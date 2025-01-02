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Шістьох окупантів знищили піхотинці 60-ї ОМБр у ближньому бою. ВIДЕО

Бійці 60-ї ОМБр знищили щонайменше шістьох окупантів зі стрілецької зброї у ближньому бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

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Топ коментарі
+21
Слава ЗСУ!
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02.01.2025 10:14
+11
Це бій впритул...
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02.01.2025 10:51
+8
Орда довбана! Що в їхніх мозгах, не розумію! Або настільки їм фігово живеться, що немає що втрачати, або обкурюються!
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02.01.2025 12:47
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Слава ЗСУ!
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02.01.2025 10:14 Відповісти
Це бій впритул...
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02.01.2025 10:51 Відповісти
в усіх кадрах наші в обороні а ворог впритул підійшов....
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02.01.2025 11:15 Відповісти
Коли дрони мають зв'язок з піхотинцями рашисти не проходять.
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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02.01.2025 11:23 Відповісти
Щира. вселенська. подяка нашим відчайдухам-героям !!! Одне бентежить : чому ж наші воїни у чорному вбранні на тлі .вже засніженої місцини!? Що.Бутусове.---Умеров знову в тренді по забезпеченню білими маск-халатами ?!
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02.01.2025 12:21 Відповісти
Орда довбана! Що в їхніх мозгах, не розумію! Або настільки їм фігово живеться, що немає що втрачати, або обкурюються!
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02.01.2025 12:47 Відповісти
чось вс1 п1ндари без збро1..- дома, чи що..?
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02.01.2025 15:35 Відповісти
Слава Захисникам України!
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02.01.2025 17:58 Відповісти
За чим вдерся, рашист до України, те і отримав, сволота!!
Слава Україні!
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02.01.2025 18:56 Відповісти
Постріли мали бути оброблені, а відео пострілів на місці події не можна було чітко записати.
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03.01.2025 13:35 Відповісти
 
 