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комендантська година (257) порушення (603) Новий рік (551) Нацполіція (14881)

У новорічну ніч затримали 300 порушників комендантської години, - Нацполіція

Комендантська година

У новорічну ніч правоохоронці доставили до відділку 300 осіб, які порушили комендантську годину. 

Про це розповів заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський в телемарафоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"300 людей Національна поліція доставила до відділків поліції щодо порушення комендантської години. З ними проводилася профілактична бесіда, а також їх перевіряли на причетність якоїсь диверсійної роботи, однак вона не підтверджувалася. Тому це досить також низька цифра", - зауважив він.

За словами Серединського, правоохоронці зареєстрували 35 повідомлень з приводу подій, пов’язаних з Новим роком. В основному вони стосувалися побутових конфліктів або перебування громадян напідпитку.

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Крім того, поліцейські зареєстрували 24 повідомлення, пов’язані з використанням піротехніки. Відносно громадян, які зробили ці правопорушення, вживаються заходи для притягнення їх до відповідальності.

Раніше у Нацполіції заявляли, що у новорічну ніч правоохоронці затримуватимуть порушників комендантської години.

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300 комендантців?
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01.01.2025 17:19 Відповісти
Охеренная новость,ухилянты полицаи делают абсолютно бесполезную работу,ухилянты журнашлюшки делают из этого важную новость.
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01.01.2025 17:25 Відповісти
Нахіба взагалі комендантські години? Скільки диверсантів виявили відпрацьовуючи порушників за три роки? Нуль без палички, бо вже давно б похвалились і обгрунтували цим необхідність тримати в тилу здоровенну армію здоровенних непридатних для захисту країни. Диверсанти спаскудили 100 тис. мінометних мін не крадучись в ночі.
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01.01.2025 17:28 Відповісти
по ночах в комендантську у нас на вулицях міста такий движ вам і не снилося,можна справи робити без зайвих очей і свідків,в часи осади сотні фур з гуманітакою загубилися в темряві,бермудський трикутник ридає від заздрощив
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01.01.2025 18:22 Відповісти
100% для цього і ввели.
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01.01.2025 18:32 Відповісти
Відволікаючись на цих порушників, скільки справжніх порушників і навіть диверсантів уникнули відповідальності? 300 екіпажей, карл.
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01.01.2025 18:34 Відповісти
після трьохсотого вже не затримували. баламути...
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01.01.2025 19:51 Відповісти
 
 