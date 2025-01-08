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Новини Допомога Україні
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Засоби індивідуального захисту та хімічні детектори: Фінляндія передала Україні допомогу зі складу рятувальників ЄС

Фінляндія надала Україні допомогу для рятувальних операцій

Фінляндія відправила до України допомогу із засобами індивідуального захисту та хімічними детекторами. 

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Фінляндії, інформує Цензор.НЕТ.

У фінському МВС зазначили, що цю допомогу країна вперше  передала зі складу рятувальних засобів, що фінансуються Європейським Союзом.

До складу вантажу, який надійшов зі сховища рятувальників ЄС, увійшли як засоби багаторазового використання, так і одноразові засоби з міркувань гігієни та безпеки.

Допомога зібрана для потреб рятувальних операцій в Україні.

Також у МВС Фінляндії додали, що Україна може використовувати ці поставки для реагування на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні надзвичайні ситуації.

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Автор: 

допомога (8375) Фінляндія (1308) Євросоюз (13453)


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Кстати, во взломанном Рос. реестре орконаселения было 82 миллиона записей (Фио + адресс и т.д. 1 запись) орков. 82 млн. орков, Карл.
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08.01.2025 17:00 Відповісти
Першим цю інфу засвітив здриснувший в 2015 р. в Швецію топовий чиновник з мінсоцполітики Мордора. Він з собою привіз компютерні диски з секретними даними по россійській демографії
Ціі дані співпали з оціночною аналітикою МІ6 та CIA.
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08.01.2025 19:33 Відповісти
Дякуємо.
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08.01.2025 17:12 Відповісти
 
 