Ворог просунувся у Кураховому та його південних околицях, а також в 5 населених пунктах Донеччини, - DeepState. КАРТА

У ніч проти 2 грудня стало відомо про просування росіян в місті Курахове та ще 5 населених пунктах Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся біля Вовкового, Нескучного, в Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях"", - йдеться в повідомленні.

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