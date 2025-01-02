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Внаслідок падіння уламків російського БпЛА стався витік рослинної олії в Південний Буг

олія потрапила в Південний Буг

Внаслідок падіння уламків російського БпЛА, в ніч на 28 грудня, було пошкоджено резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства та стався витік олії на прилеглу територію та потрапляння в річку Південний Буг.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

З метою ліквідації наслідків з матеріального резерву Миколаєва виділено сорбуючи бонові загородження, які фахівці ДСНС локально встановили в місцях забруднення акваторії.

"Всі ці дні спеціалісти відкачують олію. Наразі відкачали вже 25 тонн. Роботи продовжуються", - зазначив Сєнкевич.

Фахівці зазначають, що вагомого негативного впливу на навколишнє середовище немає, адже олія органічного походження.

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Топ коментарі
+8
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02.01.2025 21:01
+4
Що ще за рослинна олія??? Єто растітєльноє масло?
Українською олія - це речовина рослинного походження. Рослинна олія може написати лише маскірующійся кацап.
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02.01.2025 20:56
+4
Олія - термін, який має кілька значень.
Олія, рідше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F рослинна олія - жирова речовина, що отримується переважно з насіння чи плодів рослин.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F Ефірна олія - летка масляниста рідина з приємним запахом, яка міститься в деяких рослинах і використовується в промисловості та медицині.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F Терпентинова олія - див. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80 ********.
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02.01.2025 21:19
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Що ще за рослинна олія??? Єто растітєльноє масло?
Українською олія - це речовина рослинного походження. Рослинна олія може написати лише маскірующійся кацап.
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02.01.2025 20:56 Відповісти
Там суміш з пальмовим маслом
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02.01.2025 20:58 Відповісти
А пальма то не рослина?
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02.01.2025 21:00 Відповісти
Пальма рослина, але олія не масло.
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02.01.2025 21:02 Відповісти
А хто написав: олія - це речовина рослинного походження?
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02.01.2025 21:03 Відповісти
І що тут не сходиться?
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02.01.2025 21:11 Відповісти
Те що пальмове масло рослинного походження.
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02.01.2025 21:19 Відповісти
Пальма рослина, а з якого лайна її масло загадка
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02.01.2025 21:18 Відповісти
Пальмова олія - їстівна рослинна олія, вилучена з перикарпу (з м'ясистої частини) плодів олійної пальми (Elaeis guineensis)

Де взялося масло?
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02.01.2025 21:22 Відповісти
Мабуть тому масло, а не олія, що він Mikola Mazurenko, а не Mykola Mazurenko...
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02.01.2025 22:54 Відповісти
Олія - термін, який має кілька значень.
Олія, рідше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F рослинна олія - жирова речовина, що отримується переважно з насіння чи плодів рослин.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F Ефірна олія - летка масляниста рідина з приємним запахом, яка міститься в деяких рослинах і використовується в промисловості та медицині.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F Терпентинова олія - див. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80 ********.
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02.01.2025 21:19 Відповісти
відкачають й вершки продадуть. відстій емульгують на маргарин.
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02.01.2025 20:57 Відповісти
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02.01.2025 21:01 Відповісти
??? Це спеціальний резервуар для складування олії.
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02.01.2025 21:03 Відповісти
Вибачаюся! Сплутав із пальмовою,,,, Видаляю комент
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02.01.2025 21:05 Відповісти
нічого не спутав, відкачане змішають з пальмовою й піде на вершкове масло )
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02.01.2025 21:07 Відповісти
видалив так видалив...
"торопітца не надо...!, слушай!" було, але не дослухався ...
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02.01.2025 21:12 Відповісти
Моржі! Увага!
Купатися в річці не заборонено, але жінка дома запитати може "де був на масажі"?
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02.01.2025 21:03 Відповісти
Олія - жир рослинного походження. Масло - харчовий продукт тваринного та мінерального походження. Мастило - технічна речовина, яка використовується у транспорті.

Також часто використовується слово олива, яке є жировою речовиною для змащування поверхонь тертя механізмів.

Таким чином, російське слово масло в українській мові має три відповідності: олія, мастило та масло. Тому коли ви говорите або пишете про машинні механізми, правильніше використовувати не олію і не масло, а мастило.
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02.01.2025 21:19 Відповісти
Масло- це не кацаське слово- просто каци як завжди стирили українське і просто по тупості своїй почали так називати олію(рослинну), мастило( як рослинного,тваринного походження, так і викопне, а також і їх суміш) та масло( коров'яче). Бо їм лішняя хромосома та врождьонная тупость завадила придумати назви для різних товарів.
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03.01.2025 08:34 Відповісти
Сенкевіч міг би людям роздати чи просто ЗСУ , а вони ділкі хитрозроблні ,вже по третьому колу олію ******** в Миколаєві , вони тількі списують на втратах у свої кишені ,та і в загалі ,курви СБУ миколаївське ,не можуть вираховувати, хто маякі крипіть ,а там є кому це робити !!!
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02.01.2025 21:24 Відповісти
 
 