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Зеленський вніс зміни до складу РНБО

Зеленський Зеленський змінив склад РНБО

Президент України Володимир Зеленський вивів Ігоря Черкаського зі складу Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ №20/2025 оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 29 березня 2024 року № 193/2024 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" (зі змінами, внесеними Указами від 13 вересня 2024 року № 627/2024 та від 6 листопада 2024 року № 751/2024) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України І.Черкаського", - йдеться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто 8 січня.

Читайте також: Зеленський вніс зміни до складу РНБО

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) РНБО (2285)


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Топ коментарі
+6
круговерть гівна в природі..
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08.01.2025 22:57
+6
31 грудня 2024 року Кабмін звільнив голову Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського. Й ще оце мародерне 8 днів було в Ставці Генералісімуса Єрамка !!! Тобто - таки чекають на інспекцію зі США МАРОДЕРИ БЛдські
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08.01.2025 23:03
+2
А що, взагалі, робив в РНБО Голова Державної служби фінансового моніторингу України?
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08.01.2025 23:05
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круговерть гівна в природі..
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08.01.2025 22:57 Відповісти
31 грудня 2024 року Кабмін звільнив голову Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського. Й ще оце мародерне 8 днів було в Ставці Генералісімуса Єрамка !!! Тобто - таки чекають на інспекцію зі США МАРОДЕРИ БЛдські
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08.01.2025 23:03 Відповісти
Уточню - саме МІНФІН ,:так би мовити , у США присилає своїх інспекторів перевіряти мародерню на Банковій .
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08.01.2025 23:06 Відповісти
А що, взагалі, робив в РНБО Голова Державної служби фінансового моніторингу України?
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08.01.2025 23:05 Відповісти
контролював розподіл намародереного
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08.01.2025 23:28 Відповісти
а що таке РНБО??
картонні маріонетки??
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08.01.2025 23:16 Відповісти
Доречі, луганський бандюк керуючи РНБО, відключив своїм указом ПРЯМИЙ, 5-ий та ЕСПРЕСО І
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08.01.2025 23:41 Відповісти
Він просто виконав волю сонцесяйного. Сам він, на таке, не наважився б.
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09.01.2025 08:27 Відповісти
...по вказівці єрмака..
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10.01.2025 09:53 Відповісти
коли собаці нічого робити
-він яйця лиже
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08.01.2025 23:20 Відповісти
На нари мудака безтолкового!
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09.01.2025 07:29 Відповісти
а чим займається те рнбо??? був Данілов - то хоч пи..дів періодично що в кацапів ракети завтра закінчаться та війна на два місяці. Напрлодили паразитичних структур де треба приткнути своїх з кругу зеленої навлолочі
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09.01.2025 08:44 Відповісти
 
 