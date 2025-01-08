12-річний хлопчик загинув під час катання на лижах на Львівщині
У Львівській області під час катання на гірських лижах загинув 12-річного хлопчик.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Повідомлення про те, що на території одного з гірськолижних комплексів, розташованого у Стрийському районі, загинула дитина, надійшло у поліцію 8 січня близько 14.30.
Як попередньо встановлено, загиблий, 12-річний мешканець міста Києва, відпочивав разом з батьками. З’їжджаючи з гори на лижах, він впав та отримав важку травму голови. На місці медики надавали хлопчику допомогу, проте, незважаючи на всі зусилля, він помер.
Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події.
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G.I. Jane 777
показати весь коментар08.01.2025 17:41 Відповісти Мені подобається 7
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Pol Chopa #550667
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