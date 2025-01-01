Мир в Україні, а також на Близькому Сході ще не був настільки нагальним та гостро необхідним, як зараз, - президент Італії Маттарелла

Італійський президент Серджіо Маттарелла закликав до припинення бойових дій між Росією та Україною та у Смузі Гази, а також звільнення ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA, про це Маттарелла заявив у своєму новорічному зверненні до громадян

"Мир – це не покора агресору", - наголосив президент Італії, згадавши про війну Росії проти України.

Він підкреслив гостру потребу миру в Україні, в Газі, а тож необхідність звільнення заручників, яких утримує ХАМАС.

"Зростання витрат на озброєння, викликане у світі агресією Росії проти України, що змушує і нас забезпечувати власну оборону, сягнуло цього року рекордної цифри $2,443 млрд", - зауважив Матарелла.

За його словами, це у вісім разів більше, ніж було виділено на недавню конференцію COP-29 у Баку для боротьби зі зміною клімату, "життєво необхідною для людства". У цьому звʼязку італійський лідер назвав такі витрати "невтішною диспропорцією".

Нагадаємо, у своєму новорічному зверненні про Україну говорив президент Франції Емманюель Макрон.

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