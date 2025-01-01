Важка ситуація склалася в Нововасилівці південніше Покровська, - DeepState

У Нововасилівці, що на південь від Покровська склалась складна бойова ситуація.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

Зазначається, що протягом 30, 31 грудня та 1 січня кацапи проводять активні штурмові дії на село з півдня та сходу. В основному силами піхоти, іноді за підтримки ББМ та ЛАТ.

"Ситуація така, що ворог є у всіх куточках села, так само як і СП Сил Оборони. Фактично в одному будинку наші, а в сусідніх може бути ворог. Тактична обстановка на рівні хаосу, але перевага ворога у живій силі може стати вирішальним фактором, на жаль", - пояснюють осінтери.

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