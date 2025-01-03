Росія перекидає частину техніки із Сирії до Лівії, - ГУР МО

Росіяни чекають на свої військові кораблі для вивозу військової техніки та озброєння з військово-морської бази у сирійському місті Тартус.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"На території бази у Тартусі перебувають, зокрема, найманці підконтрольного міністерству оборони рф "африканського корпусу".



5 січня 2025 року прибути у сирійський порт планують російські великі десантні кораблі "іван ґрєн" і "алєксандр отраковскій", а також суховантажне судно Sparta ― зараз вони перебувають на переході до Тартуса в акваторії Середземного моря", - йдеться в повідомленні.

На борту "Александр Отраковский" перебуває начальник штабу 121 бригади десантних кораблів флоту РФ, капітан 1-го рангу давітян Юрій Альбертович.

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"8 січня 2025 року у Тартус планують зайти ще два російські судна ― універсальне вантажне судно Sparta II і танкер "іван скобєлєв", які нині мають намір перетнути Гібралтарську протоку. Вантажні кораблі Sparta та Sparta II росіяни планують залучити для перевезення військової техніки та озброєнь із Сирії до Лівії", - зазначили в українській розвідці.

Водночас ще один військовий корабель РФ зі складу оперативного з’єднання ВМФ РФ у Середземному морі фрегат "Адмирал Головко" планує здійснити дозаправку.

На одному з аеродромів РФ у Володимирській області розвантажили, ймовірно, вивезені із Сирії бронетранспортери.

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