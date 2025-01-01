Україна перекрила Путіну можливість експортувати газ до ЄС, це ще одна перемога, - Сікорський
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вітає припинення транзиту російського газу через Україну.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін витратив мільярди на будівництво Північного потоку, щоб обійти Україну та шантажувати Східну Європу загрозою припинення постачання газу.
Сьогодні Україна перекрила йому можливість експортувати газ напряму до ЄС. Ще одна перемога після розширення НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції", - зазначив він.
Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.
Топ коментарі
+16 ОсвальдКоблпот 7abcdef4
показати весь коментар01.01.2025 12:10
+14 Любо Неожиданнов
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+4 vismavista
показати весь коментар01.01.2025 12:53
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Будь ласка, зачекайте...
Він навіть висловлював ідею про те, щоб кацапію прийняти до НАТО.
Але люди змінюються...
Й особисто Ви, так Ви "Tommy Lee" з кацапами обіймались й дружили.
Ваш допис недоречний - у спам.
І хіба Польща мала недостатній досвід у "спілкуванні" з кацапнею?
Хто-хто, а поляки на своїй шкурі мали достатньо відчуттів, щоб не мати з кацапами жодних "вигідних" стосунків...
Цього разу ваш карлік нарешті зробив ведмежу послугу роісії. Газ- енергетична зброя, яку ваш пуцькін почав викрристовувати вже 2021 року, перекривши газ у Європу, наплювавши на всі контракти.
Репутація синку, тим більш у постачанні чутливих таких стратегічних елементів це більше ніж наявність ресурсу. Завтра якгмусь жіріновськову у вас не сподобається, що не танцюють лєзгінку і шо, знову Європу " обезгазите"?
Це ще одна перемога, - Сікорський.
І можливість (для Польщі) вийти на газовий ринок ЄС з американськими зрідженим газом,- забув додати пан Сікорський.
Перед цим, польські фермери перекривали дороги, висипали українське зерно з вагонів, а якщо вам замало, то ми вам згадаємо волинську трагедію.
І наостанок.
Польща, перші півроку в 2025 головує в Раді ЄС так що буде нас зайо...ти на повну!!!