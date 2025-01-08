У Білорусь за ніч залетіло щонайменше 17 "Шахедів", - "Беларускі Гаюн". ІНФОГРАФІКА
У ніч проти середи, 8 січня, з України та РФ до Білорусі залетіло щонайменше 17 російсько-іранських дронів-камікадзе типу "Shahed".
Про це повідомив моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, дрони заходили з Брянської обл. (РФ), рухалися курсом на Поліський заповідник, Комарин, Лоїв, Гдень, Наровлю, Брагін, Асаревичі та проходили через "білоруський коридор".
Перший "шахед" залетів із Росії близько 01:43. Далі заходи були впродовж ночі до 6:55 за місцевим часом.
Загалом же за ніч щонайменше 3 "шахеди" залетіли в Білорусь напряму з Росії, це відбувалося о 01:43, 02:19 і 02:42. Авіація ВПС РБ вночі не піднімалася.
Нагадаємо, у ніч на 8 січня 2025 року війська РФ атакували Україну 64 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Станом на 09.00 підтверджено збиття 41-го ударного БпЛА.
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