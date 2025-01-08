Стармер проведе зустріч з Макроном: говоритимуть, зокрема, про підтримку України

У четвер, 9 січня, прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер проведе зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном. Серед іншого лідери говоритимуть про підтримку України.

Про це пише Sky News з посиланням на канцелярію британського прем’єра, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Стармер прийматиме Макрона у своїй заміській резиденції у графстві Бакінгемшир.

У канцелярії британського прем'єра розповіли, що політики обговорять "сфери співробітництва та спільні глобальні проблеми, серед яких - підтримка України, технології та штучний інтелект, економічне зростання й боротьба з нелегальною міграцією".

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