Засоби індивідуального захисту та хімічні детектори: Фінляндія передала Україні допомогу зі складу рятувальників ЄС

Фінляндія відправила до України допомогу із засобами індивідуального захисту та хімічними детекторами.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Фінляндії, інформує Цензор.НЕТ.

У фінському МВС зазначили, що цю допомогу країна вперше передала зі складу рятувальних засобів, що фінансуються Європейським Союзом.

До складу вантажу, який надійшов зі сховища рятувальників ЄС, увійшли як засоби багаторазового використання, так і одноразові засоби з міркувань гігієни та безпеки.

Допомога зібрана для потреб рятувальних операцій в Україні.

Також у МВС Фінляндії додали, що Україна може використовувати ці поставки для реагування на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні надзвичайні ситуації.

Читайте також: Фінляндія виділила Україні пакет допомоги на €25 млн