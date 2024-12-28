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Новини
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40 українських дітей із окупованого Бердянська росіяни залучили до "Юнармії", - Лубінець

Лубінець про залучення росіянами українських дітей до Юнармії

40 українських дітей з тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області були залучені до "Юнармії" - так званого "воєнно-патріотичного" руху, який нав’язує ідеологію російської агресії та виховує майбутніх солдатів окупаційного режиму.

Про це в Telegram написав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів омбудсмен, дітей змушують складати "присягу на вірність" Росії, обіцяти "захищати її інтереси" та "плекати великий патріотизм". Після цього їх навчають вогневої і тактичної підготовки та керуванню дронами.

Лубінець наголосив, що ці молодіжні рухи використовуються Росією як інструмент для насильницького перевиховання українських дітей, позбавлення їхньої національної ідентичності та підготовки до участі у війні проти власної країни.

"Це грубе порушення міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій! Згідно з ними дітям гарантується на тимчасово окупованих територіях захист від примусу, насильства та залучення до військових формувань", - йдеться в заяві Уповноваженого.

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Він також закликав міжнародну спільноту до рішучих дій, а саме посилення санкцій, активізації дипломатичного тиску та привернення уваги до злочинів Росії.

"Ми ніколи не припинимо боротися за права дітей, які постраждали від російської агресії. Вони мають повернутися додому, де їм гарантуватимуть мир, захист і майбутнє, вільне від насильства", - додав омбудсмен.

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Автор: 

Бердянськ (469) діти (5065) росія (65191) Запорізька область (3605) Лубінець Дмитро (593)


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Топ коментарі
+6
Можна подумать - вони їх насильно тягли в "Юнармію"... Обмануть чи "купить" якимись привілеями - могли... Але сумніваюся, що заганяли їх проти їх волі...
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28.12.2024 01:10
+3
Не знати на кого працює Лубінець, але точно не на ГУР.
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28.12.2024 01:35
+2
Еще детство не закончилось а твари уже торопятся послать на смерть. Русские размножаются заражением в мозг и душу как вирус.
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28.12.2024 07:30
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Облрембуд!
Хоч хтось чує твої жалібні скарги?
Хоч хтось на них реагує?
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28.12.2024 01:08 Відповісти
Можна подумать - вони їх насильно тягли в "Юнармію"... Обмануть чи "купить" якимись привілеями - могли... Але сумніваюся, що заганяли їх проти їх волі...
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28.12.2024 01:10 Відповісти
Не знати на кого працює Лубінець, але точно не на ГУР.
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28.12.2024 01:35 Відповісти
Вони їх насильно тягли в "Юнармію".
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28.12.2024 03:03 Відповісти
А як ти гадаєшь чи силою тягнули в октябрята. Ні. Але вибору не було як і в піонери. І всі ці марівани вони ж такі чудові та духовні жінки вони такі ласкаві до дітей.... шльондри.
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28.12.2024 07:33 Відповісти
Майбутні яничари.
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28.12.2024 07:29 Відповісти
Еще детство не закончилось а твари уже торопятся послать на смерть. Русские размножаются заражением в мозг и душу как вирус.
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28.12.2024 07:30 Відповісти
Путлерюгенд.
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28.12.2024 10:10 Відповісти
напевно бусифікували їх
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28.12.2024 12:59 Відповісти
Так. Вони їх насильно тягли в "Юнармію".
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28.12.2024 14:01 Відповісти
Таке враження, що цей Лубінець смакує такі і подібні новини. Як і його през-т. Що зробила т.з. влада, щоб того не сталося - ні слова (бо сказати нічого). А якої шкоди завдають Україні і які погані кацапи - зелена камарілья піариться, декламує і знімає відосіки день і ніч.
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28.12.2024 16:54 Відповісти
 
 