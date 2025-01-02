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Зеленський заслухав доповіді Сибіги та Коваля щодо візиту в Дамаск: Україна допоможе Сирії

Зеленський заслухав доповіді Сибіга та Коваля щодо візиту в Сирію

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністрів закордонних справ та аграрної політики щодо візиту в Сирію.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Результати переговорів у Дамаску, безпекові й економічні перспективи. Україна допоможе всім зусиллям для стабілізації в Сирії. Налаштуємо програму "Зерно з України" для співпраці із сирійською адміністрацією та всіма партнерами, які готові підтримати. Будемо комунікувати з європейцями та Америкою, щоб підтримка була максимально сильною.

Більше стабільності на Близькому Сході – це більше миру й торгівлі для всіх партнерів", - зазначив він.

Читайте: Між Сирією та Україною буде стратегічне партнерство, - глава МЗС Хассан аш-Шайбані

Як повідомлялося, Сибіга зустрівся із новим лідером Сирії в Дамаску. Також він зазначив, що до Сирії прибуде перша партія українського борошна в рамках Grain from Ukraine.

Окрім того, Цензор.НЕТ інформував, що Сибіга розкрив деталі візиту в Дамаск та заявив, що Україна зацікавлена у співпраці з Сирією.

Також читайте: Над почесним консульством України в Сирії підняли державний прапор, - Сибіга

Автор: 
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Топ коментарі
+13
неадекват
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02.01.2025 13:35
+12
Я зрозуміти не можу, хто живе в альтернативній реальності? Зеленський, чи я? В когось війна, причому тяжка, а в когось розвиток відносин з Сирією. Причому з тією Сирією, де де-факто невизнаний уряд, що складається значною мірою з мусульманських радикалів, котрі планують налагоджувати відносини з ерефією та Іраном. Давайте ще з талібами налагодимо потужні зв'язки та відсиплемо їм продовольства.
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02.01.2025 13:47
+10
Нарешті знайшлась роль якраз для Найвєльічнішого.
Україні він вже допоміг, мало здалось, Сирію йому тепер подавай.
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02.01.2025 13:37
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неадекват
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02.01.2025 13:35 Відповісти
лидораст...
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02.01.2025 13:37 Відповісти
просто оманський руснявий покидьок та зрадник
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02.01.2025 13:41 Відповісти
А що,ми ж багаті,чому б не допомогти??? У вчителів 4000 євро зарплати,все у нас чудово!!!
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02.01.2025 13:54 Відповісти
Так(((Бо там москальські бази залишаються(
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02.01.2025 13:35 Відповісти
А нам хто допоможе? Бог?
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02.01.2025 13:36 Відповісти
- Допоможемо країнам, які розвиваються!
- А що, ще хтось гірше нас розвивається?
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02.01.2025 13:55 Відповісти
Нарешті знайшлась роль якраз для Найвєльічнішого.
Україні він вже допоміг, мало здалось, Сирію йому тепер подавай.
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02.01.2025 13:37 Відповісти
развитый нелегетимный развитой невоюющей страны
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02.01.2025 13:39 Відповісти
пипець Сирії
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02.01.2025 13:40 Відповісти
допомогти допоможимо чим зможемо, але було б непогано якби сірійці нам повіддавали всі зламані гвинтокрили і літаки на запчастини. І взагалі все радянське що ми в змозі привести в справний стан. Ну і звісно всі БК радянського зразка. Вони вже всеодно їм не потрібні, бо московія старе не полагодить і нового не надасть
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02.01.2025 13:45 Відповісти
саме тому Сибіга і поперся терміново туди. Більшість думає що нам просто ніде було діти 500 тон збіжжя. Могли би просто віддати його гуттерішу, а він би розподілив би його між сектором Гази ти Йєменом.
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02.01.2025 13:57 Відповісти
Роздай їм по 1000,тахай собі ні в чом не відмовляють.
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02.01.2025 13:47 Відповісти
Я зрозуміти не можу, хто живе в альтернативній реальності? Зеленський, чи я? В когось війна, причому тяжка, а в когось розвиток відносин з Сирією. Причому з тією Сирією, де де-факто невизнаний уряд, що складається значною мірою з мусульманських радикалів, котрі планують налагоджувати відносини з ерефією та Іраном. Давайте ще з талібами налагодимо потужні зв'язки та відсиплемо їм продовольства.
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02.01.2025 13:47 Відповісти
Допоможи українським пенсіонерам та біженьцям, потвора іудейська!
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02.01.2025 13:48 Відповісти
Україна зацікавлена у співпраці з Сирією. А Сирія?.....
"Росія - друга найпотужніша держава у світі. Вона має важливе значення. Сирія має стратегічні інтереси з Росією. Ми не хотіли б, щоб Росія йшла таким чином, який не відповідає її відносинам із Сирією», - сказав Аль-Шараа в інтерв'ю телеканалу Al Arabia.
Цікаво, що тепер, після цих слів, буде казати Зеленський. Схід - не місце для гучних заявах. Там визнають або силу, або хитрість. Або два в одному. Але шоумени не розуміються на тонкощах міжнародної політики та нюансах східної дипломатії. В Сирії можна багато чого досягнути. Але не настільки прямолінійно, як хоче Зеленський. Тихо все треба робити.
Borislav Bereza
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02.01.2025 13:49 Відповісти
Можете на початку своїм громадянам допоможеш, особливо потерпів від ху... стану, раненим, пенсіонерам, і так далі. Д опомогатели хреновы, а не тільки інвалідам з держструктур і сирии. Люди збирають на озброєння для армії, а воно для сирии. На місці заходу я б запитав у тебе, якщо у вас є зайві гроші, то навіщо у нас канючите. Там де має бути совість ....виріс
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02.01.2025 13:54 Відповісти
Ахахах, і що воно йому дало що він то заслухав?
Чи то просто бо більше зайнятися ні..й чим?!
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02.01.2025 13:54 Відповісти
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02.01.2025 13:56 Відповісти
Чим поможемо самі з протягнутою рукою по світу?
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02.01.2025 13:58 Відповісти
Це зелену плісняву не зупиняє! На 100 грн. допоможуть- 1000 грн. вкрадуть!
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02.01.2025 14:04 Відповісти
своим помоги , своих поддержи во время войны !...
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02.01.2025 14:11 Відповісти
Всеправильно. Україна має зайти туди де були свсобаки... Це їм як вила в сраку..
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02.01.2025 14:18 Відповісти
Москалі там залишаються назавжди .
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02.01.2025 16:15 Відповісти
Накуя нам Сирія, щоб відтягнути ресурси від перемоги?
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02.01.2025 14:49 Відповісти
Ішак рветься в обійми Сирії, бо всі інші з мудаком не хочуть мати жодних справ. Не далекий той час, коли воно і там накапостить.
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02.01.2025 21:01 Відповісти
 
 