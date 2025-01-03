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На війні загинув чемпіон світу з карате Олександр Семенюк

Загинув Олександр Семенюк

На війні загинув спортсмен, тренер та багаторазовий чемпіон світу з карате Олександр Семенюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Української федерації карате.

"Сумна звістка сколихнула спортивну спільноту України. Під час виконання бойового завдання загинув Олександр Семенюк — спортсмен, тренер, багаторазовий чемпіон світу зі стильового карате. Про це сьогодні повідомив департамент молоді та спорту Луцької міської ради" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Олександр Семенюк був відомий не лише своїми досягненнями на спортивній арені, а й величезним внеском у розвиток карате в Україні. Його відданість спорту та прагнення до вдосконалення надихали багатьох молодих спортсменів.

"Олександр був не просто воїном. Для мене він уособлював цілу епоху українського карате — на яку я рівнявся, з якою змагався, і завдяки якій колись повірив у себе. Його шлях був прикладом для багатьох: шлях чесності, сили та гідності", - написав заслужений тренер України та засновник чернівецького клубу "Лідер" Олександр Пікулін. 

"Українська федерація карате, від імені всіх представників федерації, висловлює щирі співчуття родині, друзям та всім, хто знав і шанував Олександра Семенюка.

Його спадщина залишиться в серцях багатьох як приклад справжнього спортсмена, воїна та наставника. Україна втратила одного з кращих своїх синів", - зазначили у федерації.

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Топ коментарі
+33
гинуть найкращі..

а генетичні мусора та зелені мразі живуть
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03.01.2025 08:23
+27
Героям Слава.
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03.01.2025 08:21
+14
Вічна пам₴ять Герою! Гине цвіт нації, шлак живе і керує...
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03.01.2025 08:34
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Героям Слава.
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03.01.2025 08:21 Відповісти
гинуть найкращі..

а генетичні мусора та зелені мразі живуть
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03.01.2025 08:23 Відповісти
Не просто живуть, а множаться як кролі.
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03.01.2025 09:05 Відповісти
Не просто живут, а воруют в том числе и у семей тех, кто погиб на фронте
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03.01.2025 10:14 Відповісти
Вічна пам₴ять Герою! Гине цвіт нації, шлак живе і керує...
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03.01.2025 08:34 Відповісти
І відривається на дискотехах, заробивши гроші за підпал військового авто!
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03.01.2025 09:54 Відповісти
На жаль гинуть кращі ,в той час як в ворога біосміття. Вічна пам'ять воїну.
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03.01.2025 08:37 Відповісти
Люди - не біосміття в цьому світі. Просто є різні - від найкращих до найгірших представників виду! Як і у інших приматів, рибоподібних, членистоногих і ракоподібних.
але тільки люди створюють суспільства. В Україні створилося унікальне - найкращі і найцінніші не котуюються. Слюсарі, інженери, батьки родин йдуть на війну як витратний матеріал, а молоді самці, у яких енергія пре з вух(ів) залишається під патронатом держави. Зжається для того щоб правильно проголосували після війни. Правильно - це як треба нинішним тримачам деревяної булави.
Неуки прийшли до влади і пригріли своїх. І їх задача - втриматись біля кормлячих грудей неньки усіма способами. І вони будуть відпихати інших - соромязливих, добрих, здатних на самопожертву у черзі на право жити.
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03.01.2025 10:08 Відповісти
На жаль, проти кулі або КАБу прийоми карате безсилі.
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03.01.2025 08:51 Відповісти
На жаль, карате не врятує від артнальоту чи бомби... (як не врятувало воно Василя Плисака, каратиста і творця "самбо", від автоматних черг вертухаїв, у ГуЛагу...)
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03.01.2025 08:55 Відповісти
На щастя ви не в карате. На НЕ щастя ви тренували пальці на клавіатурі але це НЕ зменшує огиду до вас двох і мерзенність вашого коментару.
Такі люди як Семенюк і самі мають значні досягнення і ВЧАТЬ МОЛОДЬ бути особистостями і вміти постояти за себе, і повести за собою. Карате - ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ КУЛАКИ - карате - це сила духу, волі і бажання перемогти.
Вічна пам'ять ГЕРОЮ
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03.01.2025 11:18 Відповісти
"Якщо людина - дурень - то це надовго... Якщо ідіот - це до самої смерті..." .За три роки після реєстрації, ти так і залишився "нульовкою"... Якби ти тут не "висрався" - я-б про тебе і не згадував-би...
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03.01.2025 11:22 Відповісти
Якщо аккаунт - бот - воно зажди видно - можеш бути хоть холодним - хоть ОТМОРОЗКОМ. Цитати - правильні - ба бот - все одно БОТ - будь ти хоть ШІ.
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03.01.2025 11:27 Відповісти
А ти заглянь до "бота" у профіль... Будеш "приємно здивованим"... Дурню! Ти навіть не розумієш, що означає поняття "бот"...
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03.01.2025 11:43 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏 😥
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03.01.2025 09:16 Відповісти
Молоді - дискотеки!
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03.01.2025 09:55 Відповісти
Спортсмени у душі майже всі воїни. Змагання їх до цього готують морально та фізично.
Слава Герою Захиснику! Вічна пам'ять.
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03.01.2025 13:56 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
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04.01.2025 03:20 Відповісти
 
 