Рада ухвалила закон про громадянство для захисників України та їхніх сімей

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12032, який покращує правове регулювання питань громадянства для військовослужбовців, що захищають Україну, та їхніх близьких.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), інформує Цензор.НЕТ.

За законопроєкт проголосували 270 народних депутатів.

Його мета - підтримати захисників України та їхні сім'ї, спростивши правові процедури для них, а також створити умови для тих іноземців, які активно захищали територіальну цілісність України.

Основні зміни, передбачені законопроєктом, включають:

Спрощення процедури набуття громадянства для другого з подружжя громадянина України, який служить або служив у Збройних Силах України, включаючи тих, хто загинув чи помер при виконанні службових обов'язків. Відтепер для оформлення громадянства достатньо подати декларацію про відмову від іноземного громадянства.

для другого з подружжя громадянина України, який служить або служив у Збройних Силах України, включаючи тих, хто загинув чи помер при виконанні службових обов'язків. Відтепер для оформлення громадянства достатньо подати декларацію про відмову від іноземного громадянства. Поновлення українського громадянства для другого з подружжя іноземців, які брали участь у захисті України.

для другого з подружжя іноземців, які брали участь у захисті України. Квоти на імміграцію для іноземців, які приїжджають в Україну з метою возз'єднання з військовослужбовцями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада провалила закон про боротьбу з прихованим працевлаштуванням