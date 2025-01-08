Шлях до справедливого і міцного миру вимагає сильної позиції України, - глава МЗС Фінляндії Валтонен
Для встановлення справедливого і міцного миру необхідна сильна позиція України.
Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії та глава ОБСЄ Еліна Валтонен на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Валтонен запевнила, що Фінляндія і надалі підтримувати Україну в різних сферах "стільки, скільки буде потрібно".
"Фінляндія, як і раніше, віддана підтримці України. Дорога до справедливого і міцного миру вимагає сильної позиції України. Одночасно ми продовжуємо підвищувати вартість агресивної війни Росії за допомогою санкцій, обмежень для "тіньового флоту" та інших засобів", - сказала дипломатка.
Вона зауважила, що Фінляндія від самого початку була одним із найзатятіших прихильників України, і у військовому, і в політичному та економічному плані.
Також Валтонен заявила, що Фінляндія дуже активно працює з іншими державами-партнерами, країнами ЄС і НАТО, щоб припинити дії Росії, а також її "тіньовий флот". Зокрема, міністерка нагадала, що Фінляндія нещодавно затримала танкер із "тіньового флоту" і наразі вивчає правові та інші умови для кращого захисту інфраструктури, розташованої в міжнародних морських зонах.
"Агресія, яку РФ проявляє до України, а також до решти цивілізованого світу, що дотримується правил, не є силою природи, яку не можна було б зупинити. Навпаки, разом, проявляючи єдність, рішучість і мужність, які український народ проявляє на полі бою, але також і вдома, ми зупинимо цю агресію", - додала очільниця фінського МЗС.
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путлер і трамп однакові виродкі людства, котрі завади своіх хотілок згодні на загибель мільйонів!
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