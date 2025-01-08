Окупанти дронами атакували Сумщину, п’ятеро поранених
У середу, 8 січня, російські загарбники з дронів атакували прикордоння Сумської області. П'ятеро осіб зазннали поранень.
Про це повідомила прокуратура Сумщини, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією правоохоронців, о 12:30 окупанти атакували дронами м. Середина-Буда. Поранення дістали три людини - 52-річна жінка, 57-річний чоловік та 71-річна жінка.
Близько 14:40 окупанти вдруге за день обстріляли цивільну інфраструктуру Середино-Будської громади Шосткинського району, внаслідок чого поранень зазнали 55-річний чоловік та його 28-річний син, які перебували у власному будинку.
Наразі правоохоронці документують наслідки обстрілу.
Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення загарбниками воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
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