Сирський відвідав воїнів на Курському напрямку: Окупантів знищуватимуть і російських, і північнокорейських. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських воїнів на Курському напрямку та нагородив їх.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Героїчні дії українських військових змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків. Завдяки вашій стійкості та мужності втрати ворога на Курщині становлять понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

Сирський нагадав, що 30 грудня 2024 року із російського полону повернули 189 громадян.

"Це також і ваша заслуга, адже під час операції на цьому напрямку наш обмінний фонд поповнився більш ніж на 700 загарбників.



Дякую за відвагу, героїзм і військовий подвиг! Будемо й надалі знищувати окупантів. І без різниці, які у них паспорти: російські чи північнокорейські", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Також читайте: Українські далекобійні удари порушують російську логістику, тому рашисти не здатні витіснити ЗСУ з Курської області, - Forbes













