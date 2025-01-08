У Міноборони відбулася зустріч з представниками Ради нацбезпеки США: Обговорили пріоритетні цілі на 2025 рік

Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв обговорив з американською делегацією на чолі з директором із питань України Ради національної безпеки США Уінфілдом Свонтоном плани допомоги у сфері безпеки на 2025 рік та співробітництво в рамках спільних проєктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Однією з головних тем зустрічі стало обговорення результатів допомоги США Україні протягом 2024 року та планування взаємодії команд міністерств оборони у 2025 році. Серед пріоритетних цілей України у 2025 році залишаються зміцнення Сил оборони вздовж лінії бойового зіткнення, покращення боєздатності підрозділів, посилення захисту українського неба, а також розвиток оборонно-промислового комплексу. Для їх реалізації важливо розуміти, якими будуть обсяги допомоги від партнерів", - йдеться в повідомленні.

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Сторони обговорили статус оголошених раніше інвестицій США в українське виробництво БПЛА та розвиток інших спільних проєктів в галузі ОПК. Окрему увагу приділили подальшій допомозі США щодо конкретних видів озброєння та боєприпасів. Також синхронізували позиції стосовно українських потреб та американських можливостей.

Свонтон наголосив на важливості співпраці між оборонними індустріями України та США і розвитку проєктів спільного виробництва, зосереджених, в першу чергу, на посилення власних спроможностей України.

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