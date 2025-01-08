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Новини
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Зеленський та емір Катару Тамім бін Хамад у Аль Тані домовились про подальшу співпрацю над поверненням українських дітей з РФ

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.

Зеленський подякував за участь Катару в Саміті миру та високо оцінив його роль у поверненні 53 українських дітей, яких примусово вивезла Росія, а також у наданні їм необхідної медичної та психологічної допомоги.

Співрозмовники домовилися далі працювати над поверненням інших українських дітей, примусово переміщених Росією.

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"Також обговорили співпрацю щодо підтримки Сирії. Україна залишається гарантом світової продовольчої безпеки й уже відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна. Я запросив Катар підтримати гуманітарну ініціативу Food from Ukraine для надання подальшої допомоги Сирії", - зазначив Зеленський.

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працює зе!лідор.
не спить, не їсть, не сцить і не сре.
кожної секунди, комусь дзвонить, щось підписує, проводить ставки, вислуховує доповіді, нагороджує, звільняє. і, звісно, гундосики.
невже, ви не хочете ще років с десять, такого трудоголика в керівництві?
невдячні смерди!
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08.01.2025 20:20 Відповісти
Як він мені нагадує чувака з тачкою з анекдоту... Правда там смішно, а тут страшно
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08.01.2025 20:52 Відповісти
Всі потуги на другому плані, після хануки.
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08.01.2025 21:16 Відповісти
Шекель він завжди шекель.
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08.01.2025 21:17 Відповісти
Ни о том он все, надо искать связи как победить в войне, союзников с помощью, как раша делает с теми скем в союзе.
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09.01.2025 06:20 Відповісти
 
 