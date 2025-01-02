Внаслідок падіння уламків російського БпЛА стався витік рослинної олії в Південний Буг
Внаслідок падіння уламків російського БпЛА, в ніч на 28 грудня, було пошкоджено резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства та стався витік олії на прилеглу територію та потрапляння в річку Південний Буг.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
З метою ліквідації наслідків з матеріального резерву Миколаєва виділено сорбуючи бонові загородження, які фахівці ДСНС локально встановили в місцях забруднення акваторії.
"Всі ці дні спеціалісти відкачують олію. Наразі відкачали вже 25 тонн. Роботи продовжуються", - зазначив Сєнкевич.
Фахівці зазначають, що вагомого негативного впливу на навколишнє середовище немає, адже олія органічного походження.
Топ коментарі
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Українською олія - це речовина рослинного походження. Рослинна олія може написати лише маскірующійся кацап.
Де взялося масло?
Олія, рідше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F рослинна олія - жирова речовина, що отримується переважно з насіння чи плодів рослин.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F Ефірна олія - летка масляниста рідина з приємним запахом, яка міститься в деяких рослинах і використовується в промисловості та медицині.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F Терпентинова олія - див. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80 ********.
"торопітца не надо...!, слушай!" було, але не дослухався ...
Купатися в річці не заборонено, але жінка дома запитати може "де був на масажі"?
Також часто використовується слово олива, яке є жировою речовиною для змащування поверхонь тертя механізмів.
Таким чином, російське слово масло в українській мові має три відповідності: олія, мастило та масло. Тому коли ви говорите або пишете про машинні механізми, правильніше використовувати не олію і не масло, а мастило.