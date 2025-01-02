Раді пропонують розширити коло осіб, на яких поширюється кримінальна відповідальність за незаконне збагачення

Народні депутати України ініціювали законопроєкт, який передбачає розширення списку осіб, яких може торкнутися кримінальна відповідальність за незаконне збагачення.

Відповідний законопроєкт опублікований на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт №12366, пропонує доповнити перелік осіб, на яких поширюється кримінальна відповідальність за незаконне збагачення, додавши до нього представників ліквідованих медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також голів, їхніх заступників, членів і секретарів військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій.

Згідно зі статтею 368-5 Кримінального кодексу, незаконне збагачення може каратися позбавленням волі на термін від п'яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади. Змінений закон має забезпечити більш ефективну боротьбу з корупцією серед осіб, що виконують функції держави або місцевого самоврядування.

Автори законопроєкту - перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, а також депутати Анастасія Радіна, Володимир Цабаль та Вікторія Сюмар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Верховна Рада розглядає законопроєкт щодо безперешкодного виїзду студентів-чоловіків до 24 років