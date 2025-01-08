Зеленський про втручання Маска в європейську політику: Ми базуємося на контрактах, а не на емоціях
Президент Володимир Зеленський відповів на питання, чи викликає в нього тривогу можливість підтримки України з боку країн Європи у зв'язку зі спробами Ілона Маска долучитися до внутрішньої політики європейських країн і підтримувати сили, які критично ставляться до України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зеленський сказав: "У нас справді велика фінансова підтримка, ми говоримо про десятки мільярдів євро на підтримку і нашого бюджету, і нашої армії".
"Я концентруюся, вибачте, на інших тривогах, які лунають, на жаль, поки що в українському небі, і тому ми концентруємося на посиленні нашої протиповітряної оборони. Ми базуємося не на емоціях, а на контрактах через наші сильні домовленості з країнами світу", - додав він.
Президент України нагадав, що на сьогодні є 27 двосторонніх безпекових договорів із партнерами, і на 2025 рік уже "є конкретні суми, на що той чи інший відсоток іде".
"Я базуюся на довірі та на домовленості з цими країнами", - зазначив Зеленський.
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Синдром Аспергера..нагадую..
І так МаскАль сам вихвалявся що хворий на голову, тому то таке.
Не перекладайте свої зеленохлововологі фантазії на мене.
Шкандибай вже. зелений недобиток.
зелін любчик, мабудь - он як з великої літери його виписуєш)))
Але, я тут з 2014 року. А з 2019 року через критику зелені акаунтів 8 вже в перманенті. Останній 31.12.24 року.
Але - мене твої думки не цікавлять. Не віриш - не треба. Переконувати не збираюсь.
Бб. Неповносправне.
Бб. Волай скільки завгодно.
І, або лікуйся, або не бухай.
Ото реал, всьо з тобою. А на забанених акках від тебе дофігіща лайків було)) от таке ти, людисько - яке нічого не пам'ятає))
Боїться правду сказати про самодура Маска.
"Я небезпідставно вважаю, що Ілон Маск може з'їхати з глузду. Я біограф Маска, який відстежував його поведінку в Інтернеті протягом останніх двох років, і, враховуючи, що він визнав наявність психічних захворювань, вживання важких наркотиків і сильного стресу, тепер є підстави побоюватися, що він глибоко хворий", - повідомив Абрамсон.
а шо так ..слово "потужність " вже у ротік не влазить, оманська гнида
зеленьский - Дуже Потужно | Музика України
https://www.youtube.com/watch?v=lUV-TGFukXA
трюдо обісцяли, а наш молодець. тримається.
битва пустоголового з аутистом!
хто переможе?