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Крим (14082) росія (63594) Чорне море (1621) вертоліт (865)

Росіяни заявили, що втратили над Чорним морем два вертольоти Мі-8 з екіпажами

Мі 8

Російські пропагандисти заявили,  що 31 грудня над Чорним морем українці знищили одразу два  вертольоти Мі-8 з екіпажами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Скрін

Зокрема росіяни пишуть, що таких болісних втрат у них не було з 2022 року.

Скрін

Нагадаємо, у вівторок, 31 грудня, воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

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Топ коментарі
+46
А якого біса ті парні літали над морем древніх укрів, їх хтось запрошував?!
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01.01.2025 12:29
+44
Де 1 - там і 2 - чого ім переиматися?
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01.01.2025 12:26
+39
до пари, щоб не вкрали татари
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01.01.2025 12:28
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Що СССР проти стингерів не видумував, які там теплові ловушки не застоссовували, але штурмовики нижче ніж на 4 тисячу метрів не спускалися. А вертольотів втратили 333 штуки, а потім вийшли, нафіг!
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01.01.2025 19:16 Відповісти
Краби у захваті спостерігали за роботою Magura V5, й були дуже задоволені харчам які вони отримали після влучних пострілів.
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01.01.2025 21:25 Відповісти
Ну а ****?
Ібо нех*й!
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02.01.2025 00:45 Відповісти
ПОДІЯ ГАРНА -НОВОРІЧНА!
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02.01.2025 01:27 Відповісти
Цікаво, чи можна корабель на ходу цією магурою підбити, коли вони виходять на запуск ракет
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02.01.2025 09:46 Відповісти
А ви звідкіля знаєте, куди той безпілотник направлявся? 100%, що не гелікоптери збивати. Можливо, саме до того, до кого ви цікавитеся. Якби ж кацапня була така дурна, як дехто вважає, то ми вже б Перемогу святкували.
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02.01.2025 10:37 Відповісти
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