Кабмін звільнив заступницю міністерки Мінветеранів Величко-Трифонюк за власним бажанням
Кабінет міністрів України звільнив заступницю міністерки у справах ветеранів Руслану Величко-Трифонюк.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Кабміну.
"Звільнити Величко-Трифонюк Руслану Володимирівну з посади заступника Міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції за власним бажанням", - ідеться в розпорядженні від 7 січня.
Що передувало?
Зазначимо, що волонтер та ексвійськовий Євген Шибалов, який пройшов російський полон, заявив, що звільняється з Мінветеранів через приниження від керівництва.
У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що засуджують поведінку, яка принижує честь і гідність ветерана війни чи будь-якої людини, незалежно від віку, статі, національності, соціального статусу тощо.
Топ коментарі
+11 Юрій Власов
показати весь коментар08.01.2025 13:02
+9 Luk Viktor
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+9 Luiza
показати весь коментар08.01.2025 12:58
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100089340934899&__tn__=-UC*F Євген Шибалов
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0UAC3ijJioNDsjAcdBoh3Pfx4nDmFu5LN4dU4RBAvUnqPVBNNymzYWcXC3cBkiyrsl&id=100089340934899&__tn__=%2CO*F 24 сентябрь 2024 г. ·
Чим може займатися ветеран у такій пізній час?
Звісно ж, разом зі своєю улюбленою шефинею https://www.facebook.com/ruslana.velychko?__tn__=-]K*F Руслана Величко працювати для інших ветеранів!
Ненормований робочий день, ось так він виглядає…
P.S. Не найкращий пост, щоби запрошувати на роботу у https://www.facebook.com/mva.gov.ua?__tn__=-]K*F Мінветеранів, да? Але ви все одно приходьте
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