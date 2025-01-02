Курська операція ЗСУ сильно вплинула на країни Глобального Півдня, це козир у всіх переговорах, - Зеленський

Операція ЗСУ в Курській області РФ є козирем у всіх переговорах і мала важливе значення для країн Глобального півдня.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Курськ дуже сильний козир. У всіх переговорах. Особливо з країнами, які для нас дуже важливі. Особливо з країнами Глобального півдня. Я ніколи не думав, що на них це мало б великий вплив. На них це сильно вплинуло", - сказав Зеленський.

За словами президента, країни Глобального півдня були під впливом того, що українські сили дають відсіч на території РФ і тримають ситуацію, а російські війська "збільшують туди-сюди контингент і нічого зробити не можуть".

"Навіть спрацював фактор із тим, що вони взяли північнокорейський контингент. Куди вони його направили? Саме туди (у Курську область - ред.), знову ж таки. Я вважаю, що це їхня тактична помилка", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що 12 тис. північнокорейських солдатів не змогли нічого зробити. "І це працює проти Росії, це виглядає сильним аргументом за нас", - вважає президент.

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