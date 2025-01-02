Внаслідок падіння уламків російського БпЛА стався витік рослинної олії в Південний Буг

Внаслідок падіння уламків російського БпЛА, в ніч на 28 грудня, було пошкоджено резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства та стався витік олії на прилеглу територію та потрапляння в річку Південний Буг.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

З метою ліквідації наслідків з матеріального резерву Миколаєва виділено сорбуючи бонові загородження, які фахівці ДСНС локально встановили в місцях забруднення акваторії.

"Всі ці дні спеціалісти відкачують олію. Наразі відкачали вже 25 тонн. Роботи продовжуються", - зазначив Сєнкевич.

Фахівці зазначають, що вагомого негативного впливу на навколишнє середовище немає, адже олія органічного походження.

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