Сирський відвідав воїнів на Курському напрямку: Окупантів знищуватимуть і російських, і північнокорейських. ФОТОрепортаж
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських воїнів на Курському напрямку та нагородив їх.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Героїчні дії українських військових змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків. Завдяки вашій стійкості та мужності втрати ворога на Курщині становлять понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.
Сирський нагадав, що 30 грудня 2024 року із російського полону повернули 189 громадян.
"Це також і ваша заслуга, адже під час операції на цьому напрямку наш обмінний фонд поповнився більш ніж на 700 загарбників.
Дякую за відвагу, героїзм і військовий подвиг! Будемо й надалі знищувати окупантів. І без різниці, які у них паспорти: російські чи північнокорейські", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.
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