки ж коштують і кросівки Louis Vuitton і, ймовірно, Тренкін у них.

НАЗК перевірило Тренкіна

До політичної діяльності Юрій Тренкін займався бізнесом і працював керівником двох підприємств. Такий бекграунд ніби переконує у легальності коштів на різну розкіш.

Однак, за інформацією джерел "18000", за останні роки Юрій Васильович заробив, принаймні офіційно, п’ять мільйонів гривень. Левову частину грошей Тренкін заробив уже на посаді секретаря міської ради.

Цих легально задекларованих заробітків недостатньо, щоб обґрунтувати все майно, яким користується політик.

Люксові автівки на водія

У матеріалі йдеться, що в користуванні родини Тренкіна є дві люксові автівки ціною у майже дві сотні доларів – позашляховик BMW X7 та седан Mercedes S400. Офіційно вони належать не Тренкіну: щоб їх придбати, потрібно мати набагато більші заробітки і ще має вистачати грошей на інші потреби, наголошується в розслідуванні. Тому на поміч прийшов Василь Монастирецький – водій Юрія Васильовича.

незаконне збагачення

На початку 2019 року водій Тренкіна купив BMW, а після початку повномасштабного вторгнення ще і Mercedes. Після розслідування "18000" НАЗК перевірило декларацію Тренкіна та встановило, що його водій Василь Монастирецький за декілька десятків років трудового життя заробив лише 250 тисяч гривень. Офіційно.

Утім ключове те, що особливих порушень у цьому НАЗК не виявило.

Улітку 2024 року матір Юрія Тренкіна - Людмила Тренкіна стала власницею позашляховика, який поповнив родинний автопарк доступних для користування Тренкінку.

авто

Уже на початку грудня 2024 року ТОВ "Авто-мастерок", власницею якого є матір Тренкіна, придбало позашляховик BMW X7 2024 року випуску. Це єдиний автомобіль у власності компанії, яка офіційно надає послуги авторемонту та автосервісу.

За інформацією "18000", новеньким BMW X7 2024 із салону нині користується дружина секретаря міськради – Марія Тренкіна.

Аби це перевірити, автор розслідування зателефонував до директора компанії "Авто-мастерок". У розмові Віталій Горбівненко підтвердив, що авто нібито перебуває в оренді і ним користується жінка, втім її імені не назвав, обмежившись тим, що вона стовідсотково блондинка.

Також, судячи із оголошень на сайті продажу авто, у жовтні 2024 року водій Тренкіна Василь Монастирецький продав BMW X7 2019 року за понад 60 тисяч доларів.

У матеріалі видання йдеться, що орієнтовно через два місяці після цього компанія, пов’язана із матір’ю Тренкіна, придбала нову автівку, ціна якої може перевищувати 120 тисяч доларів.

Статки дружини та матері

Влітку 2021 року Юрій Тренкін і Марія одружилися. Їхнє весілля називають одним із найкоштовніших у нашому регіоні: були залучені десятки підрядників, на декілька днів орендували розважальний комплекс, виступала Гайтана, вітала Юлія Тимошенко, був присутній політичний і бізнесовий бомонд. Очевидно, що це свято не могло не вплинути на статки політика, зазначає видання. 

Проте у декларації Тренкіна за той рік жодних видатків на весілля немає. У 2021 році у його "заначці" було 190 тисяч доларів, а в декларації за попередній рік – 180 тисяч доларів. Заробив за рік Тренкін дещо менше мільйона гривень або ж 40 тисяч доларів за тодішнім курсом. Тобто, як зауважує "18000", секретар міськради рік жив за ці гроші, заплатив за гучне весілля і ще 10 тисяч додав до своїх збережень. 

У той же 2021 рік у декларації Тренкіна з’явилася дружина – Марія Тренкіна і, звісно, її багатства. За декларацією, жінка за рік отримала 700 тисяч гривень доходу і мала ще 200 тисяч доларів заощаджень. Успішна бізнесменка зареєструвалася підприємицею у 2018 році, за кілька років до одруження. За інформацією з податкової, до цього Марія декларувала по кілька сотень тисяч гривень на рік. Займалася торгівлею.

У матеріалі йдеться, що після одруження справи Марії стрімко покращилися і вона почала заробляти п’ять мільйонів гривень на рік. Після того, як восени 2024 року НАЗК перевірило декларацію Тренкіна за 2021 рік, він згадав, що дружина в рік весілля заробила не 700 тисяч гривень, як він вказував раніше, а п’ять мільйонів гривень.

Матір Тренкіна - Людмила теж бізнесвумен. Вона є власницею ТОВ "Авто-мастерок".

Фігурант розслідування Юрій Тренкін відмовив у спілкуванні на камеру з журналістами.

Розслідування про Тренкіна і його багатства дивіться тут:

Дивіться також: Нардеп Кісільов пересів на незадекларований Range Rover за 6,5 млн грн на тлі перевірок НАЗК, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Автор: 

авто (6167) розслідування (2270) Черкаси (548) незаконне збагачення (191)


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Топ коментарі
+27
Оце воно прийшло в такому вигляді на вшанування жертв Голодомору. Бидлючка колхозна
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28.12.2024 00:18
+18
Таких нахабних корумпованих кацапотварюк потрібно відстрілювати родинами. Разом з холуями які їх обслуговують.
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28.12.2024 00:34
+12
Краще б взагалі не чіпали своїми смердючими ратицями тему Голодомору, накачені ботоксом шльондри.
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28.12.2024 01:06
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Бачу в Черкасах виборча боротьба йде повним ходом.
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28.12.2024 00:06 Відповісти
це тільки треніровка.
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28.12.2024 00:15 Відповісти
мразі !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.12.2024 11:33 Відповісти
каюк Тренкіну у матьківщині, ТЮлька не пробачить сумкову конкуренцію.
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28.12.2024 11:19 Відповісти
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28.12.2024 00:09 Відповісти
Такий крутий пацан і не на фронті.
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28.12.2024 09:27 Відповісти
Без них на місцях все порозвалюється, і до фронту вони не навчені, ще пораниться, чі захворіє, дорожче для держави тоді вийде лікування й утримання його.
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28.12.2024 13:38 Відповісти
коли ж ця депутатська мразота всiх рiвней вже нажереться? питання рiторiчне
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28.12.2024 00:10 Відповісти
апетит приходить під час їжі....
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28.12.2024 00:15 Відповісти
Жаді́бність - це та величина, яка не має якоїсь межі, або верхньої "планки".
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28.12.2024 02:56 Відповісти
"Очi завидющi, руки загребущi, а у жопi дна нема." (С) Прислiв`я
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28.12.2024 07:59 Відповісти
кожен народ, відповідальний за свою владу казали ще багато століть тому греки.
або по Хомі і капелюх.
бачили очі що купували???
тепер їжте .....
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28.12.2024 09:27 Відповісти
что ты несешь)))) "купували" скажи честно ты дурень или прикидываешься?
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28.12.2024 11:51 Відповісти
Тут не сумочка основне, а її прикид - аж священник відсунувся від неї, бо видно зрозумів, що спокуса тут сатанинська аж пре!
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28.12.2024 00:11 Відповісти
Краще б оце все лайно поплило через Тису. На дно Тиси. Звідки блін воно береться у такій кількості? Зі своїми комплексами.
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28.12.2024 00:15 Відповісти
Оце воно прийшло в такому вигляді на вшанування жертв Голодомору. Бидлючка колхозна
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28.12.2024 00:18 Відповісти
.... Ну-ну! Майже друга лєді після скумбрії....
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28.12.2024 00:27 Відповісти
Краще б взагалі не чіпали своїми смердючими ратицями тему Голодомору, накачені ботоксом шльондри.
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28.12.2024 01:06 Відповісти
то гіалуронка, а не ботокс
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28.12.2024 17:42 Відповісти
Переписати всіх, включно із щукою, для наступного керманича ГУР, полковника Червінського.
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28.12.2024 00:33 Відповісти
Таких нахабних корумпованих кацапотварюк потрібно відстрілювати родинами. Разом з холуями які їх обслуговують.
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28.12.2024 00:34 Відповісти
в 90 и 2000 знал многих бывших бандитов,афганцев и тд. которые любили таких.после войны огромнеёшее кол-во не захотят работать за чтобы ты жил на одну зарплату.самое страшное что среди испытуемых будут всего лишь обеспеченные граждане или просто даже обычные пенсионеры..у многих...у всех прошедших ноль сдвиг по фазе
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28.12.2024 00:46 Відповісти
Ну що ви докопалися? Чергова класична історія успішного стартапу на продажі черешні/вишні/лохини.. Список можете продовжити самі...
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28.12.2024 00:47 Відповісти
Я чомусь не здивований ...
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28.12.2024 00:49 Відповісти
Господи які ж ці бабищі страшні
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28.12.2024 00:57 Відповісти
цур вас, зате який розріз та вигляд профур, ніби на нагороджені за найкращу сцену анало-орального сексу.
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28.12.2024 11:25 Відповісти
Тут хоч секретар міськради.... А в моїх краях є староста старостату, розташованого в повній ж...і громади, котрий з початком війни демонстративно пересів на патріотичного Ланоса. З тих пір нічого не видає Штірліца - ні ціла колекція пальт Brioni, ні одяг від Emporio Аrmani, ні Айфони. Все це звісно підробки, такі ж самі як і скуплена ним земля, що вже йде на пару сотень гектарів, але чомусь не згадана в деклараціях. Теща мабуть пенсію накопила та купляє.
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28.12.2024 00:58 Відповісти
Гидкі лицемірні потвори...
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28.12.2024 01:05 Відповісти
В правій руці свічка, в лівій руці сумочка (за ціною квартири), зараз ще по проскурці і по бутіках.

Фото де він в храмі просто ТОП.
Священик вперше в житті побачив біля себе одного з богів Черкаської міськради в кросівках Louis Vuitton.
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28.12.2024 01:10 Відповісти
Немає нічого поганого в тому щоб бути багатим але чому заможні люди в Україні ідуть у владу!? Відповідь одна-корупція. На Заході, секретар «обласної ради «-це бідна людина із двома роботами, котра працює на цій посаді із-за пенсії і медичної страховки. У нас таких людей у владу не заманиш, адже ти стаєш абсолютно прозорим для компетентних органів на час роботи! Це нормально!
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28.12.2024 01:27 Відповісти
ні, це погано.
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28.12.2024 02:59 Відповісти
Ось чому в Черкасах нема талонів на здачу практичних іспитів в терміналі, кум цьго трінкіна начальник сервісного центру, люди так як у київі сутками ночують під сервісним центром. Рука, руку миє. Подивіться скількі раз зверталися до цьго голови щоб він вирішив це питання.
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28.12.2024 02:35 Відповісти
а назвати прізвище того начальника ТСЦ сцикотно ... щоб родіна знала своїх хероєв.
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28.12.2024 10:09 Відповісти
Жирна свиня на чолі музею Голодомору, то чому цій елітній шльодрі соромитись?
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28.12.2024 03:01 Відповісти
Цього не бачать ні поліція , ні СБУ? А чого ? Бо їх керівники такі самі крадії , у однієї зв'язці із міським керівництвом. Тотальна корупція.
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28.12.2024 04:50 Відповісти
Вони там на пару з мером, "не покладаючи рук" - на благо Черкас.
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28.12.2024 05:48 Відповісти
Потвори!!!!!
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28.12.2024 06:18 Відповісти
Головне щоб не утік як куніцин
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28.12.2024 07:09 Відповісти
голосують хрєн зна за кого,а потім тихенько на кухні давляться своєю жабою(типу чому я так не можу ). ось так і живемо,і навіть війна не може це змінити..... так званий неофеодалізм революціями на кухні не переможеш!
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28.12.2024 07:37 Відповісти
І це засраний секретар, а тепер заходим у любе міністерство або управління, першого ж зама яйця в тіски, то впевнений волосся дибом стане...... Воюйте хлопці
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28.12.2024 07:40 Відповісти
А кріпаки, хай йдуть гинуть,щоб така сволота спокійно грабувала,та насолоджувалась життям у тилу..Гарна мотивація,йти воювати!!!!
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28.12.2024 07:49 Відповісти
На його бабі ще ботоксу накачано , як на старому пуйлі .
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28.12.2024 07:52 Відповісти
А кому сейчас легко?
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28.12.2024 07:54 Відповісти
Чого ви причепились до неї? Дуже символічно, та душевно вона зробила шо іменно на такий захід про пам'ять жертв голодомору таку сумочку взяла...
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28.12.2024 07:56 Відповісти
Красівая
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28.12.2024 08:34 Відповісти
батьківщина це жулькіна опг. суки продажні змініть назву на партію-жулькіни підори.
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28.12.2024 09:10 Відповісти
Виглядають як сільських жлоби, які дорвалися до грошей.
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28.12.2024 09:24 Відповісти
Тідьки масові розтріли врятують країну. Без свого " пєночета" діла не буде.
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28.12.2024 09:47 Відповісти
Тідьки врятуют(ь) ..?
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28.12.2024 15:54 Відповісти
Да какие расстрелы. Всю власть украинцы выбрали на абсолютно демократических выборах. Или кто-то скажет, что это все клятий Порох, используя админресурс, сделал
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28.12.2024 10:34 Відповісти
чого пристали? хрєнькін, самий офіційно відомий міскрадівський мультиінвалід всих черкаських часів та народів! і статки його "хрещеної сім'ї" стоять на могутніх плечах його папєрєдників-секретутів. "за молчаніє" містечкових медіа - фсё, як ним та його шефом, давно уплочєно! всі тамошні щелкопёри осліпли, оглохли, й оніміли від їх подаяній, з церковниками включно. не задарма ж і він і його шеф, подєльнік та браток по міськрадівській братві, такі високі відзнаки від черкаських церковників систематично отримують.
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28.12.2024 11:06 Відповісти
Если украденые с бюджета - посадить на пожизненное и конфисковать.
Если заработаное - проглотить слюну и х*р смоктать. Что хотят пусть и покупают.

Да, в Украине реально заработать тьму денег имея прибыльный бизнесс. Да даже имея нормальную квалификацию можно получать намного больше зарплату чем средняя по больнице.

А то что бизнесс кошмарят и ему приходится как впринципе и обычным гражданам скрываться от налогов и херню писать в декларациях, в этом виновато только государство.

Лучшее что можно сделать - отменить налоги, а с ними и пенсии, соцвыплаты, любые льготы, субсидии, пособия, бюджет собирать на уровне местных громад. Бюрократов и чиновников сократить в 100 раз. Убрать любое регулирование. И все.

Предприимчивые будут купаться в бабле, а дегенераты ненужные - сдохнут от голода. Красота )))
Тот кто дегенерат
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28.12.2024 11:10 Відповісти
из грязи в князи. вот сразу заметна безвкусица и жлобство у жлобов, только деньги и неуёмное пожирательство ресурсов с неуёмным обеспечением себя, детей и внуков, и всё равно голодными и жалкими выглядят, и не только они
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28.12.2024 11:14 Відповісти
Та що ви вчепилися до чоловіка, дуже поважна людина, все зароблене непосільним трудом, так що не заздріть, і сумочка то в Одесі на Молдованці пошита і автівки в основному жигулі та таврія придивіться.....
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28.12.2024 11:52 Відповісти
Свята людина,справжній патріот,а в соски бджоли губи покусали
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28.12.2024 12:08 Відповісти
дали вкрасти-дайте пожить красіва! Ну що ви додовбалися
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28.12.2024 15:00 Відповісти
 
 