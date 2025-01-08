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Новини Війна
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Вибух пролунав у Запоріжжі: повітряну тривогу оголосили після цього

Вибух пролунав у Запоріжжі

У Запоріжжі пролунав вибух, на момент якого повітряну тривогу оголошено не було.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Згодом Повітряні сили заявили про ракетну небезпеку для області. 

Пізніше тривогу скасували.

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Автор: 

вибух (4484) війна (1408) Запоріжжя (2282) Запорізька область (3645) Запорізький район (121) війна в Україні (4168)


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Це і є балістика.
Якщо ви читаєте в ЗМІ "Увага, загроза балістики - швидкісна ціль у напрямку...", то закривайте цей сайт. Бо балістика летить через космос і падає звідти вертикально до Землі, під кутом 90', і побачити чи почути її неможливо...
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08.01.2025 14:38 Відповісти
Це не балістика була а С-300
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08.01.2025 14:43 Відповісти
А по якій траекторії летить ракета "земля-земля" з С-300?
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08.01.2025 15:30 Відповісти
летить як зенітна ракета,
яку зададуть по тій і летить,
може і на невеликій висоті летіти
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08.01.2025 16:15 Відповісти
https://texty.org.ua/articles/111762/trayektoriyi-polotu-rosijskyh-raket-infohrafika/ Вчу користуватися пошуком Google. Дорого.
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08.01.2025 16:26 Відповісти
Люміній:
"Росіяни такі ракети С-300 перетворили на балістичні ракети, в яких замість металевих кульок та кубиків звичайний заряд. Така ракета може впасти на землю й вибухнути. Це ракета, яка перероблена з протиповітряної ракети у балістичну. В Україні таких перероблених ракет не робили", - підкреслив Гетьман.
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08.01.2025 15:03 Відповісти
Ракети бувають крилаті (летить по рельєфу, її видно і чутно) та балістичні (піднімається у верхні шари атмосфери, а потім падає вертикально вниз, її не видно і не чутно).
Інших нема...
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08.01.2025 15:09 Відповісти
 
 