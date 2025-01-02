Трамп може стати вирішальним у завершенні війни, він здатен зупинити Путіна, - Зеленський

Новообраний президент США Дональд Трамп може бути вирішальним у завершенні війни Росії проти України та може допомогти зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп спроможний бути вирішальним у цій війні. Для нас це найголовніше. Він, його якості, вони такі є. Він спроможний бути вирішальним у цій війні. Він спроможний зупинити Путіна, справедливіше сказати, допомогти нам зупинити Путіна. Він це може", - сказав глава держави.

Президент зауважив, що поки у спілкуванні з обраним президентом США не було "жодного негативного моменту".

"Він, я вважаю, що сильний та непередбачуваний. Я хотів би, щоб непередбачуваність Трампа стосувалася Росії. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда", - додав Зеленський.

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