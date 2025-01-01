Україна перекрила Путіну можливість експортувати газ до ЄС, це ще одна перемога, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вітає припинення транзиту російського газу через Україну.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін витратив мільярди на будівництво Північного потоку, щоб обійти Україну та шантажувати Східну Європу загрозою припинення постачання газу.

Сьогодні Україна перекрила йому можливість експортувати газ напряму до ЄС. Ще одна перемога після розширення НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції", - зазначив він.

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

Читайте: Примушувати до мирних переговорів слід Москву, а не Київ, бо саме Кремль не прагне миру, - Сікорський