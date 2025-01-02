Зеленський заслухав доповіді Сибіги та Коваля щодо візиту в Дамаск: Україна допоможе Сирії
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністрів закордонних справ та аграрної політики щодо візиту в Сирію.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Результати переговорів у Дамаску, безпекові й економічні перспективи. Україна допоможе всім зусиллям для стабілізації в Сирії. Налаштуємо програму "Зерно з України" для співпраці із сирійською адміністрацією та всіма партнерами, які готові підтримати. Будемо комунікувати з європейцями та Америкою, щоб підтримка була максимально сильною.
Більше стабільності на Близькому Сході – це більше миру й торгівлі для всіх партнерів", - зазначив він.
Як повідомлялося, Сибіга зустрівся із новим лідером Сирії в Дамаску. Також він зазначив, що до Сирії прибуде перша партія українського борошна в рамках Grain from Ukraine.
Окрім того, Цензор.НЕТ інформував, що Сибіга розкрив деталі візиту в Дамаск та заявив, що Україна зацікавлена у співпраці з Сирією.
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- А що, ще хтось гірше нас розвивається?
Україні він вже допоміг, мало здалось, Сирію йому тепер подавай.
"Росія - друга найпотужніша держава у світі. Вона має важливе значення. Сирія має стратегічні інтереси з Росією. Ми не хотіли б, щоб Росія йшла таким чином, який не відповідає її відносинам із Сирією», - сказав Аль-Шараа в інтерв'ю телеканалу Al Arabia.
Цікаво, що тепер, після цих слів, буде казати Зеленський. Схід - не місце для гучних заявах. Там визнають або силу, або хитрість. Або два в одному. Але шоумени не розуміються на тонкощах міжнародної політики та нюансах східної дипломатії. В Сирії можна багато чого досягнути. Але не настільки прямолінійно, як хоче Зеленський. Тихо все треба робити.
Borislav Bereza
Чи то просто бо більше зайнятися ні..й чим?!