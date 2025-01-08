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Новини
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12-річний хлопчик загинув під час катання на лижах на Львівщині

Дитина загинула під час катання на лижах

У Львівській області під час катання на гірських лижах загинув 12-річного хлопчик.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Повідомлення про те, що на території одного з гірськолижних комплексів, розташованого у Стрийському районі, загинула дитина, надійшло у поліцію 8 січня близько 14.30.

Як попередньо встановлено, загиблий, 12-річний мешканець міста Києва, відпочивав разом з батьками. З’їжджаючи з гори на лижах, він впав та отримав важку травму голови. На місці медики надавали хлопчику допомогу, проте, незважаючи на всі зусилля, він помер.

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Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події.

Автор: 

діти (5095) Нацполіція (15205) смерть (6759) Львівська область (2440) Стрийський район (16)


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Огидно розводити срач на темі смерті дитини . А якщо його батько військовий, отримав трохи відпустки, щоб провести час із сім'єю, таке теж буває.
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08.01.2025 17:41 Відповісти
поголовно всі мої знайомі військові, які отримують відпустку, мають стільки клопотів вдома і навкруги, шо їм просто ніколи кудись і подорож їхати. В них кожен день розписаний
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08.01.2025 17:57 Відповісти
Скоріш за все траси для дітей не було,тому ось так трагічно.
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08.01.2025 18:02 Відповісти
і напевно шолома.
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08.01.2025 19:19 Відповісти
 
 