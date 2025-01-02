Ворог просунувся у Кураховому та його південних околицях, а також в 5 населених пунктах Донеччини, - DeepState. КАРТА
У ніч проти 2 грудня стало відомо про просування росіян в місті Курахове та ще 5 населених пунктах Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся біля Вовкового, Нескучного, в Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях"", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+21 володимир омельянов
показати весь коментар02.01.2025 08:09
+17 kelt kant
показати весь коментар02.01.2025 08:20
+17 Mart
показати весь коментар02.01.2025 08:21
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А звідки ж у клоунів компетентність?
Зовсім інше справа 20 хвилин мурчати в Новий рік і піаритись зі звільненими полоненими. Мразота
Ааа! Її Володимир санич з єрмаком відмінили? ??...
Якось співпадіння і послідовність фактів натякають на думку, що "все іде по плану перемоги" ( чиїй ? )