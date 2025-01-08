12-річний хлопчик загинув під час катання на лижах на Львівщині

У Львівській області під час катання на гірських лижах загинув 12-річного хлопчик.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Повідомлення про те, що на території одного з гірськолижних комплексів, розташованого у Стрийському районі, загинула дитина, надійшло у поліцію 8 січня близько 14.30.

Як попередньо встановлено, загиблий, 12-річний мешканець міста Києва, відпочивав разом з батьками. З’їжджаючи з гори на лижах, він впав та отримав важку травму голови. На місці медики надавали хлопчику допомогу, проте, незважаючи на всі зусилля, він помер.

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Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події.