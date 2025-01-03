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НПЗ (514) росія (63594) Яндекс (176)

Суд РФ зобов’язав "Яндекс" приховати НПЗ на своїх мапах, - росЗМІ

У Росії зобов’язали Яндекс приховати НПЗ на своїх мапах та фото

Російський суд зобов'язав "Яндекс" приховати мапи та фото одного з нафтопереробних заводів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA, про це пишуть російські пропагандисти.

Назву підприємства не називають, проте зазначається, що його було атаковано вже 4 рази.

"За рішенням суду, який задовольнив позов прокуратури, "Яндекс" має видалити або ретушувати зображення цехів, компресорних станцій, майданчиків із цистернами та інших елементів заводу. Це перше таке судове рішення.

У 2024 році українські дрони щонайменше 64 рази атакували нафтопереробні підприємства та їхню інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Сили оборони уразили нафтобазу "Ярцевська" у Смоленській області РФ, - Генштаб

Автор: 
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Топ коментарі
+12
Геть дурні валєнки не розуміють що є супутники які ведуть розвідку,тому їхні мапи не мають значення...
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03.01.2025 09:46
+9
Можна подумать - ми по "Яндексу" БПЛА наводимо, чи перевіряємо стан НПЗ, після ударів... А супутники НАТО, для чого? Так що нам - НАСРАТЬ! Це кацапня переживає, щоб їхнє бидло не перевірило - наскільки "кремлівські" їм брешуть...
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03.01.2025 09:49
+7
Залишилось ще Гугл зобов'язати. Робота якраз для Маска.
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03.01.2025 09:28
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Залишилось ще Гугл зобов'язати. Робота якраз для Маска.
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03.01.2025 09:28 Відповісти
З гуглом не вийде.
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03.01.2025 09:45 Відповісти
Тоді до дупи те блокування у Яндексі.
Навіть навпаки: бачиш ретуш - відкривай Гугл за тими ж координатами, або насипай не дивлячись, точно щось цінне є.
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03.01.2025 09:47 Відповісти
Кацаписким чиновникам просто треба якось підлизуватись старшому начальству. Все.
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03.01.2025 09:49 Відповісти
Нехай щастить.
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03.01.2025 10:06 Відповісти
Решили бабла з Яндекса зняти
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03.01.2025 10:59 Відповісти
Вони будуть вважати, що таким чином вже сховалися.
"настамнєт"...
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03.01.2025 09:52 Відповісти
Мільярдний Гугол сам може Маска на картах повертіти
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03.01.2025 11:48 Відповісти
Тоді до дупи те блокування. Але нехай работают братья. З ютубом вже поработалі, так дєржать.
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03.01.2025 11:49 Відповісти
в цю тему про москаля: "якщо собаці більше немає що робити, він сідає на хвоста та лиже яй-ця" 😂
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03.01.2025 12:01 Відповісти
Маіл ру ще нехай заборонять показувати НПЗ. Дблд.
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03.01.2025 09:31 Відповісти
Якщо чесно, то я вже забув, що є такі ********-карти...
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03.01.2025 09:39 Відповісти
А те обладнання, що вже було на карті позначено вони кудись перенесуть ?...
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03.01.2025 09:44 Відповісти
напишуть шото дачні ділянки
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03.01.2025 09:57 Відповісти
Геть дурні валєнки не розуміють що є супутники які ведуть розвідку,тому їхні мапи не мають значення...
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03.01.2025 09:46 Відповісти
А ще є зеля і дєрьмак, які не дадуть зруйнувати НПЗ. Мабуть їм там обіцяли долю
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03.01.2025 10:04 Відповісти
Можна подумать - ми по "Яндексу" БПЛА наводимо, чи перевіряємо стан НПЗ, після ударів... А супутники НАТО, для чого? Так що нам - НАСРАТЬ! Це кацапня переживає, щоб їхнє бидло не перевірило - наскільки "кремлівські" їм брешуть...
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03.01.2025 09:49 Відповісти
Реєстрація 3 січня 25 р. . Одноразова куїта.
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03.01.2025 09:57 Відповісти
в Україні супутники "зелено- притульні", без НАТО, кишені українців добряче бачили і чистили від грошей...
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03.01.2025 10:01 Відповісти
Я написав про "супутники НАТО в космосі" - а не про "зелено-притульні", в Україні... Про них я написав ще тоді, коли Притула "зробив фінт вухами", і перенаправив гроші, зібрані людьми, з закупки спорядження для армії, на міфічний "супутник"... Це була грандіозна афера Банкової...
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03.01.2025 10:06 Відповісти
Нехай краще заборонять НПЗ.
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03.01.2025 10:15 Відповісти
Теж з офісу простих рішень?
Атакують НПЗ? Замалювати на карті і все!
І звісно дрони не побачать на яндексі і не знатимуть куди летіти.
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03.01.2025 10:24 Відповісти
Це нагадує ндр, скільки років там були, а тільки почали виводити військових, так приїхали розвідники з Московії і почали все фільмувати. Так і зараз, заводи залишаються, а ми геть тупи, щоб хоча би скріншоти не зробити. Доречі , Яндекс можете зовсім закрити, москалі переживуть
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03.01.2025 10:34 Відповісти
Тобто, тепер кацапи не зможуть бомбити свої НПЗ. 😁 Бо ніхто, крім кацапів, тим каструбатим яндексом не користується

А навіщо вони їх бомбили?
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03.01.2025 10:55 Відповісти
своїх ******** зазвичай тому, щоб потім пиляти бабло на відновлення
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03.01.2025 10:59 Відповісти
Це зайвий раз підтверджує, що кінець війни не за столом перемовин, а за ударами по російських НПЗ.
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03.01.2025 10:58 Відповісти
А краще, нехай яндекс на своїх картах розмістить ці НПЗ у якихось є*єнях-смітезвалищах!
Хай пуляють...
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03.01.2025 11:12 Відповісти
Нічого.І досі комерційні супутники пропонують свої послуги на нашу мапу, майже без затримки в часі.
Остання де було видно розташування ППО.
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03.01.2025 11:21 Відповісти
скрывай не скрывай а ВСУ всё равно найдёт!
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03.01.2025 11:35 Відповісти
і на ніч хай вирубають світло для маскування
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03.01.2025 11:36 Відповісти
Надо через суд обязать владельцев НПЗ каждую ночь перемещать предприятия на новое место. Дроны прилетели, а нет никого. Не благодарите.
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03.01.2025 11:51 Відповісти
рідкісні довбойоби.
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03.01.2025 18:26 Відповісти
 
 