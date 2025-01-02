Шістьох окупантів знищили піхотинці 60-ї ОМБр у ближньому бою. ВIДЕО

Бійці 60-ї ОМБр знищили щонайменше шістьох окупантів зі стрілецької зброї у ближньому бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

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