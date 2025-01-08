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Новини
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Кабмін звільнив заступницю міністерки Мінветеранів Величко-Трифонюк за власним бажанням

Звільнення Величко-Трифонюк

Кабінет міністрів України звільнив заступницю міністерки у справах ветеранів Руслану Величко-Трифонюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Кабміну.

"Звільнити Величко-Трифонюк Руслану Володимирівну з посади заступника Міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції за власним бажанням", - ідеться в розпорядженні від 7 січня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінветеранів звільняє заступницю міністра Величко-Трифонюк через неетичну поведінку щодо підлеглого-ветерана

Що передувало?

Зазначимо, що волонтер та ексвійськовий Євген Шибалов, який пройшов російський полон, заявив, що звільняється з Мінветеранів через приниження від керівництва.

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що засуджують поведінку, яка принижує честь і гідність ветерана війни чи будь-якої людини, незалежно від віку, статі, національності, соціального статусу тощо.

Автор: 

звільнення (2677) Міністерство у справах ветеранів (304)


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Топ коментарі
+11
Таки рептилоиды среди нас)))
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08.01.2025 13:02
+9
Чергова корабельна сосна підготовлена є?
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08.01.2025 12:56
+9
Типова зелена безпардонщина ... ...
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08.01.2025 12:58
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Збільшив фото її і чуть свідомість не втратив. Думав стара з косою, а ніт пронесло.
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08.01.2025 12:55 Відповісти
А мене кисті рук приголомшили..інопланетні..
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08.01.2025 12:59 Відповісти
Рептилоід.
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08.01.2025 13:07 Відповісти
Чергова корабельна сосна підготовлена є?
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08.01.2025 12:56 Відповісти
Типова зелена безпардонщина ... ...
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08.01.2025 12:58 Відповісти
та ладно..годі вже людей смішити....
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089340934899&__tn__=-UC*F Євген Шибалов

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0UAC3ijJioNDsjAcdBoh3Pfx4nDmFu5LN4dU4RBAvUnqPVBNNymzYWcXC3cBkiyrsl&id=100089340934899&__tn__=%2CO*F 24 сентябрь 2024 г. ·

Чим може займатися ветеран у такій пізній час?

Звісно ж, разом зі своєю улюбленою шефинею https://www.facebook.com/ruslana.velychko?__tn__=-]K*F Руслана Величко працювати для інших ветеранів!

Ненормований робочий день, ось так він виглядає…

P.S. Не найкращий пост, щоби запрошувати на роботу у https://www.facebook.com/mva.gov.ua?__tn__=-]K*F Мінветеранів, да? Але ви все одно приходьте

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08.01.2025 12:59 Відповісти
Таки рептилоиды среди нас)))
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08.01.2025 13:02 Відповісти
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08.01.2025 13:11 Відповісти
Послала Шмигуна на.......чи просто дверима грюкнула?
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08.01.2025 13:09 Відповісти
Старе добре радянське покарання: 1) Написати заяво за власним бажанням 2) Трохи пересидіти 3) Написати заяву про прийняття на роботу в інше відомство "заступником по ніх...я нє дєланію" 4) Включити режим "сосни" (підкореговано відповідно до нових зелених реалій).
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08.01.2025 13:31 Відповісти
Боже, як я заздрю жінкам....
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08.01.2025 13:56 Відповісти
Бажаєте таку ж зовнішність і рептілоїдні клешні?
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08.01.2025 15:52 Відповісти
Бажаю такі ж можливості.
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08.01.2025 21:11 Відповісти
 
 