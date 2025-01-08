Вибух пролунав у Запоріжжі: повітряну тривогу оголосили після цього
У Запоріжжі пролунав вибух, на момент якого повітряну тривогу оголошено не було.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Згодом Повітряні сили заявили про ракетну небезпеку для області.
Пізніше тривогу скасували.
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Якщо ви читаєте в ЗМІ "Увага, загроза балістики - швидкісна ціль у напрямку...", то закривайте цей сайт. Бо балістика летить через космос і падає звідти вертикально до Землі, під кутом 90', і побачити чи почути її неможливо...
яку зададуть по тій і летить,
може і на невеликій висоті летіти
"Росіяни такі ракети С-300 перетворили на балістичні ракети, в яких замість металевих кульок та кубиків звичайний заряд. Така ракета може впасти на землю й вибухнути. Це ракета, яка перероблена з протиповітряної ракети у балістичну. В Україні таких перероблених ракет не робили", - підкреслив Гетьман.
Інших нема...