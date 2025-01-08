Північнокорейці марно атакують позиції 22-ї ОМБр на Курщині. ВIДЕО бою
Українські воїни відбили атаку, яку спробували провести північнокорейські найманці на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішного бою бійців ЗСУ опублікований у соцмережах.
"Атака військовослужбовців Корейської народної армії на позиції 1-го батальйону 22-ї окремої механізованої бригади на Курщині. Наприкінці цих кадрів українські захисники збирають трофеї та знаходять у ліквідованих документи, видані у РФ", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+16 частный сектор
показати весь коментар08.01.2025 11:58
+10 віктор федорович #394174
показати весь коментар08.01.2025 11:43
+8 Деніс Войцеховський
показати весь коментар08.01.2025 12:03
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Це нова раса на рф...
Важливо, що їх справно косять.
Будь-ласка, поділиться назвою цієї країни.
Можете назвати хоч одну державу в світі, влада якої офіційно висловила бажання та підготувала не менше бригади СВОЇХ вояків, громадян СВОЄЇ країни, для участі в російсько-українській війні на боці держави Україна?
Чи будете продовжувати з себе дебіла корчити?