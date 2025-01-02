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Трамп може стати вирішальним у завершенні війни, він здатен зупинити Путіна, - Зеленський

Зеленський заявив, що Трамп здатний бути вирішальним у війні в Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп може бути вирішальним у завершенні війни Росії проти України та може допомогти зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп спроможний бути вирішальним у цій війні. Для нас це найголовніше. Він, його якості, вони такі є. Він спроможний бути вирішальним у цій війні. Він спроможний зупинити Путіна, справедливіше сказати, допомогти нам зупинити Путіна. Він це може", - сказав глава держави.

Президент зауважив, що поки у спілкуванні з обраним президентом США не було "жодного негативного моменту".

"Він, я вважаю, що сильний та непередбачуваний. Я хотів би, щоб непередбачуваність Трампа стосувалася Росії. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда", - додав Зеленський.

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Топ коментарі
+14
ВсЬо, це підпис нашого Чмоньки. Я ні на що не здатен. Нехай рятує Україну Трамп. Якому наша країна по ... барабану. Проте Чмонька особисто сказав "Я не справився!" А що на стадіоні він обіцяв ? Не справлюсь - сам піду геть ! Ну, так момент прийшов !!!
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02.01.2025 21:58
+9
Я правильно розумію що трампон пообіцяв незламному втечу з грошима в обмін на капітуляцію?
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02.01.2025 22:02
+7
Зєля! Не зализуй Трампу дупу - він вже знає хто ти і що ти є. Хоча б згадай скільки разів ти "кидав" республіканців (сам або через дєрьмака). Індульгенцію собі та дєрьмаковській ОПі ти цим лизанням вже не заробиш, а от вчергове зганьбитися можеш запросто!
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02.01.2025 22:04
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Зупинити Путіна можна спаливши або пострілом з рушниці в мозкову рідину.
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02.01.2025 21:55 Відповісти
Ішак без мила в дупу лізе. О це "лідер" найвеличніший.
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02.01.2025 21:56 Відповісти
Знайшов нове "очко"..., зазирнув - і знову побачив "мір"..
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02.01.2025 22:12 Відповісти
Лизнув на 99,9.... Не вистачає досвіду - але навчиться!
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02.01.2025 22:23 Відповісти
Так - якщо захоче - Трамп спинить путлєра
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02.01.2025 21:56 Відповісти
чим ?
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02.01.2025 22:04 Відповісти
Лякалками! - путлєр лякає світ - чого б Трампу иого не полякати - він же такии боиовии - хоче Гренландію Канаду - скоро латиносів - як котенят - буде викидати
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02.01.2025 22:12 Відповісти
економіка, США може нагнути будь-кого, але вони перш за все думають про себе і наслідки для себе.
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02.01.2025 22:44 Відповісти
мені здається3 шо ***** взагалі не переймається якоюсь економікою, тому давити на нього економічними важелями - це ніачём
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03.01.2025 00:22 Відповісти
ВсЬо, це підпис нашого Чмоньки. Я ні на що не здатен. Нехай рятує Україну Трамп. Якому наша країна по ... барабану. Проте Чмонька особисто сказав "Я не справився!" А що на стадіоні він обіцяв ? Не справлюсь - сам піду геть ! Ну, так момент прийшов !!!
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02.01.2025 21:58 Відповісти
Якщо Трамп і зупинить Пуйла, то на 4 роки! А потім сами знаєте що буде далі!
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02.01.2025 21:59 Відповісти
При чому зупинить там, де вони вже будуть на момент переговорів, а враховуючи, що кожен день просуваються вперед, то…
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02.01.2025 23:38 Відповісти
Pucker up, baby😁
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02.01.2025 22:01 Відповісти
"Він, я вважаю, що сильний та непередбачуваний. Я хотів би, щоб непередбачуваність Трампа стосувалася Росії. а якщо "непередбачуваність американського "трампліна" вважатиме "зелених" слуг в Україні - слугами 3,14дерації.і куйла.але не України .тоді краще "зелені" готовити лижню на Ростов
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02.01.2025 22:02 Відповісти
Я правильно розумію що трампон пообіцяв незламному втечу з грошима в обмін на капітуляцію?
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02.01.2025 22:02 Відповісти
Піздабол...
трампакс то зупинюк війни, а не *****
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02.01.2025 22:04 Відповісти
Зєля! Не зализуй Трампу дупу - він вже знає хто ти і що ти є. Хоча б згадай скільки разів ти "кидав" республіканців (сам або через дєрьмака). Індульгенцію собі та дєрьмаковській ОПі ти цим лизанням вже не заробиш, а от вчергове зганьбитися можеш запросто!
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02.01.2025 22:04 Відповісти
Зеля не може не лизати комусь дупи, не давайте йому порад які йому непосильні
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03.01.2025 02:00 Відповісти
Вже запізно. Обом.
4th - Begins?
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02.01.2025 22:07 Відповісти
А в Україні таких нема?! Навіть в ОПі??
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02.01.2025 22:09 Відповісти
Трамп тобі щось винен? Чого ж ти, смарагдовий, у президенти поперся?
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02.01.2025 22:13 Відповісти
Боневтік Потужнович "умив руки", тіпа я все уже "непріделах" нехай Трамп розгрібає ту кашу яку я і мої 5-6 потужних менеджерів наварили, а де дівся той "гордий орел" який говорив:"Ми б усі вмерли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили" і "Якщо не зможу закінчити війну, має прийти інша людина", здувся?
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02.01.2025 22:13 Відповісти
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02.01.2025 22:14 Відповісти
Якщо Трамп відморозиться, то кинути всі морські дрони на штурм Новороссійська і танкерів, які будуть йти під загрузку нафти. навіть Україна своїми силами може російську економіку добити, але для цього треба перестати слухати занепокоєння Заходу і приймати серйозні рішення! брати ініціативу в свої руки!
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02.01.2025 22:16 Відповісти
І це можна було б зробити, але не з цією владою, їм не потрібна перемога, інакше вони не мародерили на Армії і не ставили палки в колеса.
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02.01.2025 23:34 Відповісти
Якщо в тебе вовочка вся надія на Трампа, то нафіга ти нам потрібен? Який з тебе хист?
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02.01.2025 23:26 Відповісти
Звичайно зупинить, на тій лінії, де проходять хатєлкі пуйла. А потім через якийсь час далі буде…
Просрав зєля Україну, але саме цього хотіли зєбарани-хахли, і їх виявилося дуже багато, вони мріяли про обійми з братушкамі, їм ***** Україна, от і маємо разом з ними і всі українці.
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02.01.2025 23:32 Відповісти
оце так мразоту обрав наш виборець в 2019 році!
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03.01.2025 02:02 Відповісти
Коли Порох їхав на перемовини чи зустрічався із закордонними лідерами, у мене було почуття гідності та спокою, бо "розумний дорослий все порішає". А з цією зеленою мавпою тільки страх і сором, бо як рота відкриє - ховайся!
Здобули!
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03.01.2025 10:15 Відповісти
 
 