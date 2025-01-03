На півночі фіксується зниження активності ДРГ ворога, - ОТУВ "Сіверськ"

На північному напрямку постійно фіксується присутність диверсійно-розвідувальних груп ворога, але останнім часом вона зменшилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник.

"Активність застосування ДРГ ворогом зберігається постійно. Ми знаємо, що розвідка фіксує присутність таких підрозділів на нашому напрямку, проте випадки безпосереднього їх застосування значно зменшилися", - зазначив Мисник.

За його словами, зимовий період частково сприяє проведенню таких диверсійних дій із боку ворога, проте всі спроби своєчасно виявляються і отримують належну відсіч.

Нагадаємо, наразі війська РФ вдаються до численних спроб розширити свою зону впливу на Харківщині, зокрема фіксуються спроби заходу ворожих диверсантів.

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