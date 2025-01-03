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ООН (3273) війна в Україні (1205)

На окупованих територіях України погіршується ситуація із правами людини, - ООН

зруйнована багатоповерхівка в Авдіївці

Майже через три роки після вторгнення Росії в Україну ситуація з правами людини в країні та на окупованих Росією територіях погіршується, військові операції посилюються, жертви серед цивільного населення зростають, як і кількість випадків катувань, страт без судового розгляду та інших злочинів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

"Ситуація з правами людини залишається похмурою, оскільки кількість жертв серед цивільного населення продовжує зростати, тривають страти та тортури військовополонених, а також Росія намагається посилити контроль над окупованою українською територією", - йдеться у документі.

Голова Моніторингової місії Даніель Белль наголосила, що у звіті охоплюється період з 1 вересня по 30 листопада 2024 року. Він базується на інформації, зібраній під час десятків візитів до центрів ув'язнення, а також інтерв’ю з понад 800 жертвами та свідками порушень прав людини.

"За кожним із фактів і цифр цього звіту стоять історії втрат і людських страждань, які демонструють руйнівний вплив війни на всю Україну", - сказала Белл.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок атак РФ з вересня по листопад в Україні загинули 574 цивільні, ще 3 082 особи дістали поранення, - ООН

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Топ коментарі
+8
Оце попрацювали так попрацювали. Видати оонівським трутням по медалі.
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03.01.2025 07:04
+7
Але на окупованих територіях ніхто не порушує права УПЦ МП, дива та й годі
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03.01.2025 07:14
+4
в країні мрій зєлєнскава так добре, що люди повертаються на окуповані території. залишаються тільки потужні, незламні, стійкі і овдовбані телемарафоном зомбі
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03.01.2025 07:48
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Оце попрацювали так попрацювали. Видати оонівським трутням по медалі.
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03.01.2025 07:04 Відповісти
Навіщо орден, медаль!!!
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03.01.2025 07:06 Відповісти
Орден имеет более высокий статус, чем медаль.
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03.01.2025 10:09 Відповісти
Але на окупованих територіях ніхто не порушує права УПЦ МП, дива та й годі
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03.01.2025 07:14 Відповісти
"Коврики понакупляли" де? У Москві?... Бо кримські татари, що втекли від "русскава мира", і ті мусульмани, що вже на материку живуть, уже давно їх мають. А от Росія потихеньку мусульманізується... А я все не міг добиться від кацапських попів відповіді - чому на хрестах їх церков знизу, зображення півмісяця... Тепер все ясно... То "бічні пагони"... Скоро вони, у вас, і до верхівки хреста доберуться...
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03.01.2025 08:09 Відповісти
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03.01.2025 08:28 Відповісти
Які твої права порушуються в Україні, а ну перерахуй!
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03.01.2025 08:32 Відповісти
в країні мрій зєлєнскава так добре, що люди повертаються на окуповані території. залишаються тільки потужні, незламні, стійкі і овдовбані телемарафоном зомбі
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03.01.2025 07:48 Відповісти
Повністю згоден з ООН, навіть кордони закрили, прямо гето зробили
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03.01.2025 07:59 Відповісти
То хто винен цьому, всі ж хотіли по-приколу! Не бійсь і ти голосував за гумористів!
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03.01.2025 08:33 Відповісти
Не перекидуй з хворої голови на здорову, слово не бійсь є в українській мові. Але багатьох українців ніби держава ущемляє, тобто забирають на війну, закривають кордони для виїзду військовозобовязаним Я не голосував за Янелоха і вважаю, що завдяки йому маємо війну і ці провали в управлінні Держави, ЗСУ -це некомпетентність гумористів! Тому не жуйте шмарклі , нажаль через 73% виборців ЗЕ , страждають інші виборці, які не хотіли жити по-приколу!
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03.01.2025 11:30 Відповісти
Скільки ти б не писав на мене , що я якийсь ванька, ванькою я не стану! Я вас Зе-бобіків тикаю у факти, щоб до вас дійшло! Не бачу я покращення стану в Україні, ворог під Дніпром, завтра припреця під Полтаву і так далі! Нам лапшу вішали кварталівці , що ми да ми! Ми на Крим підемо! І що? Не годні захиститити власні територіїі, за те пішли на курськ, оголивши позиції на Донбасі! Ця шмаркля має протверезіти!
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03.01.2025 11:41 Відповісти
Я напишу.

1) Воювати мають не всі.

2) Негайно припинити ТЦКшний налов, це найбільш деморалізуючий елемент.

3) Незалежні ВЛК в тому числі в комерційних закладах типу Медикома.

4) Швидка технологізація війська власними силами, підвищення ефективності ударних дронів. Зеленський визнав, що 90% уражень ворожої техніки на сьогодні задають дрони. Ну то робіть висновки, дрони майже замінили арту.
Приділити більше уваги дронам на оптоволокні як у росіян, і дронам з ШІ з розпізнаванням цілей. Всім хто займається розробкою залізну бронь, це злочин вбивати людей, які можуть нас врятувати. Прагнення до статистики: 1 дрон - 1 росіянин.

5) Короткострокові контракти з гідною оплатою. Не брешіть, гроші є. Загальний перехід на контракт. Бусифікована армія нічого не навоює і розбіжиться в СЗЧ. І ви це знаєте.

Хочемо ми, не хочемо, але є лише один варіант - платити реальні гроші за контракт. І викачувати комбатантів з усіх країн світу. За гроші, за громадянство, за земельні ділянки.

Контрактна армія дозволить відкрити кордони.

Відкриті кордони запустять економіку і збережуть демографію.

Контрактна армія це наразі питання виживання України. Не більше і не менше.

Так, абсолютно повністю це проблеми з набором до війська не вирішить. Але всеодно буде значно краще ніж зараз.

6) Тотальне будівництво укріплень на Сході, що дасть можливість нести менші втрати і обороняти певні ділянки фронту меншою кількістю людей.
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03.01.2025 12:47 Відповісти
та просто йде обмін прав. дєрьмозєлєні права на парашні поміняли, шило на мило )
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03.01.2025 08:13 Відповісти
Хватить жалітись, обрали Янелоха, ви що думали, що гумористи зроблять для українців щось добре, він вирішив по-приколу балатуватись преЗе , а народ проголосував по-приколу, от і маємо наслідки, ще половина українців до сих пір не зрозуміли, що то за штука Янелох!
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03.01.2025 08:36 Відповісти
Так твої кацапи прийшли і "звільнили " від зеленського настільки, що аж ООН вичавило із себе стурбованість
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03.01.2025 09:42 Відповісти
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03.01.2025 12:48 Відповісти
на території України мед, відкрийте очі.
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03.01.2025 11:18 Відповісти
Не мед, а хто допустив? Хто Залужного звільнив? Хто тримає Тататрова? Хто ораганізував виїзд ухилянтів за кордон, хто організував видачу інвалідностей ухилянтам?
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03.01.2025 11:32 Відповісти
А то что на неокупированных территориях прав человека давно нет, никто типа не замечает.
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03.01.2025 11:55 Відповісти
 
 