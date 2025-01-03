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Німеччина (7097) Сирія (1831) Франція (2905) Євросоюз (12775) Анналена Бербок (422)

Глави МЗС Німеччини та Франції зустрінуться із новою владою Сирії від імені ЄС

Глави МЗС Німеччини та Франції поїдуть до Сирії

Глави МЗС Німеччини та Франції вирушать до Сирії, щоб зустрітися із новою владою країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Так, Анналена Бербок та Жан-Ноель Барро зустрінуться з новим лідером Ахмедом аль-Шараа.

"Моя сьогоднішня поїздка - разом із моїм французьким колегою та від імені ЄС - є чітким сигналом для сирійців: нова політична точка відліку для Європи і Сирії, для Німеччини і Сирії - можлива", - сказала Бербок.

"У нас на думці мета, про яку думають і мільйони сирійців: що Сирія може знову стати членом міжнародної спільноти, якого поважають", - додала міністерка.

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"У нас на думці мета, про яку думають і мільйони сирійців: що Сирія може знову стати членом міжнародної спільноти, якого поважають", - додала міністерка. Лицемірна фальш.Україна тому, самий яскравий світовий реальний приклад ,лицемірної фальші "західних "друзів", по відношенні до України і українськогого народу
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03.01.2025 09:57 Відповісти
Сирія ласий шматок,в Середземному морі..як в стратегічному ,так і в економічному плані.
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03.01.2025 10:14 Відповісти
 
 