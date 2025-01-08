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Стармер проведе зустріч з Макроном: говоритимуть, зокрема, про підтримку України

Стармер та Макрон зустрінуться

У четвер, 9 січня, прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер проведе зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном. Серед іншого лідери говоритимуть про підтримку України.

Про це пише Sky News з посиланням на канцелярію британського прем’єра, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Стармер прийматиме Макрона у своїй заміській резиденції у графстві Бакінгемшир.

У канцелярії британського прем'єра розповіли, що політики обговорять "сфери співробітництва та спільні глобальні проблеми, серед яких - підтримка України, технології та штучний інтелект, економічне зростання й боротьба з нелегальною міграцією".

Читайте також: Важливо подвоїти нашу рішучість, щоб поставити Україну в сильну позицію, - Стармер

Автор: 

підтримка (610) Макрон Емманюель (1466) Стармер Кір (195)


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Говоритимуть,чай питимуть с плюшками і що! Всі тепер знають,що дорога до ЄС та НАТО Україні не світить! Бо цього не хоче Засрашка!
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08.01.2025 17:06 Відповісти
Навіть не уявляю, як Маскаль буде їх обзивати у своїй помийці Х.
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08.01.2025 17:14 Відповісти
Стармер Макрону - чи будемо ми підтримувати Україну?
Макрон - Звичайно! Але лише тоді, коли вони зрозуміють, що треба погодитися на територіальні поступки. Галочка.
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08.01.2025 17:23 Відповісти
схоже мікрон вже все погодив з драпом. "партнери" хренові.
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08.01.2025 17:53 Відповісти
 
 