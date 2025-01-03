Суд РФ зобов’язав "Яндекс" приховати НПЗ на своїх мапах, - росЗМІ
Російський суд зобов'язав "Яндекс" приховати мапи та фото одного з нафтопереробних заводів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA, про це пишуть російські пропагандисти.
Назву підприємства не називають, проте зазначається, що його було атаковано вже 4 рази.
"За рішенням суду, який задовольнив позов прокуратури, "Яндекс" має видалити або ретушувати зображення цехів, компресорних станцій, майданчиків із цистернами та інших елементів заводу. Це перше таке судове рішення.
У 2024 році українські дрони щонайменше 64 рази атакували нафтопереробні підприємства та їхню інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+12 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+9 Яр Холодний
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+7 Деніс Войцеховський
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Будь ласка, зачекайте...
Навіть навпаки: бачиш ретуш - відкривай Гугл за тими ж координатами, або насипай не дивлячись, точно щось цінне є.
"настамнєт"...
Атакують НПЗ? Замалювати на карті і все!
І звісно дрони не побачать на яндексі і не знатимуть куди летіти.
А навіщо вони їх бомбили?
Хай пуляють...
Остання де було видно розташування ППО.