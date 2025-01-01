У новорічну ніч затримали 300 порушників комендантської години, - Нацполіція

У новорічну ніч правоохоронці доставили до відділку 300 осіб, які порушили комендантську годину.

Про це розповів заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський в телемарафоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"300 людей Національна поліція доставила до відділків поліції щодо порушення комендантської години. З ними проводилася профілактична бесіда, а також їх перевіряли на причетність якоїсь диверсійної роботи, однак вона не підтверджувалася. Тому це досить також низька цифра", - зауважив він.

За словами Серединського, правоохоронці зареєстрували 35 повідомлень з приводу подій, пов’язаних з Новим роком. В основному вони стосувалися побутових конфліктів або перебування громадян напідпитку.

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Крім того, поліцейські зареєстрували 24 повідомлення, пов’язані з використанням піротехніки. Відносно громадян, які зробили ці правопорушення, вживаються заходи для притягнення їх до відповідальності.

Раніше у Нацполіції заявляли, що у новорічну ніч правоохоронці затримуватимуть порушників комендантської години.