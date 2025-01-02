Трамп може стати вирішальним у завершенні війни, він здатен зупинити Путіна, - Зеленський
Новообраний президент США Дональд Трамп може бути вирішальним у завершенні війни Росії проти України та може допомогти зупинити російського диктатора Володимира Путіна.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп спроможний бути вирішальним у цій війні. Для нас це найголовніше. Він, його якості, вони такі є. Він спроможний бути вирішальним у цій війні. Він спроможний зупинити Путіна, справедливіше сказати, допомогти нам зупинити Путіна. Він це може", - сказав глава держави.
Президент зауважив, що поки у спілкуванні з обраним президентом США не було "жодного негативного моменту".
"Він, я вважаю, що сильний та непередбачуваний. Я хотів би, щоб непередбачуваність Трампа стосувалася Росії. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда", - додав Зеленський.
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трампакс то зупинюк війни, а не *****
4th - Begins?
Просрав зєля Україну, але саме цього хотіли зєбарани-хахли, і їх виявилося дуже багато, вони мріяли про обійми з братушкамі, їм ***** Україна, от і маємо разом з ними і всі українці.
Здобули!