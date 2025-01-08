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Новини Війна
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Північнокорейці марно атакують позиції 22-ї ОМБр на Курщині. ВIДЕО бою

Українські воїни відбили атаку, яку спробували провести північнокорейські найманці на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішного бою бійців ЗСУ опублікований у соцмережах.

"Атака військовослужбовців Корейської народної армії на позиції 1-го батальйону 22-ї окремої механізованої бригади на Курщині. Наприкінці цих кадрів українські захисники збирають трофеї та знаходять у ліквідованих документи, видані у РФ", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Північнокорейський солдат виганяє двох росіянок із їхньої хати у селі на Курщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) війна (1408) КНДР (1236) Курськ (1129)


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Топ коментарі
+16
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08.01.2025 11:58
+10
Під русскіх.
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08.01.2025 11:43
+8
Не важливо, під кого вони там косять.
Важливо, що їх справно косять.
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08.01.2025 12:03
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"-оол" - це вони під тувинців "косять"? Чи під бурятів?
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08.01.2025 11:40 Відповісти
Під русскіх.
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08.01.2025 11:43 Відповісти
Під "хорошіх руськіх". )
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08.01.2025 12:19 Відповісти
Є навіть жанр такий, хорор - хорошая росія...
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08.01.2025 12:22 Відповісти
Косоокі косять під тувіно-якуто-бурятів!
Це нова раса на рф...
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08.01.2025 12:02 Відповісти
Не важливо, під кого вони там косять.
Важливо, що їх справно косять.
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08.01.2025 12:03 Відповісти
Они не косят - они с момента выпуска косоглазые.
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08.01.2025 12:51 Відповісти
2:18 - мені здається, що ще був живий !
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08.01.2025 11:40 Відповісти
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08.01.2025 11:58 Відповісти
если раха использует военнослужащих других стран на суверенной территории, почему это ссут делать у нас?..сейчас собаки, завтра белорусы, казахи все одкб там будет....
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08.01.2025 12:40 Відповісти
Я так розумію, ви знаєте країну, яка готова офіційно направити в Україну свої військові підрозділи в "товарних" кількостях (від бригади, наприклад) для участи у війні на боці України. І проблема лише в тому, що хтось там "ссить у нас" це зробити?

Будь-ласка, поділиться назвою цієї країни.
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08.01.2025 13:17 Відповісти
Назва цих краин- подписанты Будапешта, вам так трудно понять???
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08.01.2025 20:20 Відповісти
Один підписант будапештського меморандуму вже направив в Україну свої війська. Цілих 580'000 осіб. Трішки без згоди України - але ж направив. І як він каже - саме для захисту державності України. Ну, від зазіхань на українську державність галактичних рептилоїдів-жидо-бандерівців.

Можете назвати хоч одну державу в світі, влада якої офіційно висловила бажання та підготувала не менше бригади СВОЇХ вояків, громадян СВОЄЇ країни, для участі в російсько-українській війні на боці держави Україна?

Чи будете продовжувати з себе дебіла корчити?
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08.01.2025 21:01 Відповісти
Вони підвели лідера і всі повинні застрелитися, або що там в інструкції по самогубству.
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08.01.2025 13:08 Відповісти
А як відрізнити північно-корейця від китайця?!!
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08.01.2025 13:09 Відповісти
На 100%, якщо взяти "пересічного китайця, японця і корейці" - ніяк. А загалом - у китайців більш круглі обличчя, у корейців більш пласкі, а у японців - більш овальні. Але всіх їх сотні мільйонів, тисячоліття міжетнічного схрещення в результаті воєн, тож так, як білого від негра відрізнити - не вийде. Бо навіть "білий-негр" - то не на 100% побачиш. Про "подарунки олімпіади" чули? Народжуються діти, на вигляд білі, а фактично негроїди, а вже наступне покоління - все розставляє по місцях і з кольором шкіри, і з виглядом волосся, форм обличчя та рис тощо.
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08.01.2025 13:25 Відповісти
Японське обличчя, як правило, довше і ширше, тоді як корейське обличчя має більш виступаючу щелепу та вищі вилиці. Обличчя китайців різне, але кажуть, що китайці мають кругліше обличчя. Як по мені вони всі однакові )))
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08.01.2025 14:49 Відповісти
Прачёл чучхе и самлєл... А пушкен вааще мозголомное чтиво...
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08.01.2025 13:32 Відповісти
Який сенс хуьлу маскувати корейських іхтамнетів? Схоже, що хуьло застряг у радянському дитячому скріпному саду. Скрепы не пропьешь!
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08.01.2025 14:38 Відповісти
такие же фанатичные зомби как и кацапы!вот кто их родные братья,а вовсе не Украинцы как ****** на каждом углу кацапы!
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08.01.2025 18:24 Відповісти
 
 