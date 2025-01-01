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Італія (1519) війна в Україні (1205)

Мир в Україні, а також на Близькому Сході ще не був настільки нагальним та гостро необхідним, як зараз, - президент Італії Маттарелла

Серджіо Маттарелла про України

Італійський президент Серджіо Маттарелла закликав до припинення бойових дій між Росією та Україною та у Смузі Гази, а також звільнення ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA, про це Маттарелла заявив у своєму новорічному зверненні до громадян

"Мир – це не покора агресору", - наголосив президент Італії, згадавши про війну Росії проти України.

Він підкреслив гостру потребу миру в Україні, в Газі, а тож необхідність звільнення заручників, яких утримує ХАМАС.

"Зростання витрат на озброєння, викликане у світі агресією Росії проти України, що змушує і нас забезпечувати власну оборону, сягнуло цього року рекордної цифри $2,443 млрд", - зауважив Матарелла.

За його словами, це у вісім разів більше, ніж було виділено на недавню конференцію COP-29 у Баку для боротьби зі зміною клімату, "життєво необхідною для людства". У цьому звʼязку італійський лідер назвав такі витрати "невтішною диспропорцією".

Нагадаємо, у  своєму новорічному зверненні про Україну говорив президент Франції Емманюель Макрон.

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шо такое 2,443 млрд на фоне долга сакаронии 2,7 триллиона евро?
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01.01.2025 12:11 Відповісти
сакаронии=Макаронии )))
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01.01.2025 16:10 Відповісти
А хто має припинити бойові дії, сказав чи ні?
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01.01.2025 12:26 Відповісти
Что же вы такие недалёкие, господа президенты? От справедливого мира в Украине зависит жизнь всего человечества, и не понимать этого могут только идиоты и дегенераты!
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01.01.2025 13:04 Відповісти
 
 