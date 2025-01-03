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Росіяни атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 2 січня війська РФ запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

Загроза застосування ворожих БпЛА існує для Харківщини та Дніпропетровщини.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Ворожі БпЛА у південній частині Харківської області змінили курс на Дніпропетровщину та Донеччину.
  • Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
  • Запоріжжя рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Дніпропетровщини.

Оновлення станом на 00:39

  • БпЛА у Сумській області, рухаються в південно-західному та південному напрямках.
  • БпЛА на Чернігівщині, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Полтавщині, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Харківщині, рухаються в південно-східному напрямку.
  • БпЛА на Донеччині, рухаються в південному напрямк

Також читайте: Повітряну тривогу оголошували по всій Україні: загроза балістики (оновлено)

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Топ коментарі
+2
Ваня, ты дуракЪ ?
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03.01.2025 01:04
+1
Хворий ?
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03.01.2025 00:59
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03.01.2025 00:59 Відповісти
Ваня, ты дуракЪ ?
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03.01.2025 01:04 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1hs6kz9/part_1_of_2_ir_ukrainian_heavy_bomber_drones/ джихад російським моджахєдам за шахеди. Участвующіє осіянці акстілісь аканчатєльно.
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03.01.2025 02:04 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1hs6m31/part_2_of_2_ir_ukrainian_heavy_bomber_drones/ частина друга новорічного джихаду.
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03.01.2025 02:12 Відповісти
не дай бог в шопу стефанчуку попадут
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03.01.2025 06:42 Відповісти
 
 