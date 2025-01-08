Зеленський про втручання Маска в європейську політику: Ми базуємося на контрактах, а не на емоціях

Президент Володимир Зеленський відповів на питання, чи викликає в нього тривогу можливість підтримки України з боку країн Європи у зв'язку зі спробами Ілона Маска долучитися до внутрішньої політики європейських країн і підтримувати сили, які критично ставляться до України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський сказав: "У нас справді велика фінансова підтримка, ми говоримо про десятки мільярдів євро на підтримку і нашого бюджету, і нашої армії".

"Я концентруюся, вибачте, на інших тривогах, які лунають, на жаль, поки що в українському небі, і тому ми концентруємося на посиленні нашої протиповітряної оборони. Ми базуємося не на емоціях, а на контрактах через наші сильні домовленості з країнами світу", - додав він.

Президент України нагадав, що на сьогодні є 27 двосторонніх безпекових договорів із партнерами, і на 2025 рік уже "є конкретні суми, на що той чи інший відсоток іде".

"Я базуюся на довірі та на домовленості з цими країнами", - зазначив Зеленський.

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