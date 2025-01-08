Окупанти намагалися просунутись в районі Вовчанська та Тихого, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, минулої доби ворог чотири рази марно намагався просунутись в районі Вовчанська та Тихого. Російські окупанти завдали 15 ударів дронами-камікадзе та здійснили 296 обстрілів позицій захисників України.

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Втрати ворога на Харківському напрямку

За даними ОТУ "Харків", сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. Втрати ворога минулої доби становили 101 особу, з них безповоротні - 43, санітарні - 58.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 27 одиниць озброєння та військової техніки.

Раніше у DeepState заявили, що Сили оборони стабілізували ситуацію в районі Кругляківки та Колісниківки на Харківщині.