Україна має наполягати на негайному членстві в НАТО. Це єдине, що зупинить агресію РФ, - ексспецпредставник США Волкер

Російський диктатор Володимир Путін поважає лише НАТО, тому Україні слід наполягати на негайному вступі в Альянс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LIGA.net заявив колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

"Ми чуємо постійні розмови про те, коли і як привести Україну в НАТО. Я думаю всі знають, що це єдине, що Путін поважає. Він уже переконався, що запевнення на кшталт Будапештського меморандуму не працюють, їх не сприймають серйозно", - зазначив Волкер, говорячи про гарантії безпеки для України.

Він додав, що терміни, на яких треба наполягати, - "це негайно".

"Я вважаю, що ми повинні сказати, як тільки буде припинення вогню, як тільки буде припинення бойових дій - ми повинні потім привести Україну в НАТО. Це необхідно для того, щоб запобігти новій агресії", - сказав Волкер.

Він прокоментував заяву майбутнього спеціального представника новообраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога, що Трамп може завершити війну в Україні протягом декількох місяців.

"Я думаю, що це реалістично. Основна причина, чому я вважаю це реалістичним, тому що Путін знає, що його економіка у дуже поганому стані. У них інфляція понад 30%, процентні ставки наразі перевищують 21%, у них дефіцит робочої сили, у них дефіцит державного бюджету. І вони спалюють резерви. А якщо ціни на нафту і газ знизяться, у них буде ще менше грошей в обігу. Їм важко поповнювати свою армію… Путін це знає, але намагається зараз виглядати крутим, щоб підготуватись до майбутнього "врегулювання"... Тож я оптимістично налаштований, що це станеться у 2025 році", - сказав Волкер.

За його словами, у Трампа є справжня рішучість закінчити війну найближчим часом. Волкер зазначив:

"Що стосується допомоги і озброєння для України в майбутньому, то все вказує на те, що президент Трамп продовжуватиме надавати військову підтримку Україні. Але ймовірно у формі кредитів Україні. Українці зможуть позичати гроші і купувати американську зброю, а не отримувати допомогу від платників податків".

Він додав, що у своїх підходах Трамп послідовно проговорює про "мир через силу".

"Це вказує на те, що він розуміє, що Путін розуміє лише силу. І тому Трамп має продовжувати демонструвати силу і забезпечити позицію сили для України, щоб переконати Путіна припинити війну… Потрібно створити факти, з якими йому доведеться мати справу, і які переконають, що Росія не зможе успішно продовжувати війну. Саме це треба забезпечити", - сказав дипломат.

Водночас Волкер зауважив, що Трамп при цьому дуже обережний, щоб "не персоналізувати суперечку з Росією".

"Він хоче залишити відкритою можливість для Путіна піти і не втратити остаточно обличчя в очах свого власного режиму. Тому, я думаю, він намагається не демонізувати Путіна. Разом з тим, я вважаю, він вживатиме таких заходів, які дозволять Україні зайняти сильну позицію. Я б сказав, що йдеться як про військову допомогу Україні, так і санкції проти російського енергетичного сектору", - зазначив він.

На запитання, чи відкличе Трамп дозвіл нинішнього президента США Джозефа Байдена на далекобійні удари України по РФ, дипломат нагадав, що такої обіцянки новообраний глава Білого Дому не озвучував. Волкер додав:

"Трамп провів пресконференцію, він розкритикував це рішення. А потім його запитали, чи не скасуєте ви це рішення. А він відповів: я не знаю. Він не обіцяє скасувати це рішення".

На його думку, таким чином, Трамп намагається отримати реакцію Путіна і спираючись на неї приймати рішення. Також спецпредставник Держдепу звернув увагу, що в січні Україну планує відвідати генерал Келлог.

"Це буде поїздка для з’ясування фактів з послідуючим звітом. Тож я думаю, що потрібно почекати, перш ніж ми зрозуміємо як Трамп буде чинити", - сказав Волкер.

Нагадає, раніше Волкер заявив, що дозвіл адміністрації США щодо використання американської зброї для ударів по цілях у глибині російської території скасовує політичне рішення, яке ніколи не повинно було ухвалюватися.

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