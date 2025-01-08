Майже 30 тисяч українців отримали статус зниклих безвісти з початку 2024 року, - Добросердов

Статус зниклих безвісти з початку 2024 року отримали майже 30 тисяч українців з початку 2024 року – це військові і цивільні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов у коментарі "Українській правді".

Наразі в реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин, понад 71 тисячу записів. Йдеться і про військових, і про цивільних. Лише з початку 2024 року майже 30 тисяч людей отримали такий статус. Виокремити дані щодо військових Добросердов відмовився, оскільки це секретна інформація.

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"Раз на місяць ми зводимо статистику зниклих безвісти по регіонах – за місцем реєстрації особи, яка зникла безвісти. За даними станом на кінець грудня 2024 року на першому місці – Донецька, далі Дніпропетровська і Харківська області"", - розповів Уповноважений.

Досі перебувають у розшуку 59 тисяч українців. Всього 7,5 тисяч із них офіційно підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) як полонені.

Станом на 1 січня 2025 року розшук 9255 осіб припинено. Серед них 3923 у зв'язку зі встановленням місця перебування, тобто вони живі. Також ідентифіковано 5332 тіла.

Крім цього, у реєстрі збирається інформація про неідентифіковані тіла. Таких записів наразі понад 3,2 тисячі.

"Кожного місяця, а іноді двічі на місяць, відбувається репатріація тіл. Ми передаємо тіла окупантів Росії і отримуємо тіла наших захисників. Ця процедура відбувається стабільно, без великих перерв. Відповідно певні пошукові роботи з тієї сторони відбуваються. Вони повертають тіла. На сьогодні нам вдалося повернути 5,5 тисяч тіл", - розповів Добросердов.

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Нагадаємо, у травні 2023 року в Україні запрацював Єдиний реєстр з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.