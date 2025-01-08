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Новини
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Рада ухвалила закон про громадянство для захисників України та їхніх сімей

Верховна Рада підтримала закон про визнання компетентностей волонтерів

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12032, який покращує правове регулювання питань громадянства для військовослужбовців, що захищають Україну, та їхніх близьких.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), інформує Цензор.НЕТ.

За законопроєкт проголосували 270 народних депутатів.

Його мета - підтримати захисників України та їхні сім'ї, спростивши правові процедури для них, а також створити умови для тих іноземців, які активно захищали територіальну цілісність України.

Основні зміни, передбачені законопроєктом, включають:

  • Спрощення процедури набуття громадянства для другого з подружжя громадянина України, який служить або служив у Збройних Силах України, включаючи тих, хто загинув чи помер при виконанні службових обов'язків. Відтепер для оформлення громадянства достатньо подати декларацію про відмову від іноземного громадянства.
  • Поновлення українського громадянства для другого з подружжя іноземців, які брали участь у захисті України.
  • Квоти на імміграцію для іноземців, які приїжджають в Україну з метою возз'єднання з військовослужбовцями.

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Автор: 

ВР (14997) громадянство (1074) закон (2833) військовослужбовці (4773)


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Топ коментарі
+3
Це де треба жити щоб бажати отримати Українське громадянство?
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08.01.2025 16:36
+1
Якщо держустрій залишиться без змін, то сенсу бути громадянином України не буде, а тим більше набувати громадянства
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08.01.2025 16:50
+1
Якщо приймуть закон про множинне громадянство, то бажаючих тут жити буде валом. Буде повний треш, бо його набуття не передбачатиме ні мовний іспит, нічого. Вже прийняли в першому читанні.

Щодо іноземців, які захищають Україну, - давно пора спростити.
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08.01.2025 16:57
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Це де треба жити щоб бажати отримати Українське громадянство?
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08.01.2025 16:36 Відповісти
якщо війна закінчиться в осяжному майбутньому, то бажаючих набути українське громадянство з'явиться чимало
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08.01.2025 16:43 Відповісти
Якщо держустрій залишиться без змін, то сенсу бути громадянином України не буде, а тим більше набувати громадянства
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08.01.2025 16:50 Відповісти
Ну то все у наших руках, чужий дядько за нас це не зробить.
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08.01.2025 19:25 Відповісти
Та невже? Якісь дикуни з країн 3 світу?
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08.01.2025 17:22 Відповісти
Так як ти тупий, то тобі цього не зрозуміти!
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08.01.2025 16:46 Відповісти
Якщо приймуть закон про множинне громадянство, то бажаючих тут жити буде валом. Буде повний треш, бо його набуття не передбачатиме ні мовний іспит, нічого. Вже прийняли в першому читанні.

Щодо іноземців, які захищають Україну, - давно пора спростити.
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08.01.2025 16:57 Відповісти
Та невже, є купа країн більш кращих для життя ніж навіть довоенна Україна.
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08.01.2025 18:23 Відповісти
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08.01.2025 17:14 Відповісти
Можеш відмовитись.
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08.01.2025 17:59 Відповісти
бажати отримати громадянство країни, де відсутні права людини?
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08.01.2025 19:18 Відповісти
Вам мало прав? Тоді виборюйте, які вам потрібні. Чи чекатимете, поки вам у постіль принесуть?
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08.01.2025 19:28 Відповісти
 
 