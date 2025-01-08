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Зеленський про втручання Маска в європейську політику: Ми базуємося на контрактах, а не на емоціях

зеленський

Президент Володимир Зеленський відповів на питання, чи викликає в нього тривогу можливість підтримки України з боку країн Європи у зв'язку зі спробами Ілона Маска долучитися до внутрішньої політики європейських країн і підтримувати сили, які критично ставляться до України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський сказав: "У нас справді велика фінансова підтримка, ми говоримо про десятки мільярдів євро на підтримку і нашого бюджету, і нашої армії".

"Я концентруюся, вибачте, на інших тривогах, які лунають, на жаль, поки що в українському небі, і тому ми концентруємося на посиленні нашої протиповітряної оборони. Ми базуємося не на емоціях, а на контрактах через наші сильні домовленості з країнами світу", - додав він.

Президент України нагадав, що на сьогодні є 27 двосторонніх безпекових договорів із партнерами, і на 2025 рік уже "є конкретні суми, на що той чи інший відсоток іде".

"Я базуюся на довірі та на домовленості з цими країнами", - зазначив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23973) Маск Ілон (654)


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Топ коментарі
+15
Ого! "Ми". Ржачний воротіла мирової політики. Правда все частіше ним дупу почали підтирати. А з приходом Трампа взагалі стане не цікавим.
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08.01.2025 18:33
+11
Біограф американського мільярдера Ілона Маска Сет Абрамсон заявив, що власник компанії Space X глибоко хворий і може зʼїхати з глузду. Про це у вівторок, 7 січня, він https://x.com/SethAbramson/status/1876343355665494253 написав у соцмережі Х.
"Я небезпідставно вважаю, що Ілон Маск може з'їхати з глузду. Я біограф Маска, який відстежував його поведінку в Інтернеті протягом останніх двох років, і, враховуючи, що він визнав наявність психічних захворювань, вживання важких наркотиків і сильного стресу, тепер є підстави побоюватися, що він глибоко хворий", - повідомив Абрамсон.
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08.01.2025 18:36
+6
Зеля включив дурачка та з'їхав з теми, не відповівши на конкретне питання про Маска.
Боїться правду сказати про самодура Маска.
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08.01.2025 18:36
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Ого! "Ми". Ржачний воротіла мирової політики. Правда все частіше ним дупу почали підтирати. А з приходом Трампа взагалі стане не цікавим.
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08.01.2025 18:33 Відповісти
зе! А слабО йому про його діагноз в обличчя сказати??))

Синдром Аспергера..нагадую..
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08.01.2025 18:33 Відповісти
маск тоді у мережі Х.уй про діагнози зелі розповість.
І так МаскАль сам вихвалявся що хворий на голову, тому то таке.
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08.01.2025 18:39 Відповісти
Если Зеленский открыто сказал что ваше ***** - долбограй, что ему какой-то обдолбанный кацманавт?
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08.01.2025 18:42 Відповісти
Ви сплутали. ху@ло - то ваше.

Не перекладайте свої зеленохлововологі фантазії на мене.
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08.01.2025 18:45 Відповісти
Від тебе руцьким миром тхне. Чий Крим?
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08.01.2025 18:48 Відповісти
Мій. Бо я - Українка.

Шкандибай вже. зелений недобиток.
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08.01.2025 18:58 Відповісти
Ото я і кажу що ти кацапська Захарова. Бо не один притомний громодянін України не стане принижувати свою країну перед всякою сволотою. Вдома, ми можемо казати-думати про Зелю все що завгодно, але це вдома. На міжнороному рівні ми маємо бути єдині. То на кого ти працюєш, ???
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08.01.2025 19:08 Відповісти
А я - вдома. Чому ти до мене додовбалось? Он іди полазь по форуму додовбуй людей. Чи слабО? Чи тільки до жінки можеш додовбатись, чсв своє потішити?)))

зелін любчик, мабудь - он як з великої літери його виписуєш)))
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08.01.2025 19:12 Відповісти
Важко бути безтолкової. Ну нічого за півроку дойде хто є хто. Бувай
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08.01.2025 19:19 Відповісти
В тебе в одному пості купа помилок від гугл-перекладача)) палишся, кацапедло..
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08.01.2025 19:24 Відповісти
Рахувати помилки це справа школоти. Приклад використання гугл -перекладача в студію
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08.01.2025 19:29 Відповісти
Походу, школота - це ти. Маячня та образи необгрунтовані в сторону опонента. Тим більш, якщо ти само додовбуватись безпідставно стало. Все. Бб. Ти безперспективна тупизна.
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08.01.2025 19:50 Відповісти
Тобто доказів перекладача нема ,Чергова трьомісячна дурепа. підростеш поспілкуємось
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08.01.2025 21:56 Відповісти
Походу ти недоношений в реалі. Що людей за датою реєстрації поділяєш.

Але, я тут з 2014 року. А з 2019 року через критику зелені акаунтів 8 вже в перманенті. Останній 31.12.24 року.
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08.01.2025 22:40 Відповісти
Брехня. Бо влада зелених на "ЦН" не розповсюджуєтсяо. Та й забагато честі ломати акаунт. якоїсь Марини. Теж мені Сироїд чи Стерненко
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09.01.2025 09:21 Відповісти
Ти якесь хворе. Чи тупе. Де я казала, що ламали? Читати навчись, неповносправне. А заодно, дізнайся як боти банять.
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09.01.2025 11:24 Відповісти
"через критику зелені акаунтів 8 вже"??? Що це. Дурня якась, Тому навчись викладати своЇ думки. І попереджую - ще одна будь яка образа, підеш курсом крейсера "Мацква".Чорнорота курка
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09.01.2025 13:58 Відповісти
Саме навчись неображати. І думки викладати.

Але - мене твої думки не цікавлять. Не віриш - не треба. Переконувати не збираюсь.

Бб. Неповносправне.
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09.01.2025 15:47 Відповісти
Дешеве базікало. Курсом руцького корабля - кроком руш!
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09.01.2025 16:58 Відповісти
Ти самокритичне. Бухий протверезіє, дурень - ніколи.

Бб. Волай скільки завгодно.
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09.01.2025 17:24 Відповісти
Дурепа! Не треба по собі всіх виміряти. В тебе кацапський лексікон. Мабуть колишня зечка. АУЄ ботаєш, маруха?
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09.01.2025 19:04 Відповісти
Так то ти всіх по собі міряєш. Перечитай, ти срач розпочав.

І, або лікуйся, або не бухай.

Ото реал, всьо з тобою. А на забанених акках від тебе дофігіща лайків було)) от таке ти, людисько - яке нічого не пам'ятає))
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09.01.2025 19:33 Відповісти
від мене для тебе тільки клізма на 8 л та гумовий нацюцюрник
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10.01.2025 17:13 Відповісти
Залиш собі. Згодиться.
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10.01.2025 17:16 Відповісти
Маск оцінить.... Візьми з полички пєчєньку.
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08.01.2025 18:34 Відповісти
Цікаво, наскільки Маскові погуй ці балачки?
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08.01.2025 18:35 Відповісти
Зеля включив дурачка та з'їхав з теми, не відповівши на конкретне питання про Маска.
Боїться правду сказати про самодура Маска.
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08.01.2025 18:36 Відповісти
Я сказав Правду !
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08.01.2025 18:38 Відповісти
яку правду? Ш хто такий Маск? Гаманец Трамбона? Чи щось більше?
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08.01.2025 18:44 Відповісти
Біограф американського мільярдера Ілона Маска Сет Абрамсон заявив, що власник компанії Space X глибоко хворий і може зʼїхати з глузду. Про це у вівторок, 7 січня, він https://x.com/SethAbramson/status/1876343355665494253 написав у соцмережі Х.
"Я небезпідставно вважаю, що Ілон Маск може з'їхати з глузду. Я біограф Маска, який відстежував його поведінку в Інтернеті протягом останніх двох років, і, враховуючи, що він визнав наявність психічних захворювань, вживання важких наркотиків і сильного стресу, тепер є підстави побоюватися, що він глибоко хворий", - повідомив Абрамсон.
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08.01.2025 18:36 Відповісти
Це можливо, вживання канабісу призначають людям з психічними розладами, по його фото , це цілком можливо
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08.01.2025 20:49 Відповісти
Твоє базування в дупі *****...
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08.01.2025 18:37 Відповісти
Ну що? Переконуєтесь, що Трампу нас рать на Україну?
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08.01.2025 18:38 Відповісти
При Трампі ***** б не наважилось на пасти на Україну!
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08.01.2025 19:31 Відповісти
"сильні домовленості з країнами світу", - додав він

а шо так ..слово "потужність " вже у ротік не влазить, оманська гнида

зеленьский - Дуже Потужно | Музика України

https://www.youtube.com/watch?v=lUV-TGFukXA
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08.01.2025 18:38 Відповісти
Дибільна муйня.
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08.01.2025 18:44 Відповісти
боже, як цікаво.
трюдо обісцяли, а наш молодець. тримається.
битва пустоголового з аутистом!
хто переможе?
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08.01.2025 18:39 Відповісти
Трамп пешка в руках Конгресу і Сенату , шо ви тут репетуєте
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08.01.2025 18:43 Відповісти
Что ни говори а МАСК ПРАВ! Европейские ****** "эстеблешмент" давно заслужили БОЛЬШОГО ПЕНДЕЛЯ!
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08.01.2025 18:52 Відповісти
А Маск що в тебе повинен дозвіл брати ,що йому казати ,а що ні ,ти что спочатку згадай яку ти маячню ніс в 95 кварталі ,а потім когось критикуй.
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08.01.2025 18:56 Відповісти
чого тільки вартує його криворагульний "жарт" про те що кацапи кордони пересувають....
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08.01.2025 19:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qKlIgFkdUJ8
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08.01.2025 19:05 Відповісти
Набираю ,а показує не те
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08.01.2025 20:11 Відповісти
Зеленский: мы с русскими один народ.
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08.01.2025 20:14 Відповісти
Знайшов http : www . youtube . com/watch?v=Q4_B5OeMrs про те як кацапи кордони пересувають ,так що хай це чмо зелене свій рот закриє .
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08.01.2025 20:29 Відповісти
Ну ***** Стармер действительно оказался настоящей свиньей. У кого эмоции выдержат.
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08.01.2025 18:59 Відповісти
Безпекові угоди? Можна конкретніше? І про плани перемоги та єдності, будь ласка
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08.01.2025 19:01 Відповісти
"Але його наближення до президентства означає, що його божевілля і зростаюче підбурювання до насильства у світі ставлять під загрозу всіх нас", - заявив біограф мільярдера.
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08.01.2025 19:04 Відповісти
це про Божевільного Маска , останні заяви Трампа це підтверджують
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08.01.2025 19:06 Відповісти
по обом дурка плаче
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08.01.2025 19:22 Відповісти
Про маска вже сказав йього біограф - у нього шизофренія.
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08.01.2025 19:24 Відповісти
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08.01.2025 19:26 Відповісти
Шизофреники не строят космические корабли
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08.01.2025 19:59 Відповісти
будують прості люди ,а Маск став деградувати
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08.01.2025 20:04 Відповісти
Та він шо їх сам будує - з нуля і по космос - читай - https://ua.korrespondent.net/world/4745878-biohraf-maska-zaiavyv-scho-toi-bozhevoli
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08.01.2025 20:05 Відповісти
Шо шо?
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08.01.2025 19:27 Відповісти
Маска зеленный Клоун критиковать боится! Это ж тебе не на деда Байдена наезжать, который и так уже уходит через несколько дней!
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08.01.2025 19:49 Відповісти
сьогодні критікував
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08.01.2025 19:57 Відповісти
а ты поматюкайся на фоне флага страны и поздравь евреев с чем нибудь
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08.01.2025 20:11 Відповісти
Як наш клоун їхнього клоуна нагинає !
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08.01.2025 20:14 Відповісти
 
 