Росіяни атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 2 січня війська РФ запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.
Загроза застосування ворожих БпЛА існує для Харківщини та Дніпропетровщини.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Ворожі БпЛА у південній частині Харківської області змінили курс на Дніпропетровщину та Донеччину.
- Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
- Запоріжжя рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Дніпропетровщини.
Оновлення станом на 00:39
- БпЛА у Сумській області, рухаються в південно-західному та південному напрямках.
- БпЛА на Чернігівщині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Полтавщині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Харківщині, рухаються в південно-східному напрямку.
- БпЛА на Донеччині, рухаються в південному напрямк
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