Північнокорейці марно атакують позиції 22-ї ОМБр на Курщині. ВIДЕО бою

Українські воїни відбили атаку, яку спробували провести північнокорейські найманці на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішного бою бійців ЗСУ опублікований у соцмережах.

"Атака військовослужбовців Корейської народної армії на позиції 1-го батальйону 22-ї окремої механізованої бригади на Курщині. Наприкінці цих кадрів українські захисники збирають трофеї та знаходять у ліквідованих документи, видані у РФ", - зазначає у коментарі автор публікації.

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