Зранку росіяни обстріляли Костянтинівку: пошкоджено об’єкт "Укрзалізниці"
Уранці 8 січня російські війська обстріляли Костянтинівку Донецької області.
Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.
Сьогодні зранку окупанти здійснили обстріл по місту Костянтинівці. В результаті атаки було пошкоджено один з об’єктів майна "Укрзалізниці", однак, на щастя, постраждалих немає.
Як зауважив Горбачов, обстріл став черговим підтвердженням цілеспрямованої тактики агресора, спрямованої на руйнування інфраструктури.
"Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України! З питань евакуації звертатися за телефонами: 050 5678887, 0950361619, 0934201883", - закликав начальник МВА містян.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Jolli Rabbit
показати весь коментар08.01.2025 15:26 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль