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Миколаїв (1760) Миколаївська область (2208) підпал (635) синагога (36) коктейль Молотова (33) Миколаївський район (12)

Невідомі кинули коктейль Молотова в синагогу в Миколаєві, - поліція

Спалені двері синагоги

Поліція Миколаєва встановлює причетних осіб до підпалу дверей синагоги вночі 31 грудня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Миколаївської області.

Зазначається, що повідомлення про те, що невідомі кинули пляшку з запальною сумішшю у фасад молитовного будинку у середмісті Миколаєва надійшла до поліції вночі 31 грудня. Займання загасив охоронець будівлі.

На місці події поліцейські вилучили залишки продуктів горіння та скляної ємності.

Читайте: Окупанти пошкодили або знищили майже 630 релігійних споруд, найбільше постраждали храми УПЦ МП, - доповідь ІРС. ІНФОГРАФІКА

Нині правоохоронці встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину, вивчають записи з камер відеоспостереження та проводять комплекс слідчо-розшукових заходів.

Слідчі відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління попередньо кваліфікували подію за ч. 4 ст. 296 КК України - хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення

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Топ коментарі
+22
Більше ставте еврейских символів в Україні.
Розпалюйте ворожнечу.
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02.01.2025 00:55
+17
Кацапські роги стирчать.
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02.01.2025 00:14
+14
Не треба не замічати що пейсаті товариші, не тільки вже вилізли на голову титульній нації вони вже обнагліли вщент, і особливо цей рік. Коли вже терпець лопнув, то по всьому видно, що це не остання подія.
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02.01.2025 01:12
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Яких ще " репарацій"? Ти на фермі отримуєш все по штатному розкладу- "молодший тр..ь"
До речі, ти обіцяв український прапор в ВіПІ ені у ведмедчука випросити.
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02.01.2025 00:17 Відповісти
Ти дуже активний сьогодні - премію пообіцяли?
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02.01.2025 00:29 Відповісти
"Портникова та Берези...."? Один за кордоном, а інший Любарського викликав на дуель - а сам не зявився....
Знайшов "експерддддів" по закону головного експерда Коваленко
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02.01.2025 00:17 Відповісти
Як добре, що вашу троїцю на вечір в чергування поставили. Ви всі троє такі топорні вкиди робите, що незрозуміло навіщо вам за таке на фермі ще і платять ?
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02.01.2025 00:21 Відповісти
я сам за себе - тримаю кругову оборону!
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02.01.2025 00:26 Відповісти
йди за руськім кораблем... Подалі))))
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02.01.2025 00:37 Відповісти
Кацапські роги стирчать.
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02.01.2025 00:14 Відповісти
Ой а как же коммендантский час - как метод борьбы с диверсантами?

И это даже не диверсант, а так, алкаш-юдофоб.
Диверсант бы заложил не коктейль, а тротил, и не в двери синагоги, а под мост.
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02.01.2025 00:33 Відповісти
ніхто не постраждав, то чому так мало - 7 років?

чому б кого-небудь не розстріляти?
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02.01.2025 00:52 Відповісти
По Хануке, семисвечникам и традициям.

Знаете в чем сила еврейства?

Это, вообще, не только религиозная идентификация, если что.

Хотя там тоже понятно - соблюдаешь гиюр, обрезание, с год в общине помогаешь, убираешь у престарелых, печешь мацу, ходишь в синагогу, ты их человек.

Еврей это не народность, там семиты и сефарды, сотня разных мелких народцев, которых со времен вторжения Рима развеяло по миру.

Так вот. Сила еврейства в децентрализации. Каждая часть разделенного народа, чтобы не раствориться в море народов, сохраняла традиции.

Вот эти все "уши амана", вот эти все советы раввинов, омовения в миквах, вот эти приколы - Сема иди домой, я что замерз, нет ты голодный.

Где бы они не жили, берешь их традиции, их приколы с мясным и молочным, их кухню, их песни и одежду - хоть в Детройте, хоть в киббуце в пустыне, хоть в Одессе, бери и делай еврейский квартал из разных семей, все встроится как пуговица в петельку.

Землю им за это не давали, служить запрещали, черты оседлости, повышенные налоги. Христа распяли? А в ответ обычно - а вам какое дело до нашего еврейского мальчика?

Вот они и стали врачами, ювелирами и на своей скрипочке играли и с тетей Фимой открывали магазин, мы их такими сделали, за века сосуществования.

Ну и они сами - учились хорошо, вместо того, чтобы в подкидного дурачка и козла забивать.

Юристы из них хорошие получались - в Торе разобраться непросто, как и в человеческих закорючках.

А ультрарелигиозные при этом сохранили веру. А это непросто сделать, например, на фоне Катастрофы. Представляете, миллионы евреев сидят в лагерях, продолжают ехать в печи, а Гитлер кушает пирожные и никого не наказывает Бог.

А потом часть немцев нацистов крысиными тропами бежали в Сирию, Бруннер до 2007 года возглавлял там пыточные, ракетные программы делали, и опять же создатель как-то не реагировал. И пришлось по старинке, старым добрым насилием решать вопросы.

В общем, века погромов, отсутствия государственности, чистки, борьба с кулаками и поповщиной, черта оседлости и гонения на иноверцев при царизме их от веры не отвернули.

И вы надеетесь их отвернуть от нее постами в ФБ? Лол.

Человеческий капитал. Он должен оставаться в стране. Юристы, врачи, заведующие библиотек, ювелиры, студенты.

Если им нужны для этого смузи бары и кофейни третьей волны - пусть будут.

Если семисвечники - пусть горят. За любым столом, в любой праздник у людей, которые проживают в Украине.

Странно проговаривать это в 21 веке. С наступающим всех нас. Срачи зло. Мы должны оставаться максимально едиными сейчас.
Кирилл Данильченко
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02.01.2025 00:54 Відповісти
Більше ставте еврейских символів в Україні.
Розпалюйте ворожнечу.
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02.01.2025 00:55 Відповісти
Ото ж... В 2024 році "зєлєнскіє" встановили вперше в історії України мінору (семисвічник) на Майдані Незалежності. Зараз на тому ж місці встановили ханукію (девятисвічник). Ніколи такого не було. А тепер є. Євреїв в Києві лишилось біля 6 тисяч. Решта втекли, а ті що в ВР, Кабміні та ОПі мабуть щось дуже важливе цією демонстрацією хочуть сказати українцям...
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02.01.2025 01:38 Відповісти
Менора на Майдані стоїть з 2021 року, кожен рік запалюють свічки, достатньо загуглити. Тільки цього року активізувались проросійські боти, а корисливі ідіоти радісно підхопили.
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02.01.2025 03:26 Відповісти
А чому саме в 2021 році вирішили вперше встановити менору на головній площі країни, на Майдані Незалежності України?
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02.01.2025 08:38 Відповісти
Це ти, недоумку, про себе?
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02.01.2025 11:00 Відповісти
Сам товариш Буданова долучився до обрядів єврейської громади.

25 грудня 2024 року.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов запалює першу свічку на ханукії, виготовленій з уламків ворожих ракет і дронів, скерованих Росією по Україні.

Урочиста церемонія відбулася в Київському центрі єврейської громади за участі головного рабина Києва Йонатана Марковича. Відповідне фото опублікував ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін у Facebook.
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02.01.2025 08:40 Відповісти
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02.01.2025 08:43 Відповісти
Я це писала не для того, щоб вас розхвилювати.
Це констатація факту.
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02.01.2025 11:32 Відповісти
Пропонуєте ставити більше концтаборів і газових камер?
Ну, щоб ворожнечі не розпалювати.
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02.01.2025 03:24 Відповісти
Ой... А чиї це вушка вилізли?
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02.01.2025 05:10 Відповісти
Подоляка мабуть стотвідсотків
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02.01.2025 06:14 Відповісти
Подоляк? Угу...
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02.01.2025 17:26 Відповісти
Надо кому то нарисовать фашизм в Украине. Просто звиздежа пропаганды мало. Надо закрепить картинку.
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02.01.2025 01:04 Відповісти
Не треба не замічати що пейсаті товариші, не тільки вже вилізли на голову титульній нації вони вже обнагліли вщент, і особливо цей рік. Коли вже терпець лопнув, то по всьому видно, що це не остання подія.
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02.01.2025 01:12 Відповісти
Вовина свинагога у Кривому розі, до чого тут Миколаїв?
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02.01.2025 01:20 Відповісти
а вава говорив-"а какая разніца"
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02.01.2025 10:01 Відповісти
Зрозуміло що фанат Клімова-Дугіна підпалив..
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02.01.2025 02:51 Відповісти
https://t.me/voynareal/106430 💥 Момент вибуху біля вежі Трампа - підірвалась Tesla Cybertruck Причини наразі невідомі.
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02.01.2025 06:10 Відповісти
внаслідок чого одна людина загинула, 7 дістали поранень.
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02.01.2025 06:13 Відповісти
Ілон Маск заявив, що виробник електромобілів розслідує пожежу.
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02.01.2025 06:15 Відповісти
ну, яка країна - такі і терактисамокати. (с)
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02.01.2025 14:29 Відповісти
Рєбята!Давайтє жить дружно.Навіщо ці склоки? Яврєй та українець братья навіки!)
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02.01.2025 07:24 Відповісти
Не мели дурниць! У євреїв братів нема!
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02.01.2025 10:44 Відповісти
Ну почему же неизвестные, вне всякого сомнения это местные сепаратисты и пропутлеровские гниды, кацапского происхождения, а фамилии их должны быть давно известны соответствующим органам, если они правильно работают.

Давить эту заразу нужно беспощадно, сепаратизм, это один из самых страшных внутренних врагов!
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02.01.2025 09:20 Відповісти
Мабуть отримав стус мозку, від ударом канделябром.
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02.01.2025 11:03 Відповісти
Что произошло? -Произошло Мурчику ,произошло.
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08.01.2025 16:55 Відповісти
 
 