Росіяни заявили, що втратили над Чорним морем два вертольоти Мі-8 з екіпажами
Російські пропагандисти заявили, що 31 грудня над Чорним морем українці знищили одразу два вертольоти Мі-8 з екіпажами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.
Зокрема росіяни пишуть, що таких болісних втрат у них не було з 2022 року.
Нагадаємо, у вівторок, 31 грудня, воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.
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