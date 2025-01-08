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Шлях до справедливого і міцного миру вимагає сильної позиції України, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Глава МЗС Фінляндії про необхідність сильної позиції України

Для встановлення справедливого і міцного миру необхідна сильна позиція України. 

Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії та глава ОБСЄ Еліна Валтонен на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Валтонен запевнила, що Фінляндія і надалі підтримувати Україну в різних сферах "стільки, скільки буде потрібно".

"Фінляндія, як і раніше, віддана підтримці України. Дорога до справедливого і міцного миру вимагає сильної позиції України. Одночасно ми продовжуємо підвищувати вартість агресивної війни Росії за допомогою санкцій, обмежень для "тіньового флоту" та інших засобів", - сказала дипломатка.

Вона зауважила, що Фінляндія від самого початку була одним із найзатятіших прихильників України, і у військовому, і в політичному та економічному плані.

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Також Валтонен заявила, що Фінляндія дуже активно працює з іншими державами-партнерами, країнами ЄС і НАТО, щоб припинити дії Росії, а також її "тіньовий флот". Зокрема, міністерка нагадала, що Фінляндія нещодавно затримала танкер із "тіньового флоту" і наразі вивчає правові та інші умови для кращого захисту інфраструктури, розташованої в міжнародних морських зонах.

"Агресія, яку РФ проявляє до України, а також до решти цивілізованого світу, що дотримується правил, не є силою природи, яку не можна було б зупинити. Навпаки, разом, проявляючи єдність, рішучість і мужність, які український народ проявляє на полі бою, але також і вдома, ми зупинимо цю агресію", - додала очільниця фінського МЗС.

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Автор: 

росія (65379) Фінляндія (1308) допомога і підтримка (1163) війна в Україні (4168)


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Да уж! трамп ще не сів у крісло, а вже зробив пред'яви щодо територіальних претензій Канади, Грендландіі, Панами!

путлер і трамп однакові виродкі людства, котрі завади своіх хотілок згодні на загибель мільйонів!
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08.01.2025 19:11 Відповісти
А сильної позиції в України немає. Така доля.
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08.01.2025 19:22 Відповісти
Припинення вогню, яке приведе до стійкого миру, можливе лише тоді, коли Україна буде в позиції сили, - депутат Бундестагу Кізеветтер Джерело: https://censor.net/ua/n3528421

Вони там всі останнім часом "опотужнились"? Ці пусті заяви вже в горлі сидять.
показати весь коментар
08.01.2025 19:48 Відповісти
 
 