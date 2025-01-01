Важка ситуація склалася в Нововасилівці південніше Покровська, - DeepState
У Нововасилівці, що на південь від Покровська склалась складна бойова ситуація.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.
Зазначається, що протягом 30, 31 грудня та 1 січня кацапи проводять активні штурмові дії на село з півдня та сходу. В основному силами піхоти, іноді за підтримки ББМ та ЛАТ.
"Ситуація така, що ворог є у всіх куточках села, так само як і СП Сил Оборони. Фактично в одному будинку наші, а в сусідніх може бути ворог. Тактична обстановка на рівні хаосу, але перевага ворога у живій силі може стати вирішальним фактором, на жаль", - пояснюють осінтери.
Топ коментарі
+5 Порохобандерівець
показати весь коментар01.01.2025 23:50
+3 Serhios Bond 5ae25a76
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+3 Порохобандерівець
показати весь коментар02.01.2025 00:13
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Від Порошенка.
А от у кацапів проблеми явні. Хоча, джутів Ейсмарха я набрав з запасом. З ваших аптечок.