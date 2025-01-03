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Росія перекидає частину техніки із Сирії до Лівії, - ГУР МО

РФ перекидає військову техніку із Сирії до Африки

Росіяни чекають на свої військові кораблі для вивозу військової техніки та озброєння з військово-морської бази у сирійському місті Тартус.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"На території бази у Тартусі перебувають, зокрема, найманці підконтрольного міністерству оборони рф "африканського корпусу".

5 січня 2025 року прибути у сирійський порт планують російські великі десантні кораблі "іван ґрєн" і "алєксандр отраковскій", а також суховантажне судно Sparta ― зараз вони перебувають на переході до Тартуса в акваторії Середземного моря", - йдеться в повідомленні.

На борту "Александр Отраковский" перебуває начальник штабу 121 бригади десантних кораблів флоту РФ, капітан 1-го рангу давітян Юрій Альбертович.

Читайте також: Корабель для вивезення російських військ із Сирії зламався у відкритому морі, - ГУР МО

"8 січня 2025 року у Тартус планують зайти ще два російські судна ― універсальне вантажне судно Sparta II і танкер "іван скобєлєв", які нині мають намір перетнути Гібралтарську протоку. Вантажні кораблі Sparta та Sparta II росіяни планують залучити для перевезення військової техніки та озброєнь із Сирії до Лівії", - зазначили в українській розвідці.

Водночас ще один військовий корабель РФ зі складу оперативного з’єднання ВМФ РФ у Середземному морі фрегат "Адмирал Головко" планує здійснити дозаправку.

На одному з аеродромів РФ у Володимирській області розвантажили, ймовірно, вивезені із Сирії бронетранспортери.

Читайте також: До Сирії прибуде перша партія українського борошна в рамках Grain from Ukraine, - Сибіга

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Топ коментарі
+2
Хочуть Лівію кошмарити?
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03.01.2025 11:33
+1
Біжать щури. У Лівії вони теж довго не затримаються. Але тут і зворотний бік - сили, що звільнилися, кинуть на фронт
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03.01.2025 11:29
+1
краще було б читати новини про те що альбертович пішов на дно разом з грузом руснявого лайна,бо мавка,малюк їм допомогли перейти в подводний флот рф
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03.01.2025 11:36
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Для нас дуже важливо дізнатись про це.
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03.01.2025 11:26 Відповісти
В мережі є відео, де паРашкінські ІЛ-76 сідають у Лівії...
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03.01.2025 11:27 Відповісти
Біжать щури. У Лівії вони теж довго не затримаються. Але тут і зворотний бік - сили, що звільнилися, кинуть на фронт
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03.01.2025 11:29 Відповісти
Хочуть Лівію кошмарити?
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03.01.2025 11:33 Відповісти
"зерно та олія для лівії!" - нова ініциатива з тої ж оп-и.
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03.01.2025 11:35 Відповісти
краще було б читати новини про те що альбертович пішов на дно разом з грузом руснявого лайна,бо мавка,малюк їм допомогли перейти в подводний флот рф
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03.01.2025 11:36 Відповісти
голімавідмазка ... да,да,... чекають кораблі які ніколи не припливуть бо їм нема де взятися
пасмешнік дал пріказ ждать до паследнего зольдатен потопленого в море
гнать взашей та витравлювати цапо-клопів в бункерах - інакше ніяк
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03.01.2025 11:36 Відповісти
ипанутым нет покоя....
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03.01.2025 11:44 Відповісти
Зустрічайте лівійці Руцткий мір, во всій його красі. Бачили сирію, таке буде і у вас
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03.01.2025 12:02 Відповісти
Лучше бы сразу к кобзону перекидывали, зачем эти промежуточные пункты?
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03.01.2025 12:04 Відповісти
це тому оманський ішак вчора обіцяв що будемо годувати Сирію та Лівію??
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03.01.2025 12:51 Відповісти
Через війну в Україні кацапи ********* все, що колись накрали. Першим пішов Карабах і кацапи втікали звідти, обіSRавши всі гори і землю Вірменії та Азербайджану. Потім вони втратили Сирію, втікали так, що заSRали все Середземне море і сирійську пустелю. Втратили хамас і інші свої і іранські проксі. Не дуже гарні справи з Іраном, чомусь відчувається, що як тільки пройде інавгурація Трампа, то впаде і Іран, або залвізе ще в більші злидні. Кацапи залишили без енергоресурсів Придністров'я, яке тримали багато років. За ним підуть і окуповані території Грузії. Сьогодні кацапи полізли до Афганістанку і Північної Кореї за допомогою. Ще трішечки і ті терористи відчують, що таке "братерське" плече кацапії. На заході словаччина і угорщина копирсаються в кацапському лайні і це лайно вони не відмиють десятиліттями, на наступних виборах, а то і раніше впадуть і обрани і фіци...
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03.01.2025 13:03 Відповісти
Декотрі тут не вміють читати? Раніше повідомлялося що росія виводить (лише) надлишки сил і озброєнь з окраїн Сирії і з Дамаска до своїх баз. Тут повідомляється, що з цих баз перекидається (лише) частина техніки із Сирії до Лівії.
Лише недалеким туго дотяпати, що росія залишає і укріплює свої бази у Сирії і підсилює у Лівії.
Ніколи і ніде кацапська рать добровільно захоплене не покидала.
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04.01.2025 17:25 Відповісти
 
 