Кабмін звільнив заступницю міністерки Мінветеранів Величко-Трифонюк за власним бажанням

Кабінет міністрів України звільнив заступницю міністерки у справах ветеранів Руслану Величко-Трифонюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Кабміну.

"Звільнити Величко-Трифонюк Руслану Володимирівну з посади заступника Міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції за власним бажанням", - ідеться в розпорядженні від 7 січня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінветеранів звільняє заступницю міністра Величко-Трифонюк через неетичну поведінку щодо підлеглого-ветерана

Що передувало?

Зазначимо, що волонтер та ексвійськовий Євген Шибалов, який пройшов російський полон, заявив, що звільняється з Мінветеранів через приниження від керівництва.

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що засуджують поведінку, яка принижує честь і гідність ветерана війни чи будь-якої людини, незалежно від віку, статі, національності, соціального статусу тощо.