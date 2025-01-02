Зеленський заслухав доповіді Сибіги та Коваля щодо візиту в Дамаск: Україна допоможе Сирії

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністрів закордонних справ та аграрної політики щодо візиту в Сирію.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Результати переговорів у Дамаску, безпекові й економічні перспективи. Україна допоможе всім зусиллям для стабілізації в Сирії. Налаштуємо програму "Зерно з України" для співпраці із сирійською адміністрацією та всіма партнерами, які готові підтримати. Будемо комунікувати з європейцями та Америкою, щоб підтримка була максимально сильною.



Більше стабільності на Близькому Сході – це більше миру й торгівлі для всіх партнерів", - зазначив він.

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Як повідомлялося, Сибіга зустрівся із новим лідером Сирії в Дамаску. Також він зазначив, що до Сирії прибуде перша партія українського борошна в рамках Grain from Ukraine.

Окрім того, Цензор.НЕТ інформував, що Сибіга розкрив деталі візиту в Дамаск та заявив, що Україна зацікавлена у співпраці з Сирією.

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