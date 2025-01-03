На окупованих територіях України погіршується ситуація із правами людини, - ООН
Майже через три роки після вторгнення Росії в Україну ситуація з правами людини в країні та на окупованих Росією територіях погіршується, військові операції посилюються, жертви серед цивільного населення зростають, як і кількість випадків катувань, страт без судового розгляду та інших злочинів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.
"Ситуація з правами людини залишається похмурою, оскільки кількість жертв серед цивільного населення продовжує зростати, тривають страти та тортури військовополонених, а також Росія намагається посилити контроль над окупованою українською територією", - йдеться у документі.
Голова Моніторингової місії Даніель Белль наголосила, що у звіті охоплюється період з 1 вересня по 30 листопада 2024 року. Він базується на інформації, зібраній під час десятків візитів до центрів ув'язнення, а також інтерв’ю з понад 800 жертвами та свідками порушень прав людини.
"За кожним із фактів і цифр цього звіту стоять історії втрат і людських страждань, які демонструють руйнівний вплив війни на всю Україну", - сказала Белл.
Будь ласка, зачекайте...
1) Воювати мають не всі.
2) Негайно припинити ТЦКшний налов, це найбільш деморалізуючий елемент.
3) Незалежні ВЛК в тому числі в комерційних закладах типу Медикома.
4) Швидка технологізація війська власними силами, підвищення ефективності ударних дронів. Зеленський визнав, що 90% уражень ворожої техніки на сьогодні задають дрони. Ну то робіть висновки, дрони майже замінили арту.
Приділити більше уваги дронам на оптоволокні як у росіян, і дронам з ШІ з розпізнаванням цілей. Всім хто займається розробкою залізну бронь, це злочин вбивати людей, які можуть нас врятувати. Прагнення до статистики: 1 дрон - 1 росіянин.
5) Короткострокові контракти з гідною оплатою. Не брешіть, гроші є. Загальний перехід на контракт. Бусифікована армія нічого не навоює і розбіжиться в СЗЧ. І ви це знаєте.
Хочемо ми, не хочемо, але є лише один варіант - платити реальні гроші за контракт. І викачувати комбатантів з усіх країн світу. За гроші, за громадянство, за земельні ділянки.
Контрактна армія дозволить відкрити кордони.
Відкриті кордони запустять економіку і збережуть демографію.
Контрактна армія це наразі питання виживання України. Не більше і не менше.
Так, абсолютно повністю це проблеми з набором до війська не вирішить. Але всеодно буде значно краще ніж зараз.
6) Тотальне будівництво укріплень на Сході, що дасть можливість нести менші втрати і обороняти певні ділянки фронту меншою кількістю людей.