Курська операція ЗСУ сильно вплинула на країни Глобального Півдня, це козир у всіх переговорах, - Зеленський
Операція ЗСУ в Курській області РФ є козирем у всіх переговорах і мала важливе значення для країн Глобального півдня.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Курськ дуже сильний козир. У всіх переговорах. Особливо з країнами, які для нас дуже важливі. Особливо з країнами Глобального півдня. Я ніколи не думав, що на них це мало б великий вплив. На них це сильно вплинуло", - сказав Зеленський.
За словами президента, країни Глобального півдня були під впливом того, що українські сили дають відсіч на території РФ і тримають ситуацію, а російські війська "збільшують туди-сюди контингент і нічого зробити не можуть".
"Навіть спрацював фактор із тим, що вони взяли північнокорейський контингент. Куди вони його направили? Саме туди (у Курську область - ред.), знову ж таки. Я вважаю, що це їхня тактична помилка", - зазначив Зеленський.
Він також додав, що 12 тис. північнокорейських солдатів не змогли нічого зробити. "І це працює проти Росії, це виглядає сильним аргументом за нас", - вважає президент.
Будь ласка, зачекайте...
"Курск" был бы сильным козырем, если бы вместо него были руины, которые остались на месте многих украинских городов... А на ту суджу и какие-то там села - всем наплевать.
лошара
Мінус Покровськ та шахти коксуючого вугля. Потужно.
всі інші висновки такий же бред сивої кобили.
Ворог наступає і захоплює нові території,бо цей манкуверт перевів війська з Донбасу на курській болота.
Те,що здає позиції на Донбасі,його мало хвилює,головне,що зайшли на курське прикордоння, очікуючи,поки касапи підведуть достатньо сил з всієї рассеї.
А на "курськ" зермак відправив величезні сили,які туди зайшли і стоять.
А курська операція то помилка або диверсія кацапських спецслужб!