Росія перекидає частину техніки із Сирії до Лівії, - ГУР МО
Росіяни чекають на свої військові кораблі для вивозу військової техніки та озброєння з військово-морської бази у сирійському місті Тартус.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
"На території бази у Тартусі перебувають, зокрема, найманці підконтрольного міністерству оборони рф "африканського корпусу".
5 січня 2025 року прибути у сирійський порт планують російські великі десантні кораблі "іван ґрєн" і "алєксандр отраковскій", а також суховантажне судно Sparta ― зараз вони перебувають на переході до Тартуса в акваторії Середземного моря", - йдеться в повідомленні.
На борту "Александр Отраковский" перебуває начальник штабу 121 бригади десантних кораблів флоту РФ, капітан 1-го рангу давітян Юрій Альбертович.
"8 січня 2025 року у Тартус планують зайти ще два російські судна ― універсальне вантажне судно Sparta II і танкер "іван скобєлєв", які нині мають намір перетнути Гібралтарську протоку. Вантажні кораблі Sparta та Sparta II росіяни планують залучити для перевезення військової техніки та озброєнь із Сирії до Лівії", - зазначили в українській розвідці.
Водночас ще один військовий корабель РФ зі складу оперативного з’єднання ВМФ РФ у Середземному морі фрегат "Адмирал Головко" планує здійснити дозаправку.
На одному з аеродромів РФ у Володимирській області розвантажили, ймовірно, вивезені із Сирії бронетранспортери.
Будь ласка, зачекайте...
пасмешнік дал пріказ ждать до паследнего зольдатен потопленого в море
гнать взашей та витравлювати цапо-клопів в бункерах - інакше ніяк
Лише недалеким туго дотяпати, що росія залишає і укріплює свої бази у Сирії і підсилює у Лівії.
Ніколи і ніде кацапська рать добровільно захоплене не покидала.