Невідомі кинули коктейль Молотова в синагогу в Миколаєві, - поліція
Поліція Миколаєва встановлює причетних осіб до підпалу дверей синагоги вночі 31 грудня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Миколаївської області.
Зазначається, що повідомлення про те, що невідомі кинули пляшку з запальною сумішшю у фасад молитовного будинку у середмісті Миколаєва надійшла до поліції вночі 31 грудня. Займання загасив охоронець будівлі.
На місці події поліцейські вилучили залишки продуктів горіння та скляної ємності.
Нині правоохоронці встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину, вивчають записи з камер відеоспостереження та проводять комплекс слідчо-розшукових заходів.
Слідчі відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління попередньо кваліфікували подію за ч. 4 ст. 296 КК України - хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення
Будь ласка, зачекайте...
До речі, ти обіцяв український прапор в ВіПІ ені у ведмедчука випросити.
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И это даже не диверсант, а так, алкаш-юдофоб.
Диверсант бы заложил не коктейль, а тротил, и не в двери синагоги, а под мост.
чому б кого-небудь не розстріляти?
Знаете в чем сила еврейства?
Это, вообще, не только религиозная идентификация, если что.
Хотя там тоже понятно - соблюдаешь гиюр, обрезание, с год в общине помогаешь, убираешь у престарелых, печешь мацу, ходишь в синагогу, ты их человек.
Еврей это не народность, там семиты и сефарды, сотня разных мелких народцев, которых со времен вторжения Рима развеяло по миру.
Так вот. Сила еврейства в децентрализации. Каждая часть разделенного народа, чтобы не раствориться в море народов, сохраняла традиции.
Вот эти все "уши амана", вот эти все советы раввинов, омовения в миквах, вот эти приколы - Сема иди домой, я что замерз, нет ты голодный.
Где бы они не жили, берешь их традиции, их приколы с мясным и молочным, их кухню, их песни и одежду - хоть в Детройте, хоть в киббуце в пустыне, хоть в Одессе, бери и делай еврейский квартал из разных семей, все встроится как пуговица в петельку.
Землю им за это не давали, служить запрещали, черты оседлости, повышенные налоги. Христа распяли? А в ответ обычно - а вам какое дело до нашего еврейского мальчика?
Вот они и стали врачами, ювелирами и на своей скрипочке играли и с тетей Фимой открывали магазин, мы их такими сделали, за века сосуществования.
Ну и они сами - учились хорошо, вместо того, чтобы в подкидного дурачка и козла забивать.
Юристы из них хорошие получались - в Торе разобраться непросто, как и в человеческих закорючках.
А ультрарелигиозные при этом сохранили веру. А это непросто сделать, например, на фоне Катастрофы. Представляете, миллионы евреев сидят в лагерях, продолжают ехать в печи, а Гитлер кушает пирожные и никого не наказывает Бог.
А потом часть немцев нацистов крысиными тропами бежали в Сирию, Бруннер до 2007 года возглавлял там пыточные, ракетные программы делали, и опять же создатель как-то не реагировал. И пришлось по старинке, старым добрым насилием решать вопросы.
В общем, века погромов, отсутствия государственности, чистки, борьба с кулаками и поповщиной, черта оседлости и гонения на иноверцев при царизме их от веры не отвернули.
И вы надеетесь их отвернуть от нее постами в ФБ? Лол.
Человеческий капитал. Он должен оставаться в стране. Юристы, врачи, заведующие библиотек, ювелиры, студенты.
Если им нужны для этого смузи бары и кофейни третьей волны - пусть будут.
Если семисвечники - пусть горят. За любым столом, в любой праздник у людей, которые проживают в Украине.
Странно проговаривать это в 21 веке. С наступающим всех нас. Срачи зло. Мы должны оставаться максимально едиными сейчас.
Кирилл Данильченко
Розпалюйте ворожнечу.
25 грудня 2024 року.
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов запалює першу свічку на ханукії, виготовленій з уламків ворожих ракет і дронів, скерованих Росією по Україні.
Урочиста церемонія відбулася в Київському центрі єврейської громади за участі головного рабина Києва Йонатана Марковича. Відповідне фото опублікував ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін у Facebook.
Це констатація факту.
Ну, щоб ворожнечі не розпалювати.
терактисамокати. (с)
Давить эту заразу нужно беспощадно, сепаратизм, это один из самых страшных внутренних врагов!