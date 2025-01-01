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газ (10272) Сікорський (200) транзит газу (978)

Україна перекрила Путіну можливість експортувати газ до ЄС, це ще одна перемога, - Сікорський

Сікорський вітає припинення транзиту російського газу до Європи

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вітає припинення транзиту російського газу через Україну.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін витратив мільярди на будівництво Північного потоку, щоб обійти Україну та шантажувати Східну Європу загрозою припинення постачання газу.

Сьогодні Україна перекрила йому можливість експортувати газ напряму до ЄС. Ще одна перемога після розширення НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції", - зазначив він.

Сікорський вітає припинення транзиту російського газу до Європи

Нагадаємо, о 07:00 1 січня 2025 року в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України.

Читайте: Примушувати до мирних переговорів слід Москву, а не Київ, бо саме Кремль не прагне миру, - Сікорський

Автор: 
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Топ коментарі
+16
фіцо що з їблом.
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01.01.2025 12:10
+14
оце нормальна адекватна реакція європейського політика. А не вищолкування фіци
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01.01.2025 12:18
+4
Це тобі так хочецця.
Цього разу ваш карлік нарешті зробив ведмежу послугу роісії. Газ- енергетична зброя, яку ваш пуцькін почав викрристовувати вже 2021 року, перекривши газ у Європу, наплювавши на всі контракти.
Репутація синку, тим більш у постачанні чутливих таких стратегічних елементів це більше ніж наявність ресурсу. Завтра якгмусь жіріновськову у вас не сподобається, що не танцюють лєзгінку і шо, знову Європу " обезгазите"?
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01.01.2025 12:53
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фіцо що з їблом.
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01.01.2025 12:10 Відповісти
Найсмішніше те, що п.Сікорський, коли був 2007 року призначений міністром закордонних справ в першому уряді Дональда Туска, всіляко сприяв тому, що Польще все більше залежала від кацапського газу.

Він навіть висловлював ідею про те, щоб кацапію прийняти до НАТО.

Але люди змінюються...
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01.01.2025 12:18 Відповісти
У 2007 усі думали що нелюди кацапи адекватні люди.
Й особисто Ви, так Ви "Tommy Lee" з кацапами обіймались й дружили.
Ваш допис недоречний - у спам.
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01.01.2025 12:25 Відповісти
А чи не пішли б Ви do dupy?
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01.01.2025 14:03 Відповісти
Знайди Гея й запропонуй йому дупу. Я гетеро.
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02.01.2025 01:02 Відповісти
Ні. Ти -- звичайний *****@c...
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02.01.2025 13:51 Відповісти
Tommy ти щось поплутала..... дупу ти запропонував а не я, тому ти сам себе й обозначив п1д4р.
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02.01.2025 21:29 Відповісти
Не всі в 2007 думали, що кацапи то люди. Після першого Майдану вже було зрозуміло, що кацап то тварина.
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01.01.2025 15:00 Відповісти
Погляди чиновників змінюються із зміною постачальників енергоносіїв...
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01.01.2025 12:49 Відповісти
Качинський його тоді попереджав.

І хіба Польща мала недостатній досвід у "спілкуванні" з кацапнею?

Хто-хто, а поляки на своїй шкурі мали достатньо відчуттів, щоб не мати з кацапами жодних "вигідних" стосунків...
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01.01.2025 14:06 Відповісти
оце нормальна адекватна реакція європейського політика. А не вищолкування фіци
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01.01.2025 12:18 Відповісти
Всего по итогам 2024 года падение цены газа в Европе составило около 17%. Средняя стоимость газа на биржевых торгах составила порядка $387 за 1 тыс. куб. м против $464 годом ранее и $1 400 в 2022 году.
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01.01.2025 13:39 Відповісти
Ще одна перемога. Кожен день Путіна перемагають.
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01.01.2025 12:39 Відповісти
Через Турецький потік кацапський газ продовжує надходити до Греції, Болгарії та навіть до Угорщини. Так що для чого ці псевдопереможні заяви, я особисто не розумію. Крім того хто б не прийшов до влади у Німеччині, після припинення гарячої фази війни Північні потоки будуть відремонтовані за запущені на повну потужність, бо німцям це вигідно.
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01.01.2025 12:41 Відповісти
Це тобі так хочецця.
Цього разу ваш карлік нарешті зробив ведмежу послугу роісії. Газ- енергетична зброя, яку ваш пуцькін почав викрристовувати вже 2021 року, перекривши газ у Європу, наплювавши на всі контракти.
Репутація синку, тим більш у постачанні чутливих таких стратегічних елементів це більше ніж наявність ресурсу. Завтра якгмусь жіріновськову у вас не сподобається, що не танцюють лєзгінку і шо, знову Європу " обезгазите"?
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01.01.2025 12:53 Відповісти
Чувак попустися, бо мій карлик це Зеленський. Хоча я за нього не голосував.
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01.01.2025 13:36 Відповісти
Невеличкий цвяшок в могилу рашкостану
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01.01.2025 12:44 Відповісти
Надулі, знов надулі
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01.01.2025 12:50 Відповісти
Сьогодні Україна перекрила путіну можливість експортувати газ напряму до ЄС.
Це ще одна перемога, - Сікорський.

І можливість (для Польщі) вийти на газовий ринок ЄС з американськими зрідженим газом,- забув додати пан Сікорський.

Перед цим, польські фермери перекривали дороги, висипали українське зерно з вагонів, а якщо вам замало, то ми вам згадаємо волинську трагедію.

І наостанок.
Польща, перші півроку в 2025 головує в Раді ЄС так що буде нас зайо...ти на повну!!!
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01.01.2025 13:00 Відповісти
Тебе Польща вже по повній заїпала?? на московію вьобуй. там не зайобуть.
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01.01.2025 13:47 Відповісти
Це спроба повернути на землю всіх "зачарованих".
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01.01.2025 14:38 Відповісти
 
 