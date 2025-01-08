Зеленський та емір Катару Тамім бін Хамад у Аль Тані домовились про подальшу співпрацю над поверненням українських дітей з РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.

Зеленський подякував за участь Катару в Саміті миру та високо оцінив його роль у поверненні 53 українських дітей, яких примусово вивезла Росія, а також у наданні їм необхідної медичної та психологічної допомоги.

Співрозмовники домовилися далі працювати над поверненням інших українських дітей, примусово переміщених Росією.

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"Також обговорили співпрацю щодо підтримки Сирії. Україна залишається гарантом світової продовольчої безпеки й уже відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна. Я запросив Катар підтримати гуманітарну ініціативу Food from Ukraine для надання подальшої допомоги Сирії", - зазначив Зеленський.