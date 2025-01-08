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Фейкове "замінування" ТЦ в Івано-Франківську: на Прикарпатті поліцейські затримали харків’янина

Затримання харків’янина за сватинг у ТЦ Івано-Франківська

Поліцейські Прикарпаття затримали харків’янина, причетного до поширення фальшивих повідомлень про мінування громадських об’єктів, зокрема торговельного центру в Івано-Франківську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України. 

Розслідування встановило, що зловмисник за винагороду погодився встановити у своєму помешканні обладнання, за допомогою якого відбувалося поширення повідомлень про загрозу вибуху.

Інцидент стався у листопаді минулого року, коли до правоохоронців надійшло повідомлення про мінування одного з ТЦ. Вибухотехніки та кінологи, які оперативно прибули на місце, вибухівки не знайшли.

Цей тип злочину називається сватингом - умисне введення в оману аварійно-рятувальних служб та правоохоронців для провокування спецоперацій.

Під час обшуку помешкання фігуранта вилучено мобільні телефони, комп’ютерне обладнання та сім-картки. Чоловікові оголосили підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває: перевіряють його причетність до інших злочинів та можливий зв’язок із агентами РФ.

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Автор: 

Правоохоронні органи (2708) міна (361)


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"Приїзджайте,люди добрі,приїзджайте в Прикарпаття ,приїзджайте в цей чудовий край.Щирі люди вас зустрінуть..."((((((
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08.01.2025 12:47 Відповісти
Вгадайте якою мовою спілкувався цей харків'янин?
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08.01.2025 13:35 Відповісти
Черговий любітьєль руZZгАвА міра, чомусь не втік до кацапів, а поїхав на захід та продовжує срати...
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08.01.2025 14:06 Відповісти
 
 