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війна (474) Донецька область (7581) Покровський район (168) Нововасилівка (5) війна в Україні (1205)

Важка ситуація склалася в Нововасилівці південніше Покровська, - DeepState

Ситуація в Нововасилівці

У Нововасилівці, що на південь від Покровська склалась складна бойова ситуація.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

Зазначається, що протягом 30, 31 грудня та 1 січня кацапи проводять активні штурмові дії на село з півдня та сходу. В основному силами піхоти, іноді за підтримки ББМ та ЛАТ. 

"Ситуація така, що ворог є у всіх куточках села, так само як і СП Сил Оборони. Фактично в одному будинку наші, а в сусідніх може бути ворог. Тактична обстановка на рівні хаосу, але перевага ворога у живій силі може стати вирішальним фактором, на жаль", - пояснюють осінтери.

Читайте: На Курщині триває бій, на Покровському напрямку наші воїни відбивають 13 штурмів, - Генштаб

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Топ коментарі
+5
Аптечки є. І турнікети. як бойовий медик кажу.
Від Порошенка.
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01.01.2025 23:50
+3
кацап,Danger Zone,у вас кацапів дійсно немає нічого,а ще "плєшиво-ботоксна" гидота вашим "сідєльцам" гроші припинила платити, вже навіть по такому курсу "туалєтних ржубєлєй" -нєту, буде весело,кацап,от побачиш
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01.01.2025 23:46
+3
У мене забезпечення по дві аптечки на людину, турнікети - 5 штук на бійця. Все списується, запас у кожного норм.
А от у кацапів проблеми явні. Хоча, джутів Ейсмарха я набрав з запасом. З ваших аптечок.
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02.01.2025 00:13
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сталінград, нажаль((((!
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01.01.2025 22:56 Відповісти
кацап,Danger Zone,у вас кацапів дійсно немає нічого,а ще "плєшиво-ботоксна" гидота вашим "сідєльцам" гроші припинила платити, вже навіть по такому курсу "туалєтних ржубєлєй" -нєту, буде весело,кацап,от побачиш
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01.01.2025 23:46 Відповісти
Українська делегація якраз НЕ підписала того, не бреши, кацап!
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02.01.2025 00:13 Відповісти
Аптечки є. І турнікети. як бойовий медик кажу.
Від Порошенка.
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01.01.2025 23:50 Відповісти
Я ясно сказав що аптечки у моєму підрозділі від Порошенка.
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02.01.2025 00:01 Відповісти
У мене забезпечення по дві аптечки на людину, турнікети - 5 штук на бійця. Все списується, запас у кожного норм.
А от у кацапів проблеми явні. Хоча, джутів Ейсмарха я набрав з запасом. З ваших аптечок.
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02.01.2025 00:13 Відповісти
Капець... Коли там концерт Газманова в Києві?
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02.01.2025 00:14 Відповісти
Дякую. Лови і ти посилання. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsecrets.net.ua%2Fnovosti%2F6062-goluboj-rossyjskyj-agressor-18.html&psig=AOvVaw2s8RSI8pN4zDDxuj11lNVe&ust=1735856839492000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2*******************************************
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02.01.2025 00:28 Відповісти
Все там правильно йде.
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02.01.2025 00:33 Відповісти
А то что они взяли почти Воздвиженку и дальше трассе жизненно важная - почему молчат все?
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02.01.2025 01:25 Відповісти
В районе Курахово вообще все посыпалось....
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02.01.2025 01:26 Відповісти
А ну ка падаль потверждение на стол. Или ******* не мешки ворочать
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02.01.2025 11:13 Відповісти
Як багато експертів, а людей ТАМ катастрофічно не вистачає...
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02.01.2025 08:15 Відповісти
 
 