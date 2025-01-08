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Зранку росіяни обстріляли Костянтинівку: пошкоджено об’єкт "Укрзалізниці"

Обстріл Костянтинівки і пошкодження рейок

Уранці 8 січня російські війська обстріляли Костянтинівку Донецької області.

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні зранку окупанти здійснили обстріл по місту Костянтинівці. В результаті атаки було пошкоджено один з об’єктів майна "Укрзалізниці", однак, на щастя, постраждалих немає.

Як  зауважив Горбачов, обстріл став черговим підтвердженням цілеспрямованої тактики агресора, спрямованої на руйнування інфраструктури.

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"Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України! З питань евакуації звертатися за телефонами: 050 5678887, 0950361619, 0934201883", - закликав начальник МВА містян.

Автор: 

обстріл (28687) Донецька область (8578) Краматорський район (271) Костянтинівка (295)


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Ответных ударов традиционно не будет. Можно нарушить комфорт рассиан. Война идет в стиле боксерской груши- нас бьют а мы молчим.
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08.01.2025 15:26 Відповісти
 
 