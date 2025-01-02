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Зеленський (22448) Курськ (857) війна в Україні (1205)

Курська операція ЗСУ сильно вплинула на країни Глобального Півдня, це козир у всіх переговорах, - Зеленський

зеленський

Операція ЗСУ в Курській області РФ є козирем у всіх переговорах і мала важливе значення для країн Глобального півдня.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Курськ дуже сильний козир. У всіх переговорах. Особливо з країнами, які для нас дуже важливі. Особливо з країнами Глобального півдня. Я ніколи не думав, що на них це мало б великий вплив. На них це сильно вплинуло", - сказав Зеленський.

За словами президента, країни Глобального півдня були під впливом того, що українські сили дають відсіч на території РФ і тримають ситуацію, а російські війська "збільшують туди-сюди контингент і нічого зробити не можуть".

"Навіть спрацював фактор із тим, що вони взяли північнокорейський контингент. Куди вони його направили? Саме туди (у Курську область - ред.), знову ж таки. Я вважаю, що це їхня тактична помилка", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що 12 тис. північнокорейських солдатів не змогли нічого зробити. "І це працює проти Росії, це виглядає сильним аргументом за нас", - вважає президент.

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Топ коментарі
+19
Але більше всього він вплинув на фронт на Донбасі.
Мінус Покровськ та шахти коксуючого вугля. Потужно.
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02.01.2025 23:34
+13
Ти теперка - козирний глобальний півень!
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02.01.2025 23:13
+13
"козир" тобою рулить
лошара
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02.01.2025 23:23
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Заишов з козирів
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02.01.2025 23:12 Відповісти
ну він сказав правду - у всіх переговорах рішає Козир ( Єрмак в міру)
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03.01.2025 01:03 Відповісти
Ти теперка - козирний глобальний півень!
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02.01.2025 23:13 Відповісти
глобальний півень. усміхнуло
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02.01.2025 23:24 Відповісти
Курськ дуже сильний козир. У всіх переговорах.

"Курск" был бы сильным козырем, если бы вместо него были руины, которые остались на месте многих украинских городов... А на ту суджу и какие-то там села - всем наплевать.
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02.01.2025 23:16 Відповісти
"козир" тобою рулить
лошара
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02.01.2025 23:23 Відповісти
країнам єрмаківського глобального півдня ***** курська авантюра "зелених"
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02.01.2025 23:25 Відповісти
Почему ты молчишь про ТЦК? Ты собираешься что то делать с этим беспределом? Почему ты делаешь вид что не в курсе?
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02.01.2025 23:28 Відповісти
він сам дав їм карт-бланш. Робіть що хочете і нічого вам за це не буде. Жодного ката, викрадача, вбивцю з тцк не покарано - це краще підтвердження. Знайдіть мені хоча б одну новину, де злочинця з тцк покарали. Ні, всюди "призначена службова перевірка" і на цьому все. А вбитих не повернеш.
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03.01.2025 00:12 Відповісти
Але більше всього він вплинув на фронт на Донбасі.
Мінус Покровськ та шахти коксуючого вугля. Потужно.
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02.01.2025 23:34 Відповісти
Чекай но: хіба Козир - це не Єрмак?
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02.01.2025 23:35 Відповісти
от тому він і світиться в кожних переговорах і не тільки.
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02.01.2025 23:43 Відповісти
"Козырь" - це агентурний псевдо Єрмака, сина Бориса Михайлович Єрмака, офіцера ГРУ росії.
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02.01.2025 23:45 Відповісти
Пора визнати, що Курська операція не вдалася. Так, в теорії вона повинна була викликати хвилювання в рф і відвернути великі сили з Донбасу. Не вдалося. В результаті війна йде з корейцями. Це провал. Треба робити висновки і відходити на облаштовані позиції оборони.
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02.01.2025 23:38 Відповісти
Судя по видосам с разбитой техникой противника не совсем не удалась. Другое дело что лучше было захватить Курскую АЭС.
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02.01.2025 23:46 Відповісти
Техніку ворога можна палити де завгодно. Краще на облаштованих позиціях оборони, а не в наступі з відповідними наступу втратами. Ще краще, ніж АЕС було б захопити Курськ. Не вдалося. Потрібно швидко робити висновки виходячи з військової ситуації, а не політики. Але чи здатний на це Верховний?
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02.01.2025 23:54 Відповісти
Звісно, ні. Цей імбецил триматиме "фортецю суджа", вкидаючи туди нові сили імріючи про вплив на Глобальний Південь (який про цю суджу навіть не знає), аж поки кацапи на Запоріжжя не попруть. Та й то не факт, що цього дурбецала це протрезвить. Воно стирчатиме в суджі до повної катастрофи.
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03.01.2025 13:35 Відповісти
Підрозділи в Курський операції захищали курчан на росії, а не українців в Донецькій області
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02.01.2025 23:41 Відповісти
от тут козирю стало дуже абідно!
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02.01.2025 23:42 Відповісти
один із козирів курської операції показуе ставлення армій україни та рф до цивільних. буча і суджа тому приклад. рф робить геноцид українців поки україна підтримуе лаптей яких кинула рф
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02.01.2025 23:48 Відповісти
У своїй голові неголений вже захопив Курськ ?
всі інші висновки такий же бред сивої кобили.
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02.01.2025 23:59 Відповісти
«Козирь у всіх переговорах». Не новина. Він вже давно відірвався і побіг. Цинічно, у всіх на очах хапає ліву віце-премʼєрку, як якусь папку, і на переговори.
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03.01.2025 00:01 Відповісти
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03.01.2025 00:48 Відповісти
Давай почни з того що назвати її можна хіба що суджанською, і глобальний південь на тебе х.й ложив ,тому що ти чмо нелегітимне,і кожен раз коли ти сіпаєшся то глобальний південь тобі ним по губам водить, паскудо.
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03.01.2025 05:45 Відповісти
Оголив позиції на Донбасі.
Ворог наступає і захоплює нові території,бо цей манкуверт перевів війська з Донбасу на курській болота.
Те,що здає позиції на Донбасі,його мало хвилює,головне,що зайшли на курське прикордоння, очікуючи,поки касапи підведуть достатньо сил з всієї рассеї.
А на "курськ" зермак відправив величезні сили,які туди зайшли і стоять.
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03.01.2025 06:01 Відповісти
Щось забагато Зеленського!
А курська операція то помилка або диверсія кацапських спецслужб!
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03.01.2025 06:23 Відповісти
Ішак шукає на гімні меду.
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03.01.2025 07:54 Відповісти
Цей піар "найвеличнішого" коштував втратою 7 міст і понад 40 сіл на Донбасі ,замість того що б стабілізувати фронт на Донечині кращі сили були перекинуті на курщину яка майже немає жодного стратегічного значеня.
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03.01.2025 07:59 Відповісти
Курська авантюра - це тактична помилка, яка може стати стратегічною катастрофою, коли ворог зайде в Дніпропетровську і Сумську області.
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03.01.2025 09:02 Відповісти
Не это ли победа?А планы будут или обеды,ой самиты на 100 государств?
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03.01.2025 09:14 Відповісти
І як це відобразилось хоч на яких політичних дрейфах глобального півдня? А так-так вплинув на кндр дав зброю та людей та і Іран не відмомився від допомоги московитам. Китай теж замовчав але Сі в обіймах Пу і розширюють співпрацю. Зато з Сирією перемога-перемог враховуючи те що її новий ватажок представник ігіл та колишньої аль-каїди.
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03.01.2025 10:25 Відповісти
Самое обидное,что «оно-они» после войны будут жить припеваючи,»оно»-недоторканне ,а 'они» свалят в др страны и там будут жить со своими живыми и здоровыми отпрысками припеваючив тепле и добре с награбленным в Украине .
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03.01.2025 11:22 Відповісти
Чучело, до переговорів тебе з курська просто виб'ють! А усі ті сили, які ти там закатав в грунт, могли б стримувати ворога на Донбасі! Гундосий довбойоб на чолі країни - це катастрофа. Катастрофа, яка може коштувати самого існування України!
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03.01.2025 13:31 Відповісти
Простите- в этот Бред .Можно ВЕРИТЬ?
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03.01.2025 15:12 Відповісти
 
 