Зеленський та емір Катару Тамім бін Хамад у Аль Тані домовились про подальшу співпрацю над поверненням українських дітей з РФ
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.
Зеленський подякував за участь Катару в Саміті миру та високо оцінив його роль у поверненні 53 українських дітей, яких примусово вивезла Росія, а також у наданні їм необхідної медичної та психологічної допомоги.
Співрозмовники домовилися далі працювати над поверненням інших українських дітей, примусово переміщених Росією.
"Також обговорили співпрацю щодо підтримки Сирії. Україна залишається гарантом світової продовольчої безпеки й уже відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна. Я запросив Катар підтримати гуманітарну ініціативу Food from Ukraine для надання подальшої допомоги Сирії", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не спить, не їсть, не сцить і не сре.
кожної секунди, комусь дзвонить, щось підписує, проводить ставки, вислуховує доповіді, нагороджує, звільняє. і, звісно, гундосики.
невже, ви не хочете ще років с десять, такого трудоголика в керівництві?
невдячні смерди!