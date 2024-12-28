40 українських дітей із окупованого Бердянська росіяни залучили до "Юнармії", - Лубінець

40 українських дітей з тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області були залучені до "Юнармії" - так званого "воєнно-патріотичного" руху, який нав’язує ідеологію російської агресії та виховує майбутніх солдатів окупаційного режиму.

Про це в Telegram написав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів омбудсмен, дітей змушують складати "присягу на вірність" Росії, обіцяти "захищати її інтереси" та "плекати великий патріотизм". Після цього їх навчають вогневої і тактичної підготовки та керуванню дронами.

Лубінець наголосив, що ці молодіжні рухи використовуються Росією як інструмент для насильницького перевиховання українських дітей, позбавлення їхньої національної ідентичності та підготовки до участі у війні проти власної країни.

"Це грубе порушення міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій! Згідно з ними дітям гарантується на тимчасово окупованих територіях захист від примусу, насильства та залучення до військових формувань", - йдеться в заяві Уповноваженого.

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Він також закликав міжнародну спільноту до рішучих дій, а саме посилення санкцій, активізації дипломатичного тиску та привернення уваги до злочинів Росії.

"Ми ніколи не припинимо боротися за права дітей, які постраждали від російської агресії. Вони мають повернутися додому, де їм гарантуватимуть мир, захист і майбутнє, вільне від насильства", - додав омбудсмен.

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