Росіяни заявили, що втратили над Чорним морем два вертольоти Мі-8 з екіпажами

Російські пропагандисти заявили, що 31 грудня над Чорним морем українці знищили одразу два вертольоти Мі-8 з екіпажами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Зокрема росіяни пишуть, що таких болісних втрат у них не було з 2022 року.

Нагадаємо, у вівторок, 31 грудня, воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.