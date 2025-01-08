У 2024 році кількість кібератак на Україну зросла на майже 70% до 4315 випадків, - Держспецзв’язку

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, в 2024 році опрацювала 4315 кіберінцидентів. Це на 69,8% більше, ніж роком раніше, коли кіберзлочинці атакували український кіберпростір 2541 раз.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної служби спеціального зв'язку.

Зазначається, що найчастіше зловмисники атакують місцеві органи влади, уряд та урядові організації, сектор безпеки та оборони, енергетичний сектор, комерційні організації, телекомунікації. Найпоширенішими типами інцидентів є розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, фішинг, шкідливе підключення, компрометація облікового запису або системи.

Метою зловмисників є викрадення чутливої інформації, а також знищення даних та інформаційних систем.

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Фахівці CERT-UA зазначають, що наразі спостерігається стійка тенденція до зростання кібератак передусім на критично важливу інфраструктуру України. Ворог не полишає спроб дестабілізувати нашу країну і за допомогою кіберзброї. Це свідчить про те, що протистояння в кіберпросторі залишається однією з найгарячіших точок війни.

Передбачається, що РФ продовжить застосовувати усі можливі методи для отримання інформації важливої для ворога. Не припинятимуться й деструктивні атаки проти об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетики.

Під час війни найціннішою для ворога є інформація про плани сил оборони України, дані підприємств оборонно-промислового комплексу, уряду та інших організацій, які здійснюють підтримку військових. Для досягнення цих цілей зловмисники зазвичай використовують масові розсилки шкідливого програмного забезпечення та фішингових листів. Такі типи кібератак залишаться наймасовішими.

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