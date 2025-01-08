Вибух пролунав у Запоріжжі: повітряну тривогу оголосили після цього

У Запоріжжі пролунав вибух, на момент якого повітряну тривогу оголошено не було.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Згодом Повітряні сили заявили про ракетну небезпеку для області.

Пізніше тривогу скасували.

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