На війні загинув чемпіон світу з карате Олександр Семенюк
На війні загинув спортсмен, тренер та багаторазовий чемпіон світу з карате Олександр Семенюк.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Української федерації карате.
"Сумна звістка сколихнула спортивну спільноту України. Під час виконання бойового завдання загинув Олександр Семенюк — спортсмен, тренер, багаторазовий чемпіон світу зі стильового карате. Про це сьогодні повідомив департамент молоді та спорту Луцької міської ради" , - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Олександр Семенюк був відомий не лише своїми досягненнями на спортивній арені, а й величезним внеском у розвиток карате в Україні. Його відданість спорту та прагнення до вдосконалення надихали багатьох молодих спортсменів.
"Олександр був не просто воїном. Для мене він уособлював цілу епоху українського карате — на яку я рівнявся, з якою змагався, і завдяки якій колись повірив у себе. Його шлях був прикладом для багатьох: шлях чесності, сили та гідності", - написав заслужений тренер України та засновник чернівецького клубу "Лідер" Олександр Пікулін.
"Українська федерація карате, від імені всіх представників федерації, висловлює щирі співчуття родині, друзям та всім, хто знав і шанував Олександра Семенюка.
Його спадщина залишиться в серцях багатьох як приклад справжнього спортсмена, воїна та наставника. Україна втратила одного з кращих своїх синів", - зазначили у федерації.
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а генетичні мусора та зелені мразі живуть
але тільки люди створюють суспільства. В Україні створилося унікальне - найкращі і найцінніші не котуюються. Слюсарі, інженери, батьки родин йдуть на війну як витратний матеріал, а молоді самці, у яких енергія пре з вух(ів) залишається під патронатом держави. Зжається для того щоб правильно проголосували після війни. Правильно - це як треба нинішним тримачам деревяної булави.
Неуки прийшли до влади і пригріли своїх. І їх задача - втриматись біля кормлячих грудей неньки усіма способами. І вони будуть відпихати інших - соромязливих, добрих, здатних на самопожертву у черзі на право жити.
Такі люди як Семенюк і самі мають значні досягнення і ВЧАТЬ МОЛОДЬ бути особистостями і вміти постояти за себе, і повести за собою. Карате - ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ КУЛАКИ - карате - це сила духу, волі і бажання перемогти.
Вічна пам'ять ГЕРОЮ
Слава Герою Захиснику! Вічна пам'ять.