Ворог на півдні минулої доби використав майже 300 FPV-дронів, проводив інженерну та повітряну розвідки, - Сили оборони

Оперативна обстановка на Півдні України залишається стабільно напруженою, склад і характер дій військ противника залишається незмінним, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Telegram-каналі Сил оборони Півдня.

"За минулу добу було зафіксовано понад 260 обстрілів... Загарбницькі війська продовжують активно завдавати ударів дронами-камікадзе. Минулої доби ворог використав 299 FPV-дронів різних модифікацій, зокрема баражувальні типу "Ланцет", і скинув понад 330 осколкових боєприпасів", - ідеться в повідомленні.

За даними Сил оборони Півдня, противник не припиняє і штурмові дії, не полишає наміру захопити наші позиції. Минулої доби на Півдні було зафіксовано 4 таких спроби.

"На гуляйпільському та оріхівському напрямках ворог проводить інженерну та повітряну розвідку, час від часу тренує групи штурмовиків. За минулу добу противник знову частково провів ротаційні заходи на позиціях переднього краю.

На придніпровському напрямку окупанти двічі вдавалися до штурмів острівної зони. Безуспішно та з втратами особового складу, ворог повернувся на вихідні позиції", - інформували про ситуацію Сили оборони Півдня.

Втрати ворога за добу

За минулу бойову добу отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу агресора на 44 окупанти.

Також ворогу завдано втрат у техніці:

11 гармат, в т.ч. "Мста-Б" та "Д-74";

14 одиниць автомобільної і бронетехніки;

7 ударних БпЛА типу "Shahed-136";

4 розвідувальні БпЛА типу "Zala" та "Supercam";

3 човни;

1 квадроцикл;

2 супутникові термінали "Starlink" та 3 комплекси РЕБ;

4 генератори;

4 антени зв'язку та 7 антен управління БпЛА.

Нашими бойовими підрозділами результативно уражено:

6 бліндажів/укриттів окупантів;

3 вогневі позиції;

місце зберігання матеріально-технічних засобів.

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