Суд РФ зобов’язав "Яндекс" приховати НПЗ на своїх мапах, - росЗМІ

Російський суд зобов'язав "Яндекс" приховати мапи та фото одного з нафтопереробних заводів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA, про це пишуть російські пропагандисти.

Назву підприємства не називають, проте зазначається, що його було атаковано вже 4 рази.

"За рішенням суду, який задовольнив позов прокуратури, "Яндекс" має видалити або ретушувати зображення цехів, компресорних станцій, майданчиків із цистернами та інших елементів заводу. Це перше таке судове рішення.

У 2024 році українські дрони щонайменше 64 рази атакували нафтопереробні підприємства та їхню інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Сили оборони уразили нафтобазу "Ярцевська" у Смоленській області РФ, - Генштаб