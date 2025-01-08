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Новини Війна
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У Білорусь за ніч залетіло щонайменше 17 "Шахедів", - "Беларускі Гаюн". ІНФОГРАФІКА

У ніч проти середи, 8 січня, з України та РФ до Білорусі залетіло щонайменше 17 російсько-іранських дронів-камікадзе типу "Shahed".

Про це повідомив моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, дрони заходили з Брянської обл. (РФ), рухалися курсом на Поліський заповідник, Комарин, Лоїв, Гдень, Наровлю, Брагін, Асаревичі та проходили через "білоруський коридор".

Перший "шахед" залетів із Росії близько 01:43. Далі заходи були впродовж ночі до 6:55 за місцевим часом. 

Загалом же за ніч щонайменше 3 "шахеди" залетіли в Білорусь напряму з Росії, це відбувалося о 01:43, 02:19 і 02:42. Авіація ВПС РБ вночі не піднімалася.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білорусь наростила військову присутність поблизу кордону з Україною, - "Беларускі Гаюн". КАРТА

17 шахедів зайшли у Білорусь вночі 8 січня

Нагадаємо, у ніч на 8 січня 2025 року війська РФ атакували Україну 64 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Станом на 09.00 підтверджено збиття 41-го ударного БпЛА.

Автор: 

Білорусь (7940) війна (1408) Шахед (1049) війна в Україні (4168)


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Ну колись вже хочи пара на мозірський НПЗ приземлится.
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08.01.2025 12:49 Відповісти
Бульбокуколд і не пікне. Він чхати хотів на такі дрібниці.
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08.01.2025 12:50 Відповісти
Вони ж не з агресивного НАТО прилетіли, отже, ніякої небезпеки для мешканців маленької і гордої картопляної республіки не становлять.
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08.01.2025 12:54 Відповісти
Но дуже не культурні, могили і хоч іноді стукати
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08.01.2025 12:57 Відповісти
Ну а що ви чекаєте, їхні празники тільки починаються, а бояришнік вже закінчився, ось до друзяки бульбофюрера і полетіли
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08.01.2025 12:55 Відповісти
А яка їхня подальша доля? Вони ж там падають, тоді і вибухати повинні. Що це вже ***** так завойовує Білорусь, а ті мовчки спостерігають?
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08.01.2025 14:00 Відповісти
 
 