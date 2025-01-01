Невідомі кинули коктейль Молотова в синагогу в Миколаєві, - поліція

Поліція Миколаєва встановлює причетних осіб до підпалу дверей синагоги вночі 31 грудня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Миколаївської області.

Зазначається, що повідомлення про те, що невідомі кинули пляшку з запальною сумішшю у фасад молитовного будинку у середмісті Миколаєва надійшла до поліції вночі 31 грудня. Займання загасив охоронець будівлі.

На місці події поліцейські вилучили залишки продуктів горіння та скляної ємності.

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Нині правоохоронці встановлюють всі обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину, вивчають записи з камер відеоспостереження та проводять комплекс слідчо-розшукових заходів.

Слідчі відділення поліції № 1 Миколаївського районного управління попередньо кваліфікували подію за ч. 4 ст. 296 КК України - хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення