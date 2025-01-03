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США (21024) Волкер Курт (606) війна в Україні (1205)

Україна має наполягати на негайному членстві в НАТО. Це єдине, що зупинить агресію РФ, - ексспецпредставник США Волкер

волкер,курт

Російський диктатор Володимир Путін поважає лише НАТО, тому Україні слід наполягати на негайному вступі в Альянс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LIGA.net заявив колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

"Ми чуємо постійні розмови про те, коли і як привести Україну в НАТО. Я думаю всі знають, що це єдине, що Путін поважає. Він уже переконався, що запевнення на кшталт Будапештського меморандуму не працюють, їх не сприймають серйозно", - зазначив Волкер, говорячи про гарантії безпеки для України.

Він додав, що терміни, на яких треба наполягати, - "це негайно".

"Я вважаю, що ми повинні сказати, як тільки буде припинення вогню, як тільки буде припинення бойових дій - ми повинні потім привести Україну в НАТО. Це необхідно для того, щоб запобігти новій агресії", - сказав Волкер.

Він прокоментував заяву майбутнього спеціального представника новообраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога, що Трамп може завершити війну в Україні протягом декількох місяців.

"Я думаю, що це реалістично. Основна причина, чому я вважаю це реалістичним, тому що Путін знає, що його економіка у дуже поганому стані. У них інфляція понад 30%, процентні ставки наразі перевищують 21%, у них дефіцит робочої сили, у них дефіцит державного бюджету. І вони спалюють резерви. А якщо ціни на нафту і газ знизяться, у них буде ще менше грошей в обігу. Їм важко поповнювати свою армію… Путін це знає, але намагається зараз виглядати крутим, щоб підготуватись до майбутнього "врегулювання"... Тож я оптимістично налаштований, що це станеться у 2025 році", - сказав Волкер.

За його словами, у Трампа є справжня рішучість закінчити війну найближчим часом. Волкер зазначив:

"Що стосується допомоги і озброєння для України в майбутньому, то все вказує на те, що президент Трамп продовжуватиме надавати військову підтримку Україні. Але ймовірно у формі кредитів Україні. Українці зможуть позичати гроші і купувати американську зброю, а не отримувати допомогу від платників податків".

Він додав, що у своїх підходах Трамп послідовно проговорює про "мир через силу".

"Це вказує на те, що він розуміє, що Путін розуміє лише силу. І тому Трамп має продовжувати демонструвати силу і забезпечити позицію сили для України, щоб переконати Путіна припинити війну… Потрібно створити факти, з якими йому доведеться мати справу, і які переконають, що Росія не зможе успішно продовжувати війну. Саме це треба забезпечити", - сказав дипломат.

Водночас Волкер зауважив, що Трамп при цьому дуже обережний, щоб "не персоналізувати суперечку з Росією".

"Він хоче залишити відкритою можливість для Путіна піти і не втратити остаточно обличчя в очах свого власного режиму. Тому, я думаю, він намагається не демонізувати Путіна. Разом з тим, я вважаю, він вживатиме таких заходів, які дозволять Україні зайняти сильну позицію. Я б сказав, що йдеться як про військову допомогу Україні, так і санкції проти російського енергетичного сектору", - зазначив він.

На запитання, чи відкличе Трамп дозвіл нинішнього президента США Джозефа Байдена на далекобійні удари України по РФ, дипломат нагадав, що такої обіцянки новообраний глава Білого Дому не озвучував. Волкер додав:

"Трамп провів пресконференцію, він розкритикував це рішення. А потім його запитали, чи не скасуєте ви це рішення. А він відповів: я не знаю. Він не обіцяє скасувати це рішення".

На його думку, таким чином, Трамп намагається отримати реакцію Путіна і спираючись на неї приймати рішення. Також спецпредставник Держдепу звернув увагу, що в січні Україну планує відвідати генерал Келлог.

"Це буде поїздка для з’ясування фактів з послідуючим звітом. Тож я думаю, що потрібно почекати, перш ніж ми зрозуміємо як Трамп буде чинити", - сказав Волкер.

Нагадає, раніше Волкер заявив, що дозвіл адміністрації США щодо використання американської зброї для ударів по цілях у глибині російської території скасовує політичне рішення, яке ніколи не повинно було ухвалюватися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Волкер вважає гарним вибором призначення Келлога спецпредставником США по Україні: досвідчений генерал для реалізації бачення Трампа

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Топ коментарі
+13
Знову екси такі всі яструби.
Але сказав правильно. Тому перший пункт "стамбула" - ніякого НАТО.
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03.01.2025 08:41
+8
Мені от цікаво, а чого всі очільники, як тільки йдуть з займаного поста всі такі правильні та сміливі робляться? А будучи при владі як в'юни на сковорідці викручуються. Хто змушує їх так робити?
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03.01.2025 08:57
+6
Сказав так, щоб і зеля зрозумів і не викручувався по оманські.
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03.01.2025 08:48
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І до бабки не ходи - НАТО - зовсім друге життя - тільки не беруть
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03.01.2025 08:39 Відповісти
Знову екси такі всі яструби.
Але сказав правильно. Тому перший пункт "стамбула" - ніякого НАТО.
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03.01.2025 08:41 Відповісти
Сказав так, щоб і зеля зрозумів і не викручувався по оманські.
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03.01.2025 08:48 Відповісти
***** поважає НАТО. Анекдот.
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03.01.2025 08:45 Відповісти
Мені от цікаво, а чого всі очільники, як тільки йдуть з займаного поста всі такі правильні та сміливі робляться? А будучи при владі як в'юни на сковорідці викручуються. Хто змушує їх так робити?
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03.01.2025 08:57 Відповісти
Потому что получают возможность говорить то,что думают,а не то,что обязаны.
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03.01.2025 09:39 Відповісти
Так наполягала Україна, але США і Германія сказали нізя
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03.01.2025 09:07 Відповісти
Для того щоб нас взяли в НАТО нам тра вийти на кордони 91 року. Без цього вони ніколи нас не візьмуть. А для того щоб вийти на кордони 91 року нам тра виготовити бактеріологічну збрую. І створити такі бойові віруси, щоб ковід 2019 тихенько курив в куточку!!!
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03.01.2025 09:09 Відповісти
Неможливо, бо всі біолабораторії знищили доблєстніє ВКС росії, а Маск нових не дасть.
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03.01.2025 09:18 Відповісти
Шкода
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03.01.2025 09:52 Відповісти
Якщо Захід сильно наполягає, нехай приймають нас з Єрмаком, зі зрадниками, та з корупціонерами
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03.01.2025 09:11 Відповісти
Приймуть, будьте впевнені.
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03.01.2025 10:01 Відповісти
Тех кто разминировал поля перед врагом и разворовывал военный бюджет в НАТО,ага аж бегом примут нах.
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03.01.2025 09:12 Відповісти
А дермак з 🤡 проти ...та і НАТО їх теж не хоче ...
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03.01.2025 09:24 Відповісти
Та і наполягає і навіть лягає, чмо 🤡 ...вже давно , під х* йла ,з натою (ленкою ) ...
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03.01.2025 09:46 Відповісти
"Це буде поїздка для з'ясування фактів з послідуючим звітом. Тож я думаю, що потрібно почекати, перш ніж ми зрозуміємо як Трамп буде чинити", - сказав Волкер. (весь президентський термін "трампліна",або до того часу коли йому в третій раз оголосять імпічмент
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03.01.2025 09:51 Відповісти
Тіпа Україна не наполягає?...
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03.01.2025 09:58 Відповісти
А він може пояснити - навіщо НАТО потрібна Україна ?
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03.01.2025 10:36 Відповісти
Волкер, чого Трампу в вуха цю істину не заливаєш? Нащо ти агітував голосувати за нього?
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03.01.2025 10:38 Відповісти
Не хочуть нас брати у НАТО. Як і Грузію не взяли, а зараз вже це стало взагалі неможливо. У пана Волкера дружина грузинка, якщо я не помиляюсь.
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03.01.2025 11:25 Відповісти
Такие вумные , как моя жена потом. А в НАТО Украину брать
не хотят, лучше помогать и сочувствовать , чем умирать в войне с рф.
Украина - это бесплатный редут, для изматывания противника.
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03.01.2025 11:34 Відповісти
Бо ми, як останні ідіоти, зголосилися цим редутом стати. А не послали Захід з його геополітокою "виматуванням паРаші ціною існування України" в дупу. Хай би піднімали сраки і самі паРашіу виматували, а не ховалися за українських дітей, геостратеги й*бані.
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03.01.2025 13:04 Відповісти
а ну пошліть)))) розкажіть, як не зголоситися)
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03.01.2025 23:58 Відповісти
агрессию говнорашки остановит её развал!
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03.01.2025 11:40 Відповісти
Ми вже задовбались наполягати
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03.01.2025 12:00 Відповісти
Дядя, ти дебіл? Ви ж самі категорично проти вступу України в НАТО, твій Байден з Трампом вже Зєльца прогнули - забути про НАТО на невизначений строк, і ти тепер оце верзеш?
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03.01.2025 13:02 Відповісти
Единственный вариант быстрого завершения войны- это быстрое и полноправное вступление Украины в НАТО.
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03.01.2025 20:28 Відповісти
волкер якийсь притрушений. Сша проти прийняття нас в нато. Наполягальщик хренов
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03.01.2025 23:59 Відповісти
 
 