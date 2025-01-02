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Донецька область (7581) бойові дії (3228) Покровський район (168) Курахове (110)

Ворог просунувся у Кураховому та його південних околицях, а також в 5 населених пунктах Донеччини, - DeepState. КАРТА

У ніч проти 2 грудня стало відомо про просування росіян в місті Курахове та ще 5 населених пунктах Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся біля Вовкового, Нескучного, в Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях"", - йдеться в повідомленні.

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Просування ворога 2 січня
Просування ворога 2 січня
Просування ворога 2 січня
Просування ворога 2 січня

Автор: 
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Топ коментарі
+21
Ось наслідок бездарної зміни вищого військового керівництва ,провал мобілізації і під час війни думки не про оборону ,а про рейтинг ну і в добавок некомпетентність каерівництва і корупція на всіх рівнях .
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02.01.2025 08:09
+17
Поки ЗЕлупа красиво бреше про сильну силу, в реалі відбувається лютий ППЦ. Цікава розгорнута стаття Юри Бутусова про 155 бригаду. Справжня історія "Анни Київської": ДБР порушило справу щодо 155-ї бригади, озброєної у Франції та кинутої під Покровськ непідготовленою, із 1700 СЗЧ https://novynarnia.com/2024/12/31/spravzhnya-istoriya-anny-kyyivskoyi-dbr-porushylo-spravu-shhodo-155-yi-brygady-***********-u-francziyi-ta-kynutoyi-pid-pokrovsk-nepidgotovlenoyu-iz-1700-szch/
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02.01.2025 08:20
+17
Говнокомандувача ЗСУ пора гнати в шию!
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02.01.2025 08:21
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Ось наслідок бездарної зміни вищого військового керівництва ,провал мобілізації і під час війни думки не про оборону ,а про рейтинг ну і в добавок некомпетентність каерівництва і корупція на всіх рівнях .
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02.01.2025 08:09 Відповісти
Насліди некомпетентності та неефективного управління державою!
А звідки ж у клоунів компетентність?
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02.01.2025 08:25 Відповісти
Одна тільки ситуація з мінометними мінами чого варта....
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02.01.2025 09:52 Відповісти
Що-що, а "могилізацію" вони таки проводять дуже інтенсивно... Гребуть всіх підряд. Але у такій війні це вельми згубне явище. Все решта - таки провалено, і ніякі генерали вже ситуацію не переломлять, надія хіба на "стоп-кран" і заморозку...
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02.01.2025 21:17 Відповісти
Поки ЗЕлупа красиво бреше про сильну силу, в реалі відбувається лютий ППЦ. Цікава розгорнута стаття Юри Бутусова про 155 бригаду. Справжня історія "Анни Київської": ДБР порушило справу щодо 155-ї бригади, озброєної у Франції та кинутої під Покровськ непідготовленою, із 1700 СЗЧ https://novynarnia.com/2024/12/31/spravzhnya-istoriya-anny-kyyivskoyi-dbr-porushylo-spravu-shhodo-155-yi-brygady-***********-u-francziyi-ta-kynutoyi-pid-pokrovsk-nepidgotovlenoyu-iz-1700-szch/
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02.01.2025 08:20 Відповісти
Говнокомандувача ЗСУ пора гнати в шию!
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02.01.2025 08:21 Відповісти
Верховного
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02.01.2025 13:57 Відповісти
Щось тут Зелупу не чути з коментарями гундосими!
Зовсім інше справа 20 хвилин мурчати в Новий рік і піаритись зі звільненими полоненими. Мразота
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02.01.2025 08:39 Відповісти
Можно пассивно наблюдать, как Зеленский сдает Украину. Можно и нужно народу уже самому взяться за оборону. Необходимо создавать отряды самообороны, изучать оружие, вооружаться, готовится вести партизанскую войну и т.д. В противном случае мы все скоро снова попадем под кацапскую оккупацию.
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02.01.2025 10:23 Відповісти
Партизанська війна проти регулярної армії з тепловізорами і дронами? Це вам що, Друга світова?
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02.01.2025 13:36 Відповісти
Є варіанти, навіть з тепловізорами та дронами.
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02.01.2025 21:26 Відповісти
Трудовий народ вже забив на оборону. А от держслужбовці, ФОПи, власники заводів мали б захищати свої прибутки від окупанта. Але виходить навпаки - селянсько-робітнича піхота з останніх сил стримує переважаючого у всьому ворога.
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02.01.2025 12:53 Відповісти
Непогано так ФОПів і власників заводів прирівняв
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02.01.2025 16:11 Відповісти
Оманські договорняки йдуть по плану,згідно графіку...
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02.01.2025 18:37 Відповісти
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02.01.2025 20:02 Відповісти
План перемоги від Зеленського В О.
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02.01.2025 21:34 Відповісти
До речі, а де військова прокуратура? Чому вона не займається поспішними доповідями в керівництві? Недобудованими/недобудованими укріпленнями?
Ааа! Її Володимир санич з єрмаком відмінили? ??...
Якось співпадіння і послідовність фактів натякають на думку, що "все іде по плану перемоги" ( чиїй ? )
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02.01.2025 22:30 Відповісти
Тому що ЗСУ ганебно утерлося тим що дєрьмак вліз і знищив їх керівництво
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02.01.2025 22:38 Відповісти
 
 