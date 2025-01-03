На окупованих територіях України погіршується ситуація із правами людини, - ООН

Майже через три роки після вторгнення Росії в Україну ситуація з правами людини в країні та на окупованих Росією територіях погіршується, військові операції посилюються, жертви серед цивільного населення зростають, як і кількість випадків катувань, страт без судового розгляду та інших злочинів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

"Ситуація з правами людини залишається похмурою, оскільки кількість жертв серед цивільного населення продовжує зростати, тривають страти та тортури військовополонених, а також Росія намагається посилити контроль над окупованою українською територією", - йдеться у документі.

Голова Моніторингової місії Даніель Белль наголосила, що у звіті охоплюється період з 1 вересня по 30 листопада 2024 року. Він базується на інформації, зібраній під час десятків візитів до центрів ув'язнення, а також інтерв’ю з понад 800 жертвами та свідками порушень прав людини.

"За кожним із фактів і цифр цього звіту стоять історії втрат і людських страждань, які демонструють руйнівний вплив війни на всю Україну", - сказала Белл.

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