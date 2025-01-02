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ВР (14832) законопроєкт (3553) кримінальна відповідальність (212)

Раді пропонують розширити коло осіб, на яких поширюється кримінальна відповідальність за незаконне збагачення

ВР схвалила закон про компенсацію за втрату майна на ТОТ

Народні депутати України ініціювали законопроєкт, який передбачає розширення списку осіб, яких може торкнутися кримінальна відповідальність за незаконне збагачення.

Відповідний законопроєкт опублікований на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт №12366, пропонує доповнити перелік осіб, на яких поширюється кримінальна відповідальність за незаконне збагачення, додавши до нього представників ліквідованих медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також голів, їхніх заступників, членів і секретарів військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій.

Згідно зі статтею 368-5 Кримінального кодексу, незаконне збагачення може каратися позбавленням волі на термін від п'яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади. Змінений закон має забезпечити більш ефективну боротьбу з корупцією серед осіб, що виконують функції держави або місцевого самоврядування.

Автори законопроєкту - перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, а також депутати Анастасія Радіна, Володимир Цабаль та Вікторія Сюмар.

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Топ коментарі
+7
прєзік із опою в переліку є?
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02.01.2025 14:49
+7
",,розширити коло осіб, на яких поширюється кримінальна відповідальність за незаконне збагачення,," -- Тобто, офіційно, є таке коло осіб, на яких, така відповідальність не поширюється??, це пистець такий собі, чи як??,
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02.01.2025 14:58
+5
А за казнокрадство стаття вже є ?
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02.01.2025 14:49
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А за казнокрадство стаття вже є ?
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02.01.2025 14:49 Відповісти
прєзік із опою в переліку є?
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02.01.2025 14:49 Відповісти
Закон можно ввести, но при таких продажных судах в Украине, ничего серьезно не изменится. К тому же ВСУ отступает и сдает новые и новые территории на которых уже действуют законы России.
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02.01.2025 14:56 Відповісти
Как интересно вы закрутили ... Стартовали с судов в Украине , а закончили , почему-то , - "К тому же ВСУ отступает и сдает новые и новые территории на которых уже действуют законы России."
Как удалось связать одно с другим ?
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02.01.2025 15:08 Відповісти
",,розширити коло осіб, на яких поширюється кримінальна відповідальність за незаконне збагачення,," -- Тобто, офіційно, є таке коло осіб, на яких, така відповідальність не поширюється??, це пистець такий собі, чи як??,
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02.01.2025 14:58 Відповісти
Закон дирявий, де родичі, батьки, діти, онуки?
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02.01.2025 15:00 Відповісти
внесите по-фамильный список кандидатов,вдруг не тех тронут
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02.01.2025 15:06 Відповісти
Ага, прибиральниці в якійсь сільскій адміністрації за знайдену швабру(умовно) дадуть 10 років, а оцих "тіхо уйду в лєс" і МСЕКників, що поділяться "чесно нажитим" з тими ж прокур(В)орами навіть і не помітять, бо, як зараз вже вони заявляють - "не можуть довести вину бо...".
Хай спочатку заберуть оті арештовані мільйони долларів у тих же прокурорів та МСЕКників, посадять їх, а потім вже щось вякають.
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02.01.2025 15:06 Відповісти
вуличні торгівці продуктами з "свіжовкладеного асфальту" попадають під роздачу першими!
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02.01.2025 15:17 Відповісти
війна може приморозитись, а ти ще не мільйонер. треба знов виписках-прописках по 50грн стріляти.
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02.01.2025 15:19 Відповісти
Тобто, комусь красти можна -- на них НЕ "поширюється кримінальна відповідальність за незаконне збагачення", а комусь -- ні, бо "поширюється"...
Клааас! Ай, молодці! Ось він -- взірець рівноправ'я для всього відсталого світу!
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02.01.2025 15:50 Відповісти
У Масленікова з Харкова авто, як у власника бренду Philipp Plein -- https://www.youtube.com/shorts/W_TLSSC2OHE
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02.01.2025 15:52 Відповісти
Та какое что? Профанация какая-то опять. Конфискация имущества и срок от 5до15лет всем властьпридержащим и их родственникам если у тех обнаружат имущество, средства, которые невозможно получить с их зарплаты. Откуда у мамы-пенсионерки дорогущая недвижимость или бизнес у их детей-студентов. Должна быть презумпция виновности. Пусть сами доказывают. Это справедливо.
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02.01.2025 16:26 Відповісти
А если финансовая полиция США до биткойнов доберется и шо тогда с вами депутатами станет?
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02.01.2025 16:30 Відповісти
поднять з пердака і гетьманцева
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02.01.2025 17:02 Відповісти
А я думав що незаконне збагачення має відношення до всіх
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02.01.2025 17:25 Відповісти
 
 