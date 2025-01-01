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Сирський відвідав воїнів на Курському напрямку: Окупантів знищуватимуть і російських, і північнокорейських. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських воїнів на Курському напрямку та нагородив їх.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Героїчні дії українських військових змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків. Завдяки вашій стійкості та мужності втрати ворога на Курщині становлять понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

Сирський нагадав, що 30 грудня 2024 року із російського полону повернули 189 громадян.

"Це також і ваша заслуга, адже під час операції на цьому напрямку наш обмінний фонд поповнився більш ніж на 700 загарбників.

Дякую за відвагу, героїзм і військовий подвиг! Будемо й надалі знищувати окупантів. І без різниці, які у них паспорти: російські чи північнокорейські", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Також читайте: Українські далекобійні удари порушують російську логістику, тому рашисти не здатні витіснити ЗСУ з Курської області, - Forbes

Сирський відвідав воїнів на Курському напрямку
Сирський відвідав воїнів на Курському напрямку
Сирський відвідав воїнів на Курському напрямку
Сирський відвідав воїнів на Курському напрямку
Сирський відвідав воїнів на Курському напрямку
Сирський відвідав воїнів на Курському напрямку
Сирський відвідав воїнів на Курському напрямку

Автор: 
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Топ коментарі
+17
Молодці , шана нашим воїнам, особливо десантникам із м.Львова, м.Житомира, спецназу м.Хмельницький і іншим героям!
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01.01.2025 17:06
+14
Фотки "класні", якщо наші хлопці на курському напрямку такі чістенькі та щасливі,- я тільки радий..... (((
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01.01.2025 17:00
+9
Я можливо не правий, за здалегідь вибачаюсь, та не розумію , як на ворожій території, точніше звідки, такий крутий штаб( офіс). Наче в голлівудських фільм.
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01.01.2025 17:57
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Фотки "класні", якщо наші хлопці на курському напрямку такі чістенькі та щасливі,- я тільки радий..... (((
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01.01.2025 17:00 Відповісти
Маневрують ...
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01.01.2025 18:43 Відповісти
Молодці , шана нашим воїнам, особливо десантникам із м.Львова, м.Житомира, спецназу м.Хмельницький і іншим героям!
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01.01.2025 17:06 Відповісти
багато відважних людей…. уклін та подяка їм….
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01.01.2025 17:12 Відповісти
А ішак не виявив бажання цього разу пропіаритись, чи як? Сикливим став верховний ішак. Вірніше воно таке і було. Не споруджувати ж йому бункер в кацапстані.
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01.01.2025 17:14 Відповісти
Шкода що із внутрішніми окупантами не можливо розібратися
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01.01.2025 17:19 Відповісти
У свого начальства спитай.
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01.01.2025 18:44 Відповісти
а чому руснявий сирок в неуставному мультикамі ? (риторичне звісно)
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01.01.2025 17:21 Відповісти
Москали трубят о больших успехах под Сунджей?
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01.01.2025 17:49 Відповісти
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01.01.2025 17:50 Відповісти
Я можливо не правий, за здалегідь вибачаюсь, та не розумію , як на ворожій території, точніше звідки, такий крутий штаб( офіс). Наче в голлівудських фільм.
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01.01.2025 17:57 Відповісти
Квентін Тарантіно відпочиває і нервово курить десь збоку.
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01.01.2025 18:08 Відповісти
Який штаб, офіс ? ! Підвали. Різні. може десь у Суджі, наприклад.
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01.01.2025 18:46 Відповісти
Божа дитина з кінозалів не вилазить. Ніколи не бачила, як виглядають гаражі, склади, промислові приміщення
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01.01.2025 19:26 Відповісти
Стена, на которую два плаката наклеили - крутой офис? Ну таке.
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01.01.2025 20:25 Відповісти
Гадаю, що той штаб десь у Сумах
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01.01.2025 20:56 Відповісти
Курський відвідав Сирщину.
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01.01.2025 20:10 Відповісти
Білені, стіни , паркетна підлога, обшиті свіженькими деревом стіни. І тд.
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01.01.2025 20:46 Відповісти
а коли він поїде в ті бригади, яким поставляють браковані міни?
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04.01.2025 09:15 Відповісти
 
 