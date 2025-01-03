Росіяни атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 2 січня війська РФ запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

Загроза застосування ворожих БпЛА існує для Харківщини та Дніпропетровщини.

Оновлення щодо руху БпЛА

Ворожі БпЛА у південній частині Харківської області змінили курс на Дніпропетровщину та Донеччину.

Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Запоріжжя рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Дніпропетровщини.

Оновлення станом на 00:39

БпЛА у Сумській області, рухаються в південно-західному та південному напрямках.

БпЛА на Чернігівщині, рухаються в західному напрямку.

БпЛА на Полтавщині, рухаються в західному напрямку.

БпЛА на Харківщині, рухаються в південно-східному напрямку.

БпЛА на Донеччині, рухаються в південному напрямк

Також читайте: Повітряну тривогу оголошували по всій Україні: загроза балістики (оновлено)